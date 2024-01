Ông Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn khai nhận chiếm hưởng 300 nghìn USD liên quan 1 dự án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, liên quan vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị này đang điều tra mở rộng vụ án.



Cụ thể, ngày 25/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tài liệu điều tra xác định, năm 2021, liên quan một dự án, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng 300.000 USD. Tại Cơ quan điều tra, ông Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 7 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.

Công an tỉnh Thái Bình thông báo, cá nhân, tổ chức nào đã từng bị ông Lưu Bình Nhưỡng lợi dụng chức vụ để trục lợi hoặc liên quan hành vi phạm tội khác của ông này thì đến trình báo. Ảnh: CATB

Để mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra thông báo các cá nhân, tổ chức đã từng bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, số 228 Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình phối hợp giải quyết (hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đắc Vinh, SĐT 0979 730 282). Trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Đến ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-CSĐT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-CSĐT đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý, ngày 14/11/2023 đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Công an tỉnh Thái Bình, kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh 34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Đông còn bị đề nghị truy tố về tội danh Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, quá trình làm việc, Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/10/2023, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh, về tội Gây rối trật tự công cộng và Đông về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngọc Trinh thực hiện các động tác điều khiển mô tô phân khối lớn nguy hiểm rồi quay video đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Như Dân Việt đã đưa tin, dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện điều khiển xe mô tô phân khối lớn.



Trinh điều khiển xe biển kiểm soát 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Vào đầu tháng 9/2023, Đông cũng đã cùng với Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Trinh thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay, ngồi một bên yên xe để tự chạy.

Cả hai đều cho quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

"Nữ quái" sinh năm 1997 đánh tráo vàng giả lấy vàng thật, rồi lại đi cướp giật tại tiệm vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/1, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Tiêu Thị Giang (SN 1997, hiện đang cư trú tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.



Hình ảnh Tiêu Thị Giang đang thực hiện hành vi phạm tội tại một tiệm vàng. Ảnh: CANA

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 4/1, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An nhận được tin báo về việc có đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của 2 tiệm vàng ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Vào cuộc điều tra, đến khoảng 17h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định và ra lệnh triệu tập đối tượng nghi vấn là Tiêu Thị Giang. Tại Cơ quan điều tra, Tiêu Thị Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tiêu Thị Giang Tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 4/1, Tiêu Thị Giang đã điều khiển xe mô tô 37D1-648.99 đến chợ Hải An, thị trấn Đô Lương mua nhẫn mỹ ký màu vàng. Sau đó, Giang đến hỏi mua vàng tại cửa hàng vàng bạc ở khối 3, thị trấn Đô Lương.

Lợi dụng sự chủ quan của nhân viên bán hàng, Tiêu Thị Giang đã nhanh tay tráo 2 chiếc nhẫn của cửa hàng bằng nhẫn mỹ ký vừa mua. Giang lấy lý do không mua hàng và rời đi cùng với 2 chiếc nhẫn vàng thật.

Tiêu Thị Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CANA

Sau đó, Giang tiếp tục đi đến một cửa hàng vàng bạc tại khối 6, thị trấn Đô Lương để bán 2 chiếc nhẫn vừa lấy được với giá 12.150.000 đồng.

Tuy nhiên, nhận thấy số tiền đó chưa đủ để trả nợ, Giang tiếp tục yêu cầu nhân viên bán hàng lấy ra 5 nhẫn vàng để xem. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Tiêu Thị Giang đã cướp giật số vàng trên và bỏ chạy. Nhân viên cửa hàng đã hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Đến 15h45' cùng ngày, Giang tiếp tục đến một tiệm vàng khác ở khối 3, thị trấn Đô Lương để bán 3 chiếc nhẫn với số tiền 30.250.000 đồng. Số tiền có được từ bán vàng, Tiêu Thị Giang đã dùng một phần để trả nợ, phần còn lại để tiêu dùng cá nhân. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ các vật chứng của vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an phát hiện bên trong căn nhà ở Phan Thiết có dấu hiệu liên quan đến tiền giả

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 6/1, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân An (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã kiểm tra hành chính 1 căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP.Phan Thiết và phát hiện trong căn nhà này có dấu hiệu liên quan đến tiền giả.



Công an phát hiện căn nhà có dấu hiệu sản xuất tiền giả ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DP

Lực lượng chức yêu cầu mở cửa kiểm tra nhưng người bên trong căn nhà không hợp tác, chống đối và đốt một số đồ vật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vào bên trong căn nhà kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tiền giả.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, căn nhà trên do T.N.T ( SN 1997, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) thuê ở với bạn cùng quê Bình Thuận.

Nhiều người dân ở xung quanh cho biết, nam thanh niên sống trong căn nhà trên khá khép kín, không tiếp xúc với hàng xóm.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Kẻ tham gia giết 6 người ở Quảng Ngãi sa lưới sau 43 năm lẩn trốn

Sáng 6/1, theo thông tin PV Dân Việt thu thập, công an Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt ra xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.



Lệnh truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt. Ảnh nguồn Cờ đỏ Quảng Ngãi.

Được biết vào tháng 4/1981, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn (4 đối tượng) bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên ra nước ngoài, để đưa đi.

Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, đối tượng Việt đã dẫn số người này đến tập kết tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, rồi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản rồi chia nhau và chạy trốn.

Theo đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi) đã bắt được 3/5 đối tượng, đưa ra xét xử tử hình 2 đối tượng và 1 đối tượng bị án tù chung thân.

Trong 2 đối tượng lẩn trốn và bị cơ quan công an truy nã, 1 đối tượng bị bắn chết do chống trả quyết liệt; còn đối tượng Phan Thanh Việt đã trốn thoát suốt 43 năm.

Đối tượng Phan Thanh Việt (ngồi) bị công an bắt giữ sau 43 năm lẩn trốn. Ảnh nguồn Cờ đỏ Quảng Ngãi.

Qua một thời gian dài kiên trì xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khác, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi lẩn trốn, bắt đối tượng Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tại cơ quan công an, Phan Thanh Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, kết thúc cuộc hành trình lẩn trốn sự truy nã của pháp luật suốt 43 năm qua.