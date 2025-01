Cảnh sát hình sự truy xét nhanh 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày cận Tết

Theo cơ quan công an, lúc 16 giờ 50 phút chiều 27/1, tại hẻm 84 đường Lê Duẩn (thuộc ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành) xảy ra vụ cướp giật điện thoai iPhone 12 Pro, trị giá khoảng 30 triệu đồng của bị hại Nguyễn Hoàng Minh An (SN 2010) khi em này đang điều khiển xe đạp chở em ruột Nguyễn Hoàng Minh Anh (SN 2011), cùng ngụ khu Phước Hải, TT.Long Thành.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã huy động lực lượng tiến hành truy xét.

Theo lời kể của 2 em An và Anh, các em bị một đối tượng sử dụng xe máy cướp giật điện thoại rồi chạy thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến tối cùng ngày, cảnh sát hình sự đã bắt được Phạm Quốc Thắng, thu giữ phương tiện gây án là xe máy BKS: 60G1-528.10.

Phương tiện gây án cùa 2 đối tượng.

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận đã cùng đồng phạm là Nguyễn Tấn Hoàng gây án. Hoàng có nhiệm vụ sử dụng xe máy hiệu Raider BS: 60AN-191.53 đi theo phía sau làm nhiệm vụ cản địa cho Thắng cướp giật điện thoại của em An.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh với 2 đối tượng để làm rõ và mở rộng điều tra.