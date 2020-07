Cảnh sát ngâm mình dưới bùn, phá sới bạc giữa đầm lầy

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thì để triệt phá tụ điểm đánh bạc này, đội đã phải cử hàng chục trinh sát đeo bám nhiều ngày, trong khi các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc.

Khi biết sới bạc bố trí điểm đánh bạc giữa đầm lầy, chỉ huy đội đã phải cắt cử những trinh sát thuần thục nhất về bơi lặn dưới nước để bơi và lội bộ men theo bờ đường sông và bờ rạch nhằm tiếp cập vào hiện trường. Một số trinh sát đã phải lội và ngâm mình dưới bùn nước đến 8 giờ đồng hồ chờ các con bạc say sưa “sát phạt” để đột kích tụ điểm đánh bạc này.

Các chiến sĩ cảnh sát lội bùn, bơi trên rạch để tiếp cận sới bạc. (Ảnh: CQĐT)

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn giữa đầm lầy. Tuy nhiên, với sự áp sát kịp thời, toàn bộ 22 đối tượng tham gia tụ điểm đánh bạc đã bị lực lượng công an khống chế.



Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 80 triệu đồng, 19 bộ bài tây đã qua sử dụng và hàng chục phương tiện xe máy mà các đối tượng sử dụng đi tới đầm lầy này để tham gia đánh bạc.

Bước đầu xác định, tụ điểm đánh bạc này do 3 đối tượng đứng ra tổ chức để thu tiền xâu gồm: Nguyễn Thanh Vương, SN 1984; Nguyễn Chí Công, SN 1990 và Trần Thanh Phong có biệt danh Phong “lé”, SN 1980, cả 3 đều ngụ tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Các con bạc bị bắt giữ khi đang sát phạt.

Theo đó, để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an toàn không bị công an phát hiện thì 3 đối tượng này thường chọn những địa điểm hoang vắng như đầm lầy, vườn cây ăn trái, hoặc những vườn cây keo, tràm rậm rạp. Sau đó chúng liên hệ và hẹn các con bạc qua điện thoại theo địa điểm mà chúng đã bố trí trước đó, đồng thời cắt cử một số đối tượng “đàn em” cảnh giới từ xa nhằm phát hiện lực lượng chức năng rồi báo vào bên trong để giải tán trước khi công an bao vây bắt giữ.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày trinh sát và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 12/7 tụ điểm đánh bạc này đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai triệt phá.