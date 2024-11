Hải Phòng: Phó chủ nhiệm UBKT quận uỷ liên quan đến ma túy ở vũ trường

Theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ Đỗ Đức H. (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và một số đối tượng khác để điều tra vụ sử dụng trái phép chất ma tuý tại vũ trường New MDN. Riêng vợ H. Là Phạm Kiều A. (SN 1987) đã được cơ quan công an cho tại ngoại.

Được biết, khi bị bắt, ông H là Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), còn vợ là bà Phạm Kiều A. là Phó chủ nhiệm UBKT quận uỷ một quận ở Hải Phòng.

Cũng theo nguồn tin của Dân Việt, ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 2 vợ chồng ông H đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ, xin nghỉ việc với hy vọng không làm ảnh hưởng đến các cấp lãnh đạo, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Cũng theo một lãnh đạo UBND quận Lê Chân, quận Lê Chân đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ông H và đã giải quyết theo nguyện vọng.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 00h15 ngày 21/11/2024, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành đột kích và kiểm tra những người đang có mặt tại đây. Quán bar New MDM là một trong những vũ trường lớn nhất ở Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện 26 khách có mặt trong vũ trường New MDM dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.