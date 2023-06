Cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn, Grab sắp có đợt sa thải lớn nhất từ sau đại dịch

Theo hãng tin Bloomberg, công ty gọi xe công nghệ Grab đang chuẩn bị có đợt sa thải lớn nhất kể từ sau đại dịch. Quyết định diễn ra khi công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn trên khắp Đông Nam Á.

Việc cắt giảm sẽ được công bố ngay trong tuần này và có khả năng vượt qua đợt cắt giảm 5% nhân viên vào năm 2020, tương đương khoảng 360 nhân viên, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Con số cuối cùng đang được thảo luận và có thể dao động khi điều kiện thay đổi. Cổ phiếu Grab tăng 2,3% trong giao dịch trước tại Mỹ.

Mặc dù Grab, công ty có trụ sở tại Singapore, đang dẫn đầu thị trường gọi xe và giao hàng ở Đông Nam Á, nhưng công ty này vẫn chưa đạt được lợi nhuận do chi tiêu gia tăng và cạnh tranh từ các đối thủ như Tập đoàn GoTo của Indonesia đè nặng lên giá cả. Cổ phiếu của Grab đã giảm khoảng 70% kể từ khi ra mắt thị trường chứng khoán ở New York vào cuối năm 2021, ngay cả khi hãng đã giảm lỗ và cam kết báo lãi trên cơ sở điều chỉnh vào quý cuối cùng của năm nay.

Bloomberg bình luận rằng việc cắt giảm nhân sự cho thấy Grab đang chịu áp lực trước nhà đầu tư, phải giảm chi phí nhanh hơn. Grab đã chậm hơn trong việc cắt giảm chi phí so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Khi GoTo và Sea Ltd. của Singapore sa thải hàng nghìn việc làm vào năm ngoái, Grab đã hạn chế sa thải hàng loạt. Công ty còn bổ sung hơn 3.000 nhân viên vào năm 2022, phần lớn là do mua lại chuỗi siêu thị Jaya Grocer, nâng tổng số nhân viên của họ lên 11.000 người.

Người phát ngôn của Grab từ chối bình luận về những thông tin trên.

Grab cũng đang phải đối mặt với khả năng tăng trưởng chậm lại khi khách hàng phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao hơn và lãi suất tăng. Mặc dù công ty đã báo cáo khoản lỗ hàng quý ít hơn vào tháng trước, nhưng công ty cho biết tổng giá trị hàng hóa của công ty chỉ tăng 3% trong ba tháng tính đến tháng Ba. Con số này giảm từ 24% cho cả năm 2022. Tốc độ tăng trưởng người dùng cũng chậm lại do các đối thủ cạnh tranh thu hút khách hàng bằng các chương trình khuyến mãi và giá thấp hơn.

Khoản lỗ đã điều chỉnh của Grab trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao trong quý đầu tiên đã thu hẹp xuống còn 66 triệu USD và các nhà phân tích dự đoán khoản lỗ của hãng sẽ tiếp tục giảm. Trên cơ sở thu nhập ròng, khả năng sinh lời của Grab vẫn còn khá xa. Trong quý đầu tiên, khoản lỗ ròng của nó đã giảm xuống còn 244 triệu đô la từ 423 triệu đô la một năm trước đó.

Theo báo cáo thường niên mới nhất, Grab có 11.934 nhân viên tính đến cuối năm 2022. Grab hiện đang hoạt động tại 8 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

DỰ KIẾN HÒA VỐN VÀO NỬA CUỐI NĂM 2024

Trước đó, Grab Holdings Inc có trụ sở tại Singapore đã nói với các nhà đầu tư trong buổi thuyết trình về thu nhập rằng công ty dự kiến sẽ hòa vốn vào nửa cuối năm 2024. Kể từ đó, Giám đốc tài chính của công ty, Peter Oey, đã đẩy nhanh nỗ lực của Grab để có lãi thay vì chi tiêu cho tăng trưởng. Điều này đã đạt được bằng cách nắm bắt sự phục hồi của nhu cầu di chuyển, tối ưu hóa chi phí, giảm chi phí phục vụ và đổi mới sản phẩm và dịch vụ.

Theo tuyên bố của công ty, doanh thu trong quý 4 năm 2022 đã tăng 310% lên 502 triệu USD, tăng từ 122 triệu USD một năm trước. Doanh thu cả năm đạt 1,43 tỷ USD, tăng 112% so với 675 triệu USD vào năm 2021. Báo cáo thu nhập cũng cho thấy trong quý cuối cùng của năm ngoái, Grab đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái là 78% trong mảng doanh thu Vận chuyển và Giao hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC trước thềm công bố báo cáo thu nhập, Giám đốc tài chính của Grab, Peter Oey, chia sẻ rằng công ty đã nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn sau khi lệnh phong tỏa kết thúc vào nửa cuối năm ngoái.

Gã khổng lồ công nghệ đã cam kết ngăn chặn thua lỗ và bắt tay vào các biện pháp cắt giảm chi phí. “Chúng tôi đang đảm bảo rằng chúng tôi có thể phát triển doanh nghiệp một cách bền vững và cũng mang lại sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận khi chúng tôi tiếp tục tái đầu tư vào các lĩnh vực khác. Vì vậy, đó là một sự cân bằng tinh tế mà chúng tôi đang thực hiện”, Oey nói trong tuyên bố của công ty.

Giám đốc tài chính của Grab cũng cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm các ưu đãi và xem xét các lĩnh vực chi tiêu tùy ý, cho dù đó là chi phí cơ sở vật chất, đi lại, giải trí hay đám mây. Oey cho biết thêm rằng công ty hy vọng chi phí đám mây sẽ giảm từ 5% đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. được thúc đẩy bởi nỗ lực tối ưu hóa tốc độ xử lý và cải thiện chi phí mạng. Một thành tựu khác mà Oey chia sẻ, là đòn bẩy lớn cho Grab, đó là công ty đã rút ngắn thời gian chờ đợi của tài xế tới 27% mỗi năm.