Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, trong 7 ngày nghỉ năm nay, số vụ tai nạn giao thông có tăng nhưng số người chết giảm so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (giảm 69 người chết).

Theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông giảm 12,1%, số ca nghi tai nạn giao thông nằm viện theo dõi giảm 8,4%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 22,4%. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dự báo, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, ùn tắc giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng.