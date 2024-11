Cao su Sao Vàng nhiều lần vi phạm kê khai thuế

Cục Thuế thành phố Hà Nội mới đây đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Cao su Sao Vàng, địa chỉ tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Theo nội dung Quyết định, Công ty kê khai sai về thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp năm 2023; giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2022 và 2023; giảm số thuế TNCN phải nộp năm 2023. Cùng đó, Công ty kê khai sai về thuế làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ tháng 12/2022 và tháng 12/2023. Đồng thời không đăng ký mã số thuế cho người lao động năm 2023.

Cao su Sao Vàng vừa bị xử phạt do vi phạm về thuế.

Nội dung Quyết định của Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết, hành vi của Cao su Sao Vàng đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, cơ quan thuế bổ sung tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần đối với hành vi khai sai về thuế, làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Cao su Sao Vàng theo Quyết định của cơ quan thuế là hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó bao gồm số tiền thuế truy thu hơn 1,05 tỷ đồng. Tiền phạt chậm nộp hơn 78,8 triệu đồng. Số tiền bị xử phạt hành chính hơn 233,3 triệu đồng.

Cục thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Ngày 26/11, Công ty CP Cao su Sao Vàng cho biết đã nhận được Quyết định xử phạt từ Cục thuế thành phố Hà Nội.

Công ty CP Cao su Sao Vàng là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại săm lốp, được ra đời sớm nhất ngành công nghiệp cao su Việt Nam. Công ty là trung tâm kỹ thuật trong các lĩnh vực thiết kế và phân tích kết cấu các sản phẩm cao su; thiết kế, thử nghiệm và chế tạo các phương tiện công nghệ, bao gồm các loại khuôn mẫu, dụng cụ, phụ tùng, máy và thiết bị trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su..

Theo báo cáo tài chính năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Cao su Sao Vàng lần lượt đạt gần 1.198 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng, tăng 31% và 2% so với năm trước. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đạt 810 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp này đạt gần 123 tỷ đồng do có thu nhập khác ghi nhận 306 tỷ đồng.