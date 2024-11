Vé máy bay Tết: Những đường bay nào sắp hết vé?

Nhiều đường bay căng thẳng dù các hãng mở bán hàng triệu vé

2 tháng nữa là đến cao điểm Tết Nguyên đán, tình hình đi lại qua đường hàng không của người dân đã bắt đầu "nóng". Hiện tại, một số đường bay đã bắt đầu "cháy vé", đặc biệt là các hạng vé giá rẻ, vé phổ thông.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn từ ngày 14/1/2025 đến 12/2/2025, các hãng dự kiến cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227 nghìn ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024.



Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160 nghìn ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% so so với cùng kỳ năm 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế (bình quân gần 71 nghìn ghế/ngày), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều đường bay đang có tỷ lệ lấp đầy cao ngất trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân, từ tháng 9/2024, các hãng đã tranh thủ mở bán vé Tết sớm, đồng thời liên tục tăng tải, bổ sung vé. Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán sớm gần 1,5 triệu vé máy bay dịp Tết trên toàn mạng bay nội địa. Đến cuối tháng 11, đơn vị tiếp tục vừa cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam.

Qua 2 đợt mở bán, nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa dịp Tết của Vietnam Airlines Group lên hơn 2,15 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay. Được biết, các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay vàng từ TP. HCM đi các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh…

Trong khi đó, Vietjet cho biết hãng mở bán sớm 2,6 triệu vé bay trong giai đoạn từ 15/1 đến 12/2/2025 (tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Các đường bay nào đang cạn vé máy bay Tết?

Tuy các hãng đã chủ động mở bán vé sớm nhưng nhu cầu đi lại của người dân quá cao nên tình trạng khan hiếm vé máy bay đã xuất hiện. Ngoài ra, lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá, tính chất di chuyển "lệch đầu" của vận tải hàng không vào các giai đoạn cao điểm Tết đã hình thành rõ nét.

Như các năm, nhu cầu đi lại trên các đường bay từ khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM đi Hà Nội và các tỉnh miền Trung, miền Bắc như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hay khu vực Tây Nguyên tăng đột biến giai đoạn trước Tết và ở chiều ngược lại giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2025.

Cụ thể, vào giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ, trong ngày nghỉ chính thức đầu tiên (25/01/2025-26 âm lịch), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP.HCM đến các địa phương đa phần đã đạt mức trên 50%; trong đó một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỷ lệ đặt chỗ, như: TP.HCM - Huế (99,31%), TP.HCM - Pleiku (100%), TP.HCM - Tuy Hòa (100.24%), TP.HCM - Quy Nhơn (100%), TP.HCM - Quảng Bình (100%), TP.HCM - Chu Lai (99,76%)...

Các đường bay từ TP.HCM đi Thanh Hoá, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Đồng Hới... đã kín chỗ. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, ở chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ đang rất thấp, cụ thể: Huế - TP.HCM (12,2%), Pleiku – TP.HCM (12,85%), Tuy Hòa – TP.HCM (7,73%), Quy Nhơn – TP.HCM (5,66%), Quảng Bình – TP.HCM (15,66%), Chu Lai – TP.HCM (13,16%)...

Các ngày 24/1/2025 (25 âm lịch) và 26/1/2025 (27 âm lịch), tức một ngày trước và sau ngày nghỉ đầu tiên, tỷ lệ đặt chỗ cũng đã thể hiện xu hướng tương đồng với các chặng hiện đang có tỷ lệ đặt chỗ cao dao động trong khoảng 93 -100%, như: TP.HCM - Huế, TP.HCM - Pleiku, TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Quảng Bình, TP.HCM - Chu Lai; chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ thấp, phần lớn dưới 20%.

Với ngày giữa kỳ nghỉ là 28/01/2024 (29 âm lịch), tỷ lệ đặt chỗ chưa thể hiện mức độ gia tăng hay có biến động đặc biệt trên đường bay nội địa, hiện đa phần dao động ở mức 10%-30%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn di chuyển chuyến bay phù hợp trong ngày này. Vào cuối kỳ nghỉ lễ, đặc biệt với ngày kết thúc kỳ nghỉ (2/2/2025), tỷ lệ đặt chỗ đã thể hiện mức tăng cao rõ rệt trên các đường bay từ địa phương đi TP.HCM, trung bình cũng đã đạt khoảng 75%.

Đáng chú ý, một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã đạt hoặc xấp xỉ 100% như: Pleiku – TP.HCM (100%), Tuy Hòa – TP.HCM (100,56%), Thanh Hóa – TP.HCM (99,56%), Quy Nhơn – TP.HCM (100%), Chu Lai – TP.HCM (100,09%), Đồng Hới – TP.HCM (100,76%), ...

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ trung bình chỉ khoảng 10%, cụ thể: TP.HCM- Huế (10,17%), TP.HCM- Pleiku (6,65%), TP.HCM - Quy Nhơn (3,29%), TP.HCM - Quảng Bình (19,51%), TP.HCM - Chu Lai (7,97%)...

Đối với các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1/2025 đến 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) vẫn chưa cao, đạt trung bình từ 15% đến 20%.