Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có an toàn sau điều chỉnh vạch sơn, tim đường?

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có an toàn không sau điều chỉnh vạch sơn, tim đường?

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam lộ - La Sơn, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam triển khai các phương án tổ chức lại giao thông, giảm các vụ tai nạn giao thông.

Dù vậy, vào tối ngày 24/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa xảy ra vào chiều cùng ngày. Vụ tai nạn giao thông tại Km35+935 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khiến 1 người bị thương, 2 xe ôtô bị hư hỏng.

Dư luận quan tâm về việc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã tiến hành các biện pháp tổ chức giao thông, phương tiện lưu thông có đảm bảo an toàn hay không?

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Xuân Huy

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng quản lý khai thác cao tốc phải tuân thủ tiêu chuẩn, kỹ thuật. Bộ GTVT đã chỉ đạo rà soát, tăng cường biển báo trên đường cao tốc để phục vụ tốt hơn cho người lái xe, hạn chế tại nạn giao thông.

"Đến nay, đơn vị quản lý khai thác đã lắp đặt thêm các đinh phản quang, điều chỉnh sơn kẻ vạch đường và loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tại các đoạn chuyển tiếp 4 làn xuống 2 làn, đã được thi công bổ sung hệ thống an toàn giao thông. Đối với phương án mở rộng dải dừng xe khẩn cấp đơn vị đang hoàn thiện thủ tục liên quan để sớm thi công trong những ngày tới.

Nói về nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay: "Một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn trên cao tốc do lái xe chưa quen lưu thông trên cao tốc, có thể là vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, chưa giữ khoảng cách an toàn. Không chỉ cao tốc 2 làn xe, mà cả 6 làn xe cũng xảy ra tai nạn giao thông do ý thức của lái xe".

Nói về giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam gợi ý, phải có đánh giá, khảo sát kỹ càng, cụ thể, nhất là làm rõ tỷ lệ phương tiện xe tải trên địa bàn để có phương án phân luồng các loại phương tiện.

Thông tin về việc đảm bảo an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, hiện nay, cùng với các giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức tài xế, Cục CSGT xử lý nghiêm các phương tiện cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, vượt quá tốc độ...

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được gắn đinh phản quang ở vạch sơn giữa; điều chỉnh lại vạch tim đường sang nét liền và bố trí nét đứt so le nhau để thí điểm cho vượt 1 chiều ở đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Trị.

Cùng đó, gắn một số biển báo hiệu nhận biết từ xa các đoạn đường thắt hẹp và đặc biệt là các điểm ra, vào; mở rộng đoạn thắt hẹp để tăng mức độ an toàn cho các phương tiện dễ dàng nhận biết.

Thứ trưởng Huy cho biết thêm, Bộ GTVT đã yêu cầu thực hiện kiểm đếm lại số lượng xe lưu thông ttrên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và trên tuyến quốc lộ 1 để xác định lại thành phần dòng xe, xác định lại hành vi lưu thông trên đường, từ đó có phương án phân làn phù hợp, cũng như kiến nghị trong giai đoạn dài hạn.