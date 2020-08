Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng: Phương tiện chưa nộp tiền đi vào làn ETC sẽ bị phạt

Sáng 5/8, lãnh đạo Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thông tin, từ 9h ngày 11/8/2020 sẽ chính thức triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tại đầu ra và đầu vào của mỗi trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bố trí từ 1-2 làn chỉ dành cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC (nằm ở bên trái sát dải phân cách giữa bằng bê tông), một số làn thu phí hỗn hợp (cả thu phí không dừng ETC và thu phí một dừng MTC) và các làn thu phí một dừng.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Để quá trình thu phí không bị gián đoạn và phương tiện có thể nhận biết được làn thu phí tự động không dừng ETC, chủ đầu tư dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã lắp đặt biển báo chỉ dẫn làn thu phí ETC, gần khu vực trạm thu phí có biển báo điện tử, sơn kẻ đường phản quang ghi rõ "làn ETC".

""Làn hỗn hợp" và đinh phản quang dẫn hướng, trên giá long môn có biển hiệu "làn thu phí ETC", "làn thu phí hỗn hợp" để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện làn thu phí ETC", lãnh đạo VIDIFI cho biết.

Theo đó, người điều khiển phương tiện có thẻ Etag (thẻ đăng ký dịch vụ thu phí ETC được dán vào kính chắn gió phía trước hoặc đèn xe) đi vào làn ETC, các phương tiện không có thẻ Etag hoặc toàn bộ phương tiện là xe tải đi vào làn thu phí một dừng (MTC) hoặc "làn thu phí hỗn hợp".

Đáng lưu ý, khi lưu thông qua làn ETC người điều khiển xe cần giữ vận tốc nhỏ hơn 40km/giờ để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe là 8m, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrie, làm theo hướng dẫn của nhân viên điều hành tại trạm.

Lãnh đạo VIDIFI cho biết, các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí nếu vẫn lưu thông vào làn dành riêng cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được khởi công từ tháng 9/2008 với tổng mức đầu tư 45.487 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) và chính thức thông tuyến từ ngày 5/12/2015, tuyến này có chiều dài 105,837 km đi qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Thành phố Hải Phòng.

Tuyến đường có điểm đầu giao cắt với đường vành đai III Hà Nội (cách mố Bắc cầu Thanh Trì 1.025m về phía Bắc Ninh) thuộc địa phận thôn Thượng Hội, P.Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội. Điểm cuối là cảng Đình Vũ, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Dự án thu phí không dừng được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có 44 trạm, bao gồm 26 trạm trên quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác được bổ sung vào dự án. Giai đoạn này chỉ còn vướng bốn dự án do VEC quản lý. Đối với giai đoạn 2, gồm 33 trạm, 10 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; 23 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác. Giai đoạn này qua đấu thầu đã chọn được nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định gặp khó khăn.