Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc người dân nên theo đường nào vào TP.Hà Nội?

Chiều nay (11/4) là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ các địa phương đã ùn ùn quay trở về Thủ đô khiến cho các tuyến đường cửa ngõ đi vào trung tâm đông đúc trở lại.



Theo thông tin từ Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính đến 17h chiều 11/4, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình có tăng cao và có thời điểm xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông chậm.



Các phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào trung tâm TP.Hà Nội chiều nay (11/4). Ảnh: Viết

Tuy nhiên, tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình chiều về Trung tâm Hà Nội có lúc phương tiện dồn về, phải đi chậm qua đây. "Chúng tôi đã sẵn sàng phương án phân luồng xuyên đêm để bà con trở lại Thủ đô lao động, học tập thuận lợi nhất", Thiếu tá Sơn chia sẻ.

Cũng tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng CSGT của các Đội CSGT đường bộ số 14, 8 và 4 thuộc Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội đã chốt trực 100% quân số để phân luồng, hướng dẫn giao thông, sẵn sàng các phương án ứng phó giải quyết tắc đường.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong trường hợp xảy ra ùn tắc kéo dài trên cao tốc, đơn vị sẽ chủ động cùng Cục CSGT yêu cầu xả trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển về hướng Quốc lộ 1A cũ, rẽ theo đường nhánh liên huyện về theo hướng đường Cienco 5 hướng về nội đô qua quận Hà Đông, Thanh Xuân.

Ngay từ cuối giờ chiều các phương tiện qua nút gíao Pháp Vân đã tăng cao. Ảnh: Viết Niệm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm 2022, lưu lượng tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao đột biến vào các ngày 9/4 và 10/4 và hôm nay (11/4).

Tính riêng ngày 9/4, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đạt 101.000 xe/ngày đêm, ngày 10/4 là trên 90.000 xe/ngày đêm. Thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện đã tăng trên 50% so với ngày thường (khoảng 50.000 xe/ngày đêm) và tăng 35% so với cùng kỳ dịp lễ năm 2021.

Trong ngày hôm nay (11/4), trong buổi sáng, lưu lượng xe lưu thông bình thường, dự kiến từ khoảng 17h - 20h lưu lượng xe hướng Ninh Bình - Hà Nội có thể tăng đột biến, đạt 111.000 xe/ngày đêm, tăng 60% so với ngày thường.

Hiện nay, trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang bố trí 7/18 làn thu phí tự động không dừng (ETC). Lưu lượng phương tiện trên các làn ETC rất thông thoáng. Tại làn thu phí một dừng nhiều thời điểm đông xe. Thống kê, lưu lượng sử dụng ETC trên tuyến đạt khoảng 54%.