Sơn La: Làm việc xuyên lễ, cấp CCCD phục vụ nhân dân

Huy động đối đa lực lượng cấp CCCD phục vụ nhân dân

Để nhân dân trong tỉnh nắm được chủ trương, đặc biệt với những người đi làm ăn xa trở về địa phương nghỉ lễ, Công an Sơn La đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và bố trí các tổ lưu động đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 từ 7h sáng đến 22h hằng ngày.

Đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật, lực lượng QLHC Công an TP Sơn La đã phối hợp với Công an phường Quyết Thắng bố trí đến tận nhà để thực hiện các thủ tục. Như bà Tòng Thị Châu, năm nay đã ngoài 80 không thể đi lại được đã được lực lượng Công an đến tận nhà hỗ trợ nhiệt tình.