Trong buổi họp báo ngày 4/7, Nine Naphat đã chính thức xác nhận việc chia tay Baifern Pimchanok sau khoảng một năm hẹn hò. Quyết định này được đưa ra sau khi cả hai cùng xem xét lại mối quan hệ và lựa chọn trở về làm bạn bè. Nam diễn viên không tiết lộ lý do cụ thể dẫn đến chia tay nhưng khẳng định mẹ anh không liên quan đến quyết định này.

Nine Naphat cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ cặp đôi trong suốt thời gian qua và bày tỏ hy vọng cả hai sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp trong tương lai. Anh chia sẻ: "Hiện giờ chúng tôi ổn và không hề có bất kỳ sự tức giận hay oán trách nào dành cho đối phương".



"Cặp đôi vàng" Thái Lan chia tay trong sự tiếc nuối, nghi vấn do mẹ ruột "đàng trai"?

Hai ngôi sao Thái Lan chia tay sau khoảng một năm hẹn hò. Ảnh: IG NV.

Cách đây không lâu, cặp đôi Nine Naphat và Baifern Pimchanok còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ với chuyến du lịch Thụy Sĩ đầy lãng mạn. Những hình ảnh thân mật của cả hai trong suốt chuyến đi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, càng khẳng định tình cảm mặn nồng của cặp đôi.

Sau khi trở về, Nine Naphat còn dành những lời khen có cánh cho tài nấu nướng của bạn gái trong một cuộc phỏng vấn với Thairath, khiến người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc cho cả hai.

Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, mẹ của Nine Naphat đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, chia sẻ cảm giác cô đơn của mình. Dù không nhắc trực tiếp đến con trai, nhưng nhiều người cho rằng bài đăng này ám chỉ việc Nine Naphat đã bỏ bê mẹ để dành thời gian cho bạn gái. Sự việc này đã dấy lên nhiều đồn đoán về những rạn nứt trong mối quan hệ của cặp đôi, đặc biệt là khi mẹ của Nine Naphat được biết đến là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con trai.

Những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của Nine Naphat và Baifern Pimchanok đã xuất hiện từ ngày 24/6, khi tờ Thairath đăng tải thông tin nghi vấn cặp đôi chia tay. Nguồn cơn của tin đồn bắt nguồn từ một bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân của Baifern Pimchanok. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh trong phòng tập kèm dòng trạng thái: "Tan vỡ rồi, hóa ra là như thế này" cùng biểu tượng trái tim đen.

Ngay sau đó, Baifern Pimchanok đã tham gia một sự kiện và bị báo chí đặt câu hỏi về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối trả lời, càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang và lo lắng về mối quan hệ của cặp đôi.

Cặp đôi Nine Naphat và Baifern Pimchanok được dư luận Thái Lan ủng hộ. Ảnh: Thairath.

Câu chuyện tình yêu của Baifern và Nine Naphat bắt đầu từ lần hợp tác trong bộ phim "Friend Zone" ra mắt năm 2019. Sau đó, họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Mãi đến năm 2022, khi cả hai tái hợp trong bộ phim "Sợi dây hoàng lan" của kênh CH3, tình cảm mới dần nảy nở.

Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat công khai thừa nhận đang theo đuổi Baifern Pimchanok. Nam diễn viên chia sẻ rằng, anh đã thích cô từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Đến ngày 10/12/2022, truyền thông Thái Lan đưa tin cả hai đã bị bắt gặp hẹn hò tại một khu chợ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm.

Kể từ đó, Baifern và Nine Naphat thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, cùng nhau đi du lịch và tham dự các sự kiện. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, bởi cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái Lan.

Baifern Pimchanok (sinh năm 1992) là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan với hơn 13 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô đã gặt hái được nhiều thành công trong cả thị trường trong nước và quốc tế với các bộ phim như: "Mối tình đầu", "Friend Zone", "Chiếc lá cuốn bay"... Baifern còn là gương mặt đại diện cho hơn 10 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nine Naphat (sinh năm 1996) là một diễn viên độc quyền của kênh truyền hình CH3. Anh được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng diễn xuất, hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào, mối tình của "cặp đôi vàng" đã đi đến hồi kết. Thông báo chia tay của Nine Naphat đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của anh và Baifern Pimchanok.