"Cơn bão" chia tay của cặp đôi vàng Nine Naphat - Baifern Pimchanok đang làm chao đảo cả làng giải trí châu Á. Trong buổi họp báo đầy nước mắt, Nine Naphat đã nhận hết trách nhiệm về mình, khẳng định rằng việc chia tay là do anh chưa thể cân bằng giữa tình yêu và các mối quan hệ khác, đồng thời phủ nhận tin đồn mẹ mình là nguyên nhân gây ra đổ vỡ.

Hành động "lạ" của mẹ ruột Nine Naphat sau khi con trai khóc, nói chia tay bạn gái

Nine Naphat cũng chia sẻ rằng, anh đã giải quyết ổn thỏa mọi việc với mẹ ruột và phía Baifern, nhưng cư dân mạng vẫn còn nhiều nghi vấn. Ảnh: IG.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không khỏi chú ý đến động thái của bà Moo Pimpaka, mẹ của Nine Naphat. Chỉ 2 tiếng trước khi buổi họp báo diễn ra, bà Moo Pimpaka đã đăng tải hình ảnh những món ăn ngon và khung cảnh thiên nhiên yên bình trên trang cá nhân, dường như đang tận hưởng một chuyến du lịch trong khi con trai đang đau khổ vì chuyện tình cảm. Hành động này của bà Moo Pimpaka đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa bà và Baifern Pimchanok.

Ảnh món ăn bà Moo Pimpaka đăng tải trong lúc con trai bật khóc vì chia tay bạn gái. Ảnh: IG.

Việc đăng ảnh du lịch của bà Moo Pimpaka giữa tâm bão chia tay của con trai đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy bà nhẹ nhõm và vui mừng khi Nine Naphat chia tay Baifern Pimchanok. Họ tràn vào trang cá nhân của bà Moo Pimpaka để chỉ trích, cho rằng đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi lẽ Nine Naphat đã thông báo về buổi họp báo từ ngày 3/7 và bà là người luôn theo sát mọi hoạt động của con trai.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực bà Moo Pimpaka, cho rằng những suy đoán này là vô căn cứ và thiếu tôn trọng. Bản thân Nine Naphat cũng đã lên tiếng khẳng định mẹ anh không liên quan gì đến chuyện tình cảm của mình. Dù vậy, những tranh cãi xung quanh động thái của bà Moo Pimpaka vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy việc Nine Naphat và Baifern Pimchanok chia tay khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Sau nhiều ngày im lặng trước những tin đồn rạn nứt, "cặp đôi vàng" của làng giải trí Thái Lan, Nine Naphat và Baifern Pimchanok, đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" vào ngày 4/7. Trong buổi họp báo đầy xúc động, Nine Naphat không kìm được những giọt nước mắt khi thông báo về việc chia tay "đàn chị" Baifern Pimchanok sau hơn một năm hẹn hò.

Nine Naphat không tiếc lời khen ngợi Baifern là một người con gái hiếu thảo, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Anh chia sẻ: "Baifern là một người rất tuyệt vời, cô ấy đã hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm và luôn chân thành với mọi người. Tôi cảm thấy may mắn khi được quen biết và trở thành bạn của cô ấy. Chúng tôi đã có những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Dù trở lại làm bạn nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không ủng hộ và trò chuyện với nhau trong tương lai".

Anh cũng khẳng định rằng, cả hai đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn và quyết định trở lại làm bạn bè. Nine Naphat phủ nhận những tin đồn cho rằng, mẹ của anh là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ này. Anh nhận trách nhiệm về mình và cho biết: "Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do tôi chưa thể quản lý và xử lý tốt các mối quan hệ".

Nine Naphat cũng chia sẻ rằng, anh đã giải quyết ổn thỏa mọi việc với mẹ ruột và phía Baifern. Anh gửi lời cảm ơn đến truyền thông và khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ cả hai. Nam diễn viên không tiết lộ thời điểm cụ thể của việc chia tay, chỉ nhấn mạnh rằng mọi chuyện đều xuất phát từ tình cảm và mong muốn tốt đẹp dành cho nhau.

Về mẹ ruột, Nine Naphat chia sẻ: "Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác, có những chuyện xảy ra trong gia đình tôi, có chuyện tôi xử lý được nhưng cũng có những chuyện chưa thể giải quyết. Tôi sẽ không đề cập chi tiết vì đó là chuyện riêng tư của gia đình".