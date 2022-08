Gia đình anh Khuất Hiệu (39 tuổi), chị Thu Hà (36 tuổi) cùng là kiến trúc sư tự do, sống tại TPHCM và hai cô con gái nhỏ (3 và 8 tuổi) vừa kết thúc hành trình xuyên Đông Dương 45 ngày cực ấn tượng.

Hoàn thành chặng đường 10.987km, họ mất 200 giờ chạy xe, cùng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Lộ trình xuyên Đông Dương của gia đình trẻ ở TPHCM (Ảnh: NVCC).

Gần 11.000km du lịch xuyên Đông Dương

Ý tưởng về chuyến "road trip" (xu hướng du lịch đường dài tự túc bằng ô tô) nhen nhóm từ hồi anh Hiệu còn là học sinh. Mỗi lần đến giờ học, các địa danh, di tích lịch sử xuất hiện trong thơ ca, sách vở, anh rất tò mò và khát khao đặt chân đến tận nơi.

Cậu học sinh đam mê các loại game (trò chơi) xe hơi từ tốc độ cho đến off-road (những con đường mòn có địa hình phức tạp, gồ ghề và chông chênh).

Lớn lên, sở thích lái xe trong anh càng thêm mãnh liệt. Mỗi ngày, được cầm vô lăng mấy tiếng đã trở thành "niềm vui", chứ không còn là áp lực với anh Hiệu.

"Không có tour du lịch nào có thể đáp ứng được tất cả địa điểm chúng tôi mong muốn, chi bằng tự tìm hiểu và khám phá trên hành trình dọc chiều dài đất nước", anh nói.

Nghe dự định của chồng, chị Hà hoàn toàn ủng hộ. Gia đình tính xuyên Việt ra Bắc thăm ông bà ngoại, sẵn tiện khám phá vùng Tây Bắc. Khi vẽ thử lộ trình lên bản đồ, hai vợ chồng không muốn lặp lại cung đường chiều về, quyết định đi vòng qua Đông Dương 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Gia đình 4 thành viên hào hứng check-in ở Lào (Ảnh: NVCC)

Tổng quãng đường dự định ban đầu khoảng 7.000km khiến chị Hà hơi… ngán ngẩm. Nhưng nghĩ về ước mơ ấp ủ từ lâu của chồng, chị hiểu rằng anh sẽ quyết tâm thực hiện mong muốn bằng mọi giá. Không còn nhiều thời gian để đắn đo, cặp đôi sắp xếp công việc, đợi hai con gái bắt đầu nghỉ hè, là cả nhà có thể lên đường.

Trước khi xuất phát, họ có vài tháng sắp xếp công việc, ngưng nhận dự án mới và tập trung hoàn thành những dự án còn dang dở, bố trí làm việc từ xa.

"Không hẳn mọi chuyện đều suôn sẻ, chúng tôi phải đánh đổi một số việc quan trọng vì không thể giải quyết trực tiếp", chị Hà nói.

Họ đổi một ít tiền mặt; bảo dưỡng ô tô, chuẩn bị đồ nghề sửa chữa cơ bản, trữ xăng dự phòng; kiểm tra giấy tờ như giấy phép liên vận, bằng lái xe quốc tế, đăng ký xe, bảo hiểm xe, hộ chiếu, giấy khai sinh cho trẻ dưới 12 tuổi, thẻ xanh Covid-19.

Núi non trùng trùng điệp điệp, đi hết "sống lưng khủng long" này lại nối tiếp tới "sống lưng khủng long" khác (Ảnh: NVCC)­

Từ ngày 6/6, 4 thành viên lên đường. Chuyến đi được chia thành 5 chặng độc lập:

Chặng 1 (9 ngày): TPHCM - Đắk Lắk - Kon Tum - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình - Hà Nội.

Chặng 2 (11 ngày): Hạ Long - Bắc Ninh - Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội.

Chặng 3 (7 ngày): Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội.

Chặng 4 (4 ngày): Bắc Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Ninh Bình.

Chặng 5 (14 ngày): Hà Nội - Lào (Luang Prabang, Vientiane, Kaysone Phomvihane, Mukdahan (Thái Lan), Pakxe) - Campuchia (Siem Riep, Phnom Penh) - An Giang - Kiên Giang - Cà Mau - TPHCM.

Đi dọc chiều dài đất nước, họ cảm nhận sự thay đổi về cảnh vật, khí hậu, kiến trúc và con người. "Thiên nhiên, văn hóa Việt Nam thật phong phú, đa dạng biết bao", chị Hà thốt lên.

Cả nhà vỡ òa lên tới đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang), sửng sốt trước vẻ đẹp của thác Bản Giốc - suối Lenin (Cao Bằng), tự hào được đặt chân lên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương (Lào Cai), check-in tại điểm Cực Bắc và Cực Nam của Tổ quốc (Cột cờ Lũng Cú - Mũi Cà Mau), mãn nguyện tới thăm các di tích lịch sử mà trước giờ chỉ biết qua thơ ca, sách vở; xót xa chứng kiến 21.000ha rừng U Minh Thượng (Kiên Giang) nay chỉ còn là đầm lầy và cỏ dại.

Hai mẹ con chị Hà chụp ảnh tại rừng U Minh Thượng (Ảnh: NVCC)

Ở chiều về, nước Lào gây ấn tượng bởi khí hậu mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ, những cung đường "không giới hạn tốc độ" rất đáng để dân phượt trải nghiệm.

Campuchia với nền văn hóa Angkor Wat đầy ngưỡng mộ. Vợ chồng chị Hà khâm phục cách người dân bản địa làm du lịch và bảo tồn di sản rất chuyên nghiệp.

Tổng kết hành trình, hai địa điểm anh chị ấn tượng nhất là Hà Giang (Việt Nam) và The Rock Viewpoint (Lào).

Với Hà Giang, trước ngày gia đình lên đường, nhiều người thân ra sức ngăn cản, khuyên thuê lái xe do cung đường đèo khó đi, đòi hỏi tay lái kinh nghiệm.

Nhưng chính cái khó đó khiến một "kẻ đam mê" như anh Hiệu càng khát khao chinh phục.

Hà Giang mùa này tuy không có hoa mơ, hoa mận, không ruộng bậc thang chín vàng hay mùa tam giác mạch nên thơ, nhưng cả gia đình vẫn có một hành trình hưng phấn, lần lượt vượt qua những con dốc, đèo ngoằn ngòeo, chứng kiến những vách đá cheo leo, dựng đứng; vượt dốc Thẩm Mã - một trong những cung đường đèo mạo hiểm nhất miền Bắc với 9 khúc cua gấp quanh co, vượt qua một trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam.

Những cung đường đặc trưng và khung cảnh hùng vĩ của Hà Giang (Ảnh: NVCC)

Đến The Rock Viewpoint - đỉnh núi đá vôi kỳ vĩ tự nhiên hàng triệu năm nay, ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh, là khung cảnh kỳ vĩ, hấp dẫn và cũng không kém phần thách thức.

Để chinh phục The Rock Viewpoint, họ trải qua nhiều cảm xúc từ trượt zipline (đu dây mạo hiểm), leo núi, đu dây, băng qua những cây cầu bằng lưới nhện nối giữa các đỉnh núi đá cao chót vót.

"Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác bay trong không trung giữa khung cảnh siêu thực mãn nhãn y như trong game hành động", nữ kiến trúc sư nhớ lại.

Gia đình chụp ảnh ở đền Angkor Wat (Ảnh: NVCC)

Đôi vợ chồng trẻ dừng xe chụp ảnh ven đường (Ảnh: NVCC)

Hãy cứ dám nghĩ, dám mơ và không bỏ cuộc

Không phải chuyến đi nào cũng thuận lợi, gia đình anh Hiệu gặp không ít khó khăn, trở ngại và cả những thách thức. Cô con gái lớn gặp tai nạn xe đạp ở Hội An; núi sạt lở khiến ô tô mắc kẹt giữa đêm tối khi đi từ Lai Châu về Điện Biên, thủng lốp xe giữa rừng,…

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là quãng đường từ Xam Neua về Luang Prabang. Đêm hôm trước, họ sắp xếp kế hoạch. Dự tính 7h sáng xuất phát, chỉ vài trăm cây số sẽ đến nơi.

Tuy nhiên, đi được nửa đường, ô tô bị nổ lốp giữa rừng. Tuy có lốp xe dự phòng và anh Hiệu biết vài kĩ năng cơ bản để khắc phục sự cố, nhưng nửa đoạn đường sau đất đá sình lầy và dốc núi trùng điệp. Họ không thể quên cảm giác 11h đêm vẫn phiêu du trên "sống lưng khủng long" bốn bề chỉ có mây và núi, chạy xe với "vận tốc tối đa" 15km/h trong khi đó bản đồ chỉ dẫn còn những 100km mới tới được thành phố,

"Ngày hôm đó trăng sáng trưng, mây bay lững lờ trên đỉnh núi, có lúc xe chìm vào mây. Cảnh đẹp thật sự mà lúc đó không còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa", người vợ chia sẻ.

Kiên trì di chuyển, đến gần nửa đêm, đường nhựa xuất hiện dưới chân núi, các thành viên cảm giác hạnh phúc vô cùng, "như đang lênh đênh trên biển nhiều ngày mà thấy hòn đảo vậy. Quả thực là một trải nghiệm khó quên trong đời".

Thủng lốp xe giữa rừng, anh Hiệu với những kĩ năng ít ỏi, bắt tay vào sửa chữa (Ảnh: NVCC)

Có những lúc, họ tưởng chừng phải kết thúc sớm hành trình khi đang trên đất Lào thì giấy tờ xe gặp trục trặc. Giấy phép liên vận đưa xe qua Lào-Campuchia ở TPHCM từ sớm, mặc dù được cấp 60 ngày nhưng vì thời gian ở lại miền Bắc quá lâu nên giấy phép gần hết hạn ngay thời điểm sang đến Lào.

Chị Hà được biết có thể gia hạn giấy tờ bên nước bạn, nên họ vẫn tiếp tục theo kế hoạch, dự định về tới Vientiane sẽ xin gia hạn.

"Tuy nhiên, không có cơ quan nào tiếp nhận xử lý trường hợp này, buộc lòng chúng tôi phải quay trở lại Việt Nam trước lúc giấy phép hết hạn. Lúc đó, chúng tôi thực sự chưa biết làm thế nào để gia hạn được giấy phép", chị Hà kể.

Cả nhà đều chán nản, nhưng không còn cách nào khác, tự động viên nhau là sẽ đón nhận mọi điều xảy đến với tinh thần tích cực nhất, cố gắng hết sức để hoàn thành được kế hoạch đã đặt ra.

Về Việt Nam, thủ tục xin cấp lại giấy phép liên vận tại Hà Tĩnh thuận lợi và nhanh chóng không tưởng. Họ tiếp tục sang Lào, nhờ vậy có thêm trải nghiệm thú vị - một ngày 3 nước: Ăn sáng ở Việt Nam (Hà Tĩnh), ăn trưa ở Lào (Kaysone), ăn tối ở Thái Lan (Mukdahan).

Trò zipline (đu dây mạo hiểm) chỉ dành cho người lớn (Ảnh: NVCC)

Nhiều người thường ngại đi du lịch cùng trẻ em, vì cho rằng trẻ còn nhỏ, chưa cảm nhận được hết, hay bị mệt nếu đi đường dài. Chị Hà thừa nhận du lịch cùng hai con mệt hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Các em bé thường "mưa nắng thất thường", không phải lúc nào cũng hợp tác với bố mẹ, nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó như một phần của việc du lịch", người mẹ giải thích tùy theo tâm trạng và sức khỏe của con để xác định có thể chơi lâu hơn hoặc rút ngắn thời gian ở mỗi địa điểm.

Thông qua chuyến đi "độc nhất vô nhị", chị hi vọng truyền được cho hai cô con gái phần nào niềm yêu thích thiên nhiên, khám phá những vùng đất mới. Điều đặc biệt, "chúng ta có thể đi nhanh hoặc đi chậm, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng".

Bình an về Việt Nam, thành công của chuyến "road trip" xuyên Đông Dương có ý nghĩa rất lớn với gia đình anh Hiệu chị Hà, giúp họ nhận ra "chỉ cần mình đủ muốn, thì mình sẽ làm được". Những trải nghiệm cùng gia đình, bạn bè trong suốt 45 ngày sẽ trở thành tài sản vô giá của cuộc đời.

Gia đình đạp xe ở Hội An (Ảnh: NVCC)

Chị đưa lời khuyên, khác với du lịch tour hay nghỉ dưỡng, "road trip" là một trải nghiệm đặc biệt. Người tham gia sẽ phải tự xoay xở trong mọi tình huống, khám phá những vùng đất mới theo cách nhìn riêng của chính mình, và chính điều đó làm nên sự thú vị của hành trình.

"Fill your life with adventures, not things.

Have stories to tell"

Tạm dịch: Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn bằng những chuyến phiêu lưu, chứ không phải bằng vật chất. Hãy viết lên câu chuyện của chính mình.

Là câu nói chị Hà tâm đắc và đúc kết sau chuyến đi của cả gia đình. Ước mơ tiếp theo sẽ là một chuyến "road trip" vòng quanh nước Mỹ trong thời gian tới.

"Cuộc đời là một hành trình của riêng bạn, do bạn lập kế hoạch và thực hiện theo cách của chính bạn. Bất kỳ ai cũng có thể có hành trình của riêng mình, dựa trên các nguồn lực và sở thích của bản thân. Cuộc sống có vô vàn điều thú vị để trải nghiệm. Hãy cứ dám nghĩ, dám mơ và không bỏ cuộc", chị gửi gắm.