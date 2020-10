CẬP NHẬT bão số 9 - Molave: Bình Định, Quảng Nam đã xuất hiện mưa to

*Tiếp tục cập nhật.

Thêm 1 tàu bị chìm, không liên lạc được

18h45: Theo tin mới cập nhật từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Biên phòng, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 27/10, tàu cá BĐ 97469 TS với 14 lao động do ông Võ Ngọc Đoan (sinh năm 1979) làm thuyền trưởng, trên đường chạy về bờ tránh bão, đến khu vực 12017'N-112008'E (cách Đông Hòn Tre, Khánh Hòa khoảng 172 hải lý) bị phá chìm, không liên lạc được.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang phối hợp với gia đình chủ tàu tiếp tục liên lạc với thuyền trưởng, thông báo cho các phương tiện đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, qua khu vực tàu bị nạn quan sát hỗ trợ tìm kiếm.

Bão số 9 có gió giật rất mạnh

18h30: Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, cơn bão số 9 có gió giật rất mạnh, trên khu vực giữa biển Đông gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ đêm nay, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh trực tiếp trên các khu vực đất liền, ven biển khu vực miền Trung.

"Chúng tôi nhấn mạnh lưu ý đặc biệt hoàn lưu của cơn bão tương đối rộng, có gió mạnh, trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong đó lưu ý đặc biệt khu vực Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên có thể có gió mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Đây là gió cực mạnh, ảnh hưởng rất lớn tới các công trình, nhà cửa, cây cối và các cơ sở hạ tầng khu vực các huyện ven biển của các tỉnh này nên bà con hết sức lưu ý" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Theo ông Khiêm, thời gian gió mạnh nhất trên đất liền bắt đầu từ đêm nay cho đến chiều, tối 28/10. "Các nguy cơ trong bão có những tai biến khác liên quan như: Mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, trong các bản tin cụ thể chúng tôi cung cấp các cơ quan địa phương dự phòng".

Quảng Nam bắt đầu xuất hiện mưa to

18h10: Tại Quảng Nam bắt đầu xuất hiện mưa to. Các xã vùng ven biển Quảng Nam đã di dời dân đến nơi an toàn. Dự kiến khoảng 23h đêm nay, các vùng bị ảnh hưởng tại Quảng Nam bị cúp điện như: Tam Thanh, Tam Phú, một số vùng ven biển huyện Núi Thành.

Tính đến 16h chiều 27/10, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hiện còn 20 phương tiện, trong đó Bình Định 19 tàu, Khánh Hòa 1 tàu. Vào lúc 13h ngày 27/10, 1 tàu cá BĐ-96388-TS với 12 lao động bị phá nước chìm ở 12o43'VB-111o27'KĐ, cách Hòn Tre, Khánh Hòa 120 hải lý.

Tại khu vực này có tàu BĐ-98658-TS với 14 lao động đã tiếp cận nhưng không tìm thấy 12 người của tàu BĐ 96388 TS. Hiện tàu BĐ 98658TS đang thả neo tại địa điểm. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Bình Định hiện đang thông báo để các tàu hoạt động gần khu vực trên tham gia tìm kiếm người mất tích.

Bình Định đã xuất hiện mưa nặng hạt, nhiều điểm sạt lở

Từ chiều nay (27/10), trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt ở khu vực tỉnh Bình Định. Tại cảng cá Quy Nhơn, nhiều ngư dân tất bật với những công việc cuối cùng trước khi toàn bộ hoạt động ở cảng được tạm dừng.

Bà Võ Thị Thành Vương (ở thị xã Hoài Nhơn) cho biết, tàu đánh bắt cá ngừ đại dương mới đi được 20 ngày nhưng khi nghe tin bão là cho tàu chạy vào bờ, dù có thiệt hại nhưng an toàn là trên hết.

Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định Đào Xuân Thiện cho biết, từ 17h chiều nay, đã cho dừng toàn bộ hoạt động mua bán, xuất nhập hàng để ứng phó với bão số 9.

Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông tin để bà con ngư dân cũng như người buôn bán nắm được thông tin. Việc khuyến cáo chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi cơn bão đổ bộ cũng được thực hiện liên tục.

Ngư dân Bình Định hối hả làm công việc cuối cùng để chạy bão. Ảnh: Dũ Tuấn

Tại khu vực núi Gành (xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), 36 hộ dân sinh sống dọc theo triền núi đang bị uy hiếp, bởi nguy cơ sạt lở. Do mưa, khu vực núi Gành đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún và càng ngày khoét sâu vào chân núi, nhà dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Trần Văn Hương cho biết, sáng 27/10 tổ công tác UBND huyện Phù Cát đã đến vận động di dời 36 hộ dân sát chân núi Gành và 50 hộ dân sống lân cận có thể bị ảnh hưởng, nếu xảy ra sạt lở núi do bão.

"Chúng tôi làm rất cương quyết, đến 17h chiều 27/10 đưa tất cả các hộ dân này đến nơi ở an toàn", ông Hương cho hay.

Điểm sạt lở đường ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn

Chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão Trương Tứ cho biết, do ảnh hưởng của bão kèm mưa lớn khiến một số tuyến đường liên xã trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, ách tắc.

"Chúng tôi xác định có 850 hộ dân ở các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang và An Vinh nằm trong vùng nguy hiểm có khả năng bị sạt lỡ, lũ quét, ngập lụt khi bão số 9 ập tới. Huyện sẽ di dời hộ dân nói trên đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền", ông Tứ nói.

Chủ động đối phó với bão số 9, UBND tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Theo đó, đến 18h chiều nay, các địa phương đã chủ động di dời dân tùy theo mức độ, trong đó kiên quyết di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân…

Công an, bộ đội giúp dân xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, mới vào đầu mùa mưa nhưng tại huyện An Lão đã có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Tình hình sạt lở núi tại các tỉnh ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… trong đợt bão số 8 vừa qua, là bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Bình Định. Vì vậy, trọng tâm của các huyện miền núi là đề phòng sạt lở.

"Những vùng có dân sống dưới chân núi có nguy cơ sạt lở phải di dời bằng mọi cách, thậm chí cưỡng chế di dời trước khi bão số 9 vào. Sau bão sẽ có mưa rất lớn, nguy cơ sạt lỡ dự kiến xảy ra rất nghiêm trọng nên phải cương quyết để bảo đảm an toàn cho người dân", ông Dũng yêu cầu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quảng Ngãi phải hoàn tất di dời 120.000 dân

Chiều nay (27/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác T.Ư đã vào kiểm tra công tác triển khai phòng chống cơn bão số 9 của tỉnh Quảng Ngãi,

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác T.Ư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, đến thời điểm này, công tác triển khai phòng chống bão số 9 trên địa bàn thực hiện đúng kế hoạch, dự kiến.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác T.Ư đã vào kiểm tra công tác triển khai phòng chống cơn bão số 9 của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân

Cụ thể toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được đưa vào nơi neo đậu, trú ẩn; việc cột chằng nhà cửa của người dân cơ bản đã xong; việc triển khai bảo vệ các công trình lớn, trọng điểm được các cấp ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc…

Riêng đối với việc di dời dân, tính đến thời điểm này ước khoảng 55.000 người (trong đó toàn bộ số trường hợp người già yếu, phụ nữ và trẻ em) đã được đưa đến nơi trú ẩn; hiện các cấp ngành đang tiếp tục nỗ lực để đưa số còn lại đến nơi ở tạm an toàn.

Biểu dương sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai công tác phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, Quảng Ngãi là một trong những địa phương được dự báo nằm trong tâm bão. Vì vậy trong thời gian ngắn còn lại, tỉnh Quảng Ngãi phải nỗ lực, tích cực hơn nữa để triển khai hoàn thành các việc còn lại.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Nhiệm vụ số 1 của Quảng Ngãi là phải đảm bảo an toàn sinh mạng cho người dân. Bằng mọi cách từ đây đến chậm nhất là khoảng 20h tối 27/10 phải đưa toàn bộ số trường hợp ở khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn. Rà soát kiểm tra lại toàn bộ phương án phòng chống bão số 9, xem thử triển khai còn thiếu sót chỗ nào, cái gì… thì phải khẩn cấp thực hiện hoàn thành. Cần phải bảo đảm an toàn tài sản của dân, công trình của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý chính quyền Quảng Ngãi tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên thuyền.

Ngày 28/10, bão số 9 sẽ đi vào đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Ảnh: nchmf.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Đà Nẵng để ứng phó với cơn bão số 9.

Bão có gió giật cấp 17, sóng biển cao 8-10m

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Ngư dân xã Xuân Hòa, TX.Sông Cầu (Phú Yên) di dời tài sản tránh bão. Ảnh: Hùng Phiên

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự kiến trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Từ trưa và chiều ngày 27/10, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Lên kế hoạch sơ tán hơn 570.000 dân, đảm bảo an toàn tàu, hồ đập

Đến 6h sáng 27/10, các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Phú Yên đã rà soát chuẩn bị kế hoạch sơ tán khoảng 147 nghìn hộ dân với hơn 571 nghìn người đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.



Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, đối với công tác tìm kiếm cứu nạn 12 công nhân đang bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 sau 1 ngày gián đoạn đã được nối lại vào ngày hôm qua.

Bộ Quốc phòng đã cử 2 đoàn công tác vào Đà Nẵng và Khánh Hòa để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng để chỉ đạo ứng phó bão số 9. Đồng thời, có Công điện khẩn chỉ đạo quân khu 4, 5, các quân binh chủng gồm: hải quân, biên phòng và phòng không không quân và quân đoàn 3 triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó bão.

Theo Tổng cục Thủy lợi, ở khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, đã tích 75-95% dung tích; trong đó có 55 hồ xung yếu, 41 hồ đang thi công.

Tại Nam Trung Bộ có 517 hồ, đã tích 30-90% dung tích, trong đó có 26 hồ xung yếu và 32 hồ đang thi công. Khu vực Tây Nguyên có 1.246 hồ, đã tích 75-96% dung tích, trong đó có 41 hồ xung yếu và 43 hồ đang thi công và 1 hồ đang xả tràn.

Phía Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thủy điện từ Nghệ An đến Phú Yên đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9. Đã cử cán bộ đoàn công tác phối hợp cùng Sở chỉ huy tiền phương kiểm tra hồ thủy điện từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Tại cuộc họp chủ động ứng phó bão số 9, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nêu rõ, các địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai không chủ quan trong ứng phó bão số 9.



Cần chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật diễn biến bão số 9 để phục vụ công tác chỉ đạo và tham mưu địa phương trong ứng phó bão.