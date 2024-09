Cập nhật: Bão Yagi cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 160km, giật cấp 17 Cập nhật bão Yagi sáng 7/9: Bão cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 160km, giật cấp 17

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa to, gió to, kèm gió giật mạnh cấp 10, gây biển động, mất điện toàn huyện.