(Cập nhật) Giá USD hôm nay 27/6: Thị trường tự do chính thức vượt đỉnh 26.000 đồng

Giá USD tự do lập đỉnh mới

Sau nhiều phiên tăng liên tục, hôm nay (27/6) tỷ giá trên thị trường tự do đã chính thức vượt mốc 26.000 VND/USD.

Hiện tại, giá USD trên thị trường tự do đang niêm yết ở mức 25.950 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra). Đây cũng là mức giá cao nhất mà đồng USD tự do có được từ trước đến nay. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND tự do đã tăng gần 5%.

Tỷ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 24.264 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.050 – 25.477 VND/USD, giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt neo ở mức kịch trần theo quy định.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Khảo sát của PV Dân Việt lúc 14h00, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều trong biên độ hẹp. Còn giá USD bán ra đều được các ngân hàng đưa lên mức kịch trần.

Chẳng hạn như, tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng 7 VND/USD ở cả 2 chiều mua bán so với ngày hôm qua, lên mức 25.227 VND/USD (mua vào) và 25.477 VND/USD (bán ra).

Tương tự, BIDV cũng niêm yết giá bán USD ở mức 25.477 VND/USD, nhưng chiều mua vào đang có giá 25.257 VND/USD. VietinBank sáng nay mua - bán USD ở mức giá 25.257 - 25.477 đồng/USD, tăng 22 đồng ở chiều mua và tăng 7 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Hay ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD với giá 25.241 VND/USD, bán ra ở mức 25.477 VND/USD, giảm 5 đồng ở chiều mua nhưng tăng 7 đồng.

Tại ngân hàng thương mại tư nhân có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.170 - 25.477 VND/USD (mua - bán).

Giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn khoảng gần 700 đồng còn giá USD bán ra ít hơn 553 đồng so với thị trường tự do.

Ở một diễn biến liên quan khác, trong báo cáo thị trường công bố ngày 26/6, Khối Thị Trường Tài Chính của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cung ứng thêm ra thị trường khoảng gần 600 triệu USD trong ngày hôm qua (25/6), đưa số lũy kế bán USD tại vùng giá 25.450 từ cuối tháng 4 tới phiên 25/6 đạt khoảng 5,5 tỷ USD. Trong báo cáo, ACB dự kiến con số này có thể tiếp tục tăng thêm trong những ngày giao dịch cuối tuần này. Nhu cầu ngoại tệ trên thị trường gia tăng mạnh vào thời điểm cuối tháng 6 cùng với hiệu ứng tâm lý từ đà tăng của đồng USD trên thị trường thế giới khiến tỷ giá duy trì đà tăng rõ nét hơn sau khi tương đối ổn định vào 2 tuần trước đó.