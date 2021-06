Cập nhật lịch thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của học sinh cả nước

STT Tỉnh, thành phố Lịch thi 1 Đà Nẵng Từ 15 đến 17/6 2 Bạc Liêu Hoãn thi đến khi có thông báo mới 3 Bà Rịa- Vũng Tàu Xét tuyển 4 Bình Phước 7 và 8/6 5 Bình Định 10 và 11/6 6 Bình Thuận 10 và 11/6 7 Bình Dương 2 và 3/6 8 Sơn La 14 và 15/6 9 Yên Bái 10 và 11/6 10 Bến Tre 4 và 5/6 11 Bắc Kạn 15 và 16/6 12 Cao Bằng 12 và 13/6 13 Cần Thơ 5 và 6/6 14 Cà Mau Xét tuyển 15 Đắk Nông Xét tuyển (trừ một số trường) 16 Đồng Nai 4 và 5/6 17 Đồng Tháp 8 và 9/6 18 Đắk Lắk Xét tuyển (trừ một số trường)

19 An Giang 29 và 30/5 20 Điện Biên Hoãn thi đến khi có thông báo mới

21 Gia Lai Xét tuyển

22 Hà Nội 10 và 11/6 23 Hải Dương Hoãn thi đến khi có thông báo mới

24 Hải Phòng 11 và 12/6 25 Hà Nam 21 và 22/6 26 Hoà Bình 5 và 7/6 27 Hà Giang 30 và 31/7 28 Hà Tĩnh 2/6 29 Hậu Giang 11 và 12/6 30 Hưng Yên Lùi lịch thi đến khi có thông báo mới

31 Kom Tum 8 và 9/6 32 Khánh Hoà 3 và 4/6 33 Kiên Giang 4 và 5/6 34 Lai Châu 2 và 3/6 35 Long An Hoãn thi đến 3-4/8 hoặc xét tuyển

36 Lạng Sơn 11 và 13/7 37 Lâm Đồng Xét tuyển

38 Lào Cai 2 và 3/6 39 Ninh Bình 8 và 9/6 40 Ninh Thuận 18 và 19/7 41 Nam Định 27 và 28/7 42 Nghệ An 3 và 4/6 43 Phú Thọ 10 và 11/6 44 Phú Yên 10-11/6 (có thể lùi hoặc chuyển sang xét tuyển) 45 Quảng Nam Xét tuyển

46 Quảng Ngãi 4 và 5/6 47 Quảng Ninh 1 và 2/6 48 Quảng Bình 7 và 8/6 49 Quảng Trị Xét tuyển (10-15/6)

50 Thái Bình 19 và 20/6 51 Sóc Trăng Hoãn thi đến khi có thông báo mới

52 Thừa Thiên- Huế 5 và 6/6 53 Trà Vinh 2 và 3/6 54 Tuyên Quang 4/6 55 Thái Nguyên 8 và 9/6 56 Tiền Giang 4 và 5/6 57 TP.HCM Hoãn thi đến khi có thông báo mới 58 Tây Ninh 7 và 8/6 59 Vĩnh Long 29 và 30/5 60 Vĩnh Phúc 8 và 9/6 61 Thanh Hóa Đưa ra 3 phương án

62 Bắc Giang 27 và 28/7 63 Bắc Ninh Hoãn thi đến khi có thông báo mới