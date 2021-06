Đồng Nai vẫn tổ chức thi lớp 10, dành 1 tỷ đồng xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ của kỳ thi

Theo bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, năm nay, toàn tỉnh có 34 hội đồng thi và hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 21 trường THPT công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai diễn ra vào ngày 4 và 5/6. Ảnh minh hoạ

Đến thời điểm này, công tác ra đề thi, in sao đề thi đã được tiến hành khẩn trương theo kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn và có sự bảo vệ, giám sát của Công an tỉnh. Giáo viên làm nhiệm vụ ra đề, in sao đề thi đều là những người có kinh nghiệm, đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, được lãnh đạo Sở cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng, đồng thời được xét nghiệm Covid-19 trước khi vào làm nhiệm vụ. Sở cũng đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho các cán bộ là trưởng, phó hội đồng thi trong toàn tỉnh và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi.



Để phục vụ cho công tác tổ chức thi tại 34 hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trong toàn tỉnh, Sở GD-ĐT huy động trên 3.100 cán bộ, giáo viên của các trường trên địa bàn tỉnh. Ngày 3/6, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Kết quả xét nghiệm có ngay trong ngày. Sở cũng đã chuẩn bị các vật tư cần thiết phòng chống dịch Covid-19 như khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, đồng thời có phương án phòng cách ly tạm thời nếu có thí sinh có biểu hiện ho, sốt.

Bà Huệ lưu ý thêm, khi thí sinh đến các hội đồng thi cần thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay và giữ khoảng cách. Trong những ngày thi, thí sinh nên hạn chế tiếp xúc để đảm bảo quá trình thi diễn ra an toàn trọn vẹn.

Theo kế hoạch, buổi sáng 4/6, thí sinh sẽ thi môn Toán, buổi chiều thi môn Tiếng Anh, ngày 5/6 buổi sáng thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn. Chiều cùng ngày, thí sinh đăng ký thi vào Trường chuyên THPT Lương Thế Vinh dự thi thêm môn chuyên tương ứng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT chuẩn bị phương án xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ và giáo viên tham gia làm công tác thi với trên 7.000 người (trong đó có hơn 3.000 người phục vụ thi tuyển sinh lớp 10). Tổng kinh phí thực hiện xét nghiệm là 1 tỷ đồng.