Cập nhật sinh trắc học, giao dịch thông suốt và an toàn cùng MSB

Tăng cường bảo mật ngân hàng với sinh trắc học bắt buộc từ năm 2025

Theo Thông tư 17 và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, yêu cầu tất cả các chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng phải hoàn tất xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến (rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền…) và giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin sinh trắc học của người dùng đã được đối chiếu và xác minh với các cơ sở dữ liệu chính thức.

Một trong những mục tiêu chính của Thông tư 17 là ngăn chặn việc sử dụng giấy tờ giả và loại bỏ các tài khoản không chính chủ. Bằng cách yêu cầu đối chiếu thông tin sinh trắc học với dữ liệu trong các cơ sở lưu trữ chính thức, quy định này giúp hạn chế tài khoản ngân hàng "rác", giảm thiểu rủi ro gian lận và đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng thuộc về người dùng thực sự.

Trong thời đại công nghệ 4.0, với việc ngày càng nhiều phương thức lừa đảo và giả mạo tài khoản xuất hiện, việc bảo vệ thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng. Cập nhật sinh trắc học sẽ giúp khách hàng bảo mật tài khoản của mình một cách hiệu quả nhất, giảm thiểu nguy cơ bị giả mạo và lừa đảo. Điều này không chỉ nâng cao mức độ an toàn trong các giao dịch tài chính mà còn giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Theo NHNN, từ ngày 1/1/2025, tất cả những tài khoản chưa được các ngân hàng hay các trung gian thanh toán thu thập thông tin sinh trắc học để kiểm tra đảm bảo chính chủ thì những khách hàng này chỉ được cung cấp dịch vụ tại quầy.

MSB khuyến cáo khách hàng chủ động cập nhật thông tin cá nhân

Từ tháng 6/2024, thực hiện Quyết định 2345/QĐ-NHNN, MSB đã tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng MSB mBank, hoặc khách hàng được hỗ trợ trực tiếp tại các quầy giao dịch. MSB cũng đã thực hiện truyền thông trên các phương tiện như website, YouTube, trực tiếp trên ứng dụng MSB mBank…

Theo đó, MSB đã triển khai 100% các giao dịch trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng... phải thực hiện so khớp khuôn mặt của khách hàng với dữ liệu khuôn mặt tại CCCD gắn chip lưu tại Bộ Công an, đảm bảo người giao dịch là chính chủ tài khoản ngân hàng với công nghệ so khớp khuôn mặt hiện đại.

Đặc biệt, theo quy định của Luật Căn cước 2023 (Luật số 26/2023/QH15), chứng minh nhân dân (bao gồm cả loại 9 số và 12 số) chỉ có giá trị sử dụng trong các thủ tục, giao dịch đến hết ngày 31/12/2024. Hiện nay, có nhiều khách hàng đang sử dụng thông tin CMT/CMND 9 số và CMND 12 số tại ngân hàng và sẽ bị tạm dừng giao dịch từ ngày 01/01/2025. Do đó, MSB khuyến nghị các khách hàng này cần cập nhật thông tin Căn cước/CCCD gắn chip trong thời gian sớm nhất.

MSB cho biết, việc bổ sung thông tin sinh trắc học là điều kiện cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, gia tăng bảo mật và đảm bảo quyền lợi của khách hàng được tốt nhất. Do vậy, tất cả các thông tin đối chiếu, cập nhật sinh trắc học đều được MSB nghiêm túc thực hiện theo QĐ 2345 của Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 17 về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cùng Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

… và nhận nhiều ưu đãi từ MSB

Để khuyến khích khách hàng chủ động cập nhật dữ liệu sinh trắc học, MSB tặng ngay evoucher 50.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng sau khi cập nhật thành công từ ngày 4/12/2024 và nằm trong danh sách khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học tính đến 30/11/2024. Được biết, MSB sẽ dành 10.000 evoucher với tổng giá trị quà tặng lên đến 500 triệu đồng dành cho khách hàng khi thực hiện thao tác này.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm nhiều tiện ích vượt trội trên tài khoản MSB như: tính năng sinh lời không ngừng với lợi suất đến 4,2% năm cùng thời hạn linh hoạt (từ 1 tuần), thanh toán một chạm qua Apple Pay, tài khoản số đẹp đậm chất "tôi" với số phong thủy, ngày sinh và nickname cá tính hay tính năng rút tiền không thẻ với thẻ ghi nợ số, tiện lợi muôn nơi cùng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Khách hàng chủ động cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank tại đây hoặc trực tiếp thực hiện tại các điểm giao dịch của MSB trên toàn quốc.