Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu định kỳ, theo đó từ 15 giờ ngày 26/12, giá xăng xăng E5RON92 sẽ được điều chỉnh giảm hơn 427 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.817 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 730 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng RON95-III, giảm giảm 457 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.547 đồng/lít. Dầu các loại cũng đồng loạt giảm, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 103 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.630 đồng/lít; dầu hỏa giảm 260 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.708 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 67 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.970 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh (Ảnh minh họa).

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 19/12/2024 - 25/12/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: liên minh Châu Âu thông qua gói trừng phạt đối với Nga (một thành viên của OPEC+), rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 19/12/2024 và kỳ điều hành ngày 26/12/2024 là: 80,323 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,543 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 83,673 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,543 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 87,310 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,654 USD/thùng, tương đương giảm 1,86%); 88,813 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,753 USD/thùng, tương đương giảm 0,84%); 448,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,576 USD/tấn, tương đương tăng 0,35%).

Trước đó, sáng 26/12, theo dữ liệu của TradingEconomics và Oilprice, mở phiên giao dịch sáng nay 26/12, lúc 6 giờ 51 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô giao dịch tại thị trường giao dịch New York tiếp tục chuỗi tăng giá, giá dầu WTI và Brent ghi nhận tăng giá phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá xăng dầu thành phẩm thế giứoi xu huớg giảm nhẹ trong các ngày gần đây (Ảnh: BCT).

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 70,23 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng so với ngày hôm trước, ước tăng 0,19% theo ngày. Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch 73,66 USD/thùng, tăng 0,08 USD/thùng so với ngày hôm qua, tương đương tăng 0,12% theo ngày. Giá dầu thô các loại tăng lần lượt 1,86% đến 2,11% so với cùng kỳ tháng trước.

Giá xăng dầu trong nước 26/12: Giá giảm nhẹ

15 giờ ngày 19/12, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm nay, theo đó giá xăng E5RON92 tăng 383 đồng/ lít, giá xăng RON95-III tăng hơn 408 đồng/ lít, giá dầu diesel 0.05S tăng cao nhất vượt trên 478 đồng/ lít và giá dầu hỏa tăng 402 đồng/ lít.

Từ ngày 19 đến nay:

- Giá xăng E5 RON 95 bán lẻ không cao hơn 20.244 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 21.004 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.733 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa không cao hơn 18.968 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 15.903 đồng/kg.