Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong bản tin mới nhất, hiện nay (24/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Đón đợt không khí mới nhất, miền Bắc mưa rào và dông mạnh

Khoảng gần sáng ngày 25/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 25/3, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm 25/3 phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Trong khi đó, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, trên biển từ gần sáng ngày 25/3, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Từ chiều tối ngày 24/3 đến ngày 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Từ đêm 25-28/3, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 40mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày thời tiết dị thường khi không khí lạnh mạnh xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng hiếm có trong tháng 3 với nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận.

Ngày 26/3, chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C. Ban ngày, trời lạnh khi mức cao nhất 26 độ C.

Những ngày vừa qua, miền Bắc và Trung trải qua đợt nắng nóng đầu mùa do tác động của áp thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn. Riêng Sơn La, Hòa Bình đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 độ C trở lên.

Tin không khí lạnh mới nhất, miền Bắc mưa dông dài ngày.

Tại Hòa Bình, ba trạm đo Lạc Sơn, Kim Bôi, TP Hòa Bình ghi nhận mức nhiệt vượt mốc lịch sử tháng 3/1996. Kim Bôi hơn 41 độ, vượt mốc 38 độ; Lạc Sơn xấp xỉ 40 độ, vượt mốc 39 độ; TP Hòa Bình xấp xỉ 39 độ, vượt mốc 38,5 độ C.

Tại miền Trung, nắng nóng vẫn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Vùng núi phía tây có nơi trên 38 độ C. Ngày 25/3, nắng nóng khả năng kết thúc ở Bắc Trung Bộ và dịu dần ở Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, từ đêm 25 - 28/3, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc chuyển mưa rào và giông rải rác. Trạng thái thời tiết này duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Tại Hà Nội, ngày 26/3, nhiệt độ cao nhất giảm gần 10 độ C so với ngày hôm trước, dao động 22 - 26 độ C. Ngày 27 - 30/3, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục giảm và duy trì nền nhiệt 19 - 24 độ C C, kèm theo mưa rào rải rác.

Sau đợt không khí lạnh này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ trong tháng 4/2023.

Tháng 7 - 8/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở Bắc bộ và Trung bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022.