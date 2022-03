Cập nhật tình trạng chấn thương của Bùi Quang Khải sau trận đấu với HAGL

CLB Viettel cảm ơn bác sĩ HAGL

Qua một đêm sau trận hoà chủ nhà HAGL 2-2 ở vòng 4 Night Wolf V.League 2022, sáng nay (12/3), trên trang cá nhân của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam Thạch Bảo Khanh hiện đang là trợ lý HLV CLB Viettel chia sẻ dòng trạng thái cảm ơn bác sĩ HAGL Đồng Xuân Lâm - người từng là bác sĩ ĐT Việt Nam khi anh còn thi đấu.

Bác sĩ HAGL Đồng Xuân Lâm (áo xanh) đã vào sân sơ cứu cho cầu thủ Viettel Bùi Quang Khải. Ảnh: facebook nhân vật

"Xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Đồng Xuân Lâm cùng lực lượng y tế tại SVĐ Pleiku trong trận đấu chiều hôm qua.

Khi các bác sĩ của Viettel bị Covid, khi cầu thủ Quang Khải bị chấn thương nghiêm trọng, anh đã lao ngay vào sân không ngần ngại hỗ trợ. Nếu không có anh và lực lượng y tế sơ cứu kịp thời có lẽ chấn thương của Khải sẽ nặng hơn rất nhiều.

Không bao giờ quên những ngày tháng 2 anh em cùng vật lộn với chấn thương háng quái ác tại phòng vật lý trị liệu thuộc viện Thể thao ở phố Nguyễn Thái Học.

Đất Pleiku với vẻ đẹp của núi rừng, những người bạn Gia Lai dễ mến, chân thành vô cùng. Xin chào và hẹn gặp lại!", trợ lý HLV CLB Viettel Thạch Bảo Khanh viết.

Trợ lý HLV CLB Viettel Thạch Bảo Khanh cho biết Bùi Quang Khải bị trật khớp khuỷu tay. Ảnh: facebook nhân vật.

Trở lại với trận đấu giữa HAGL và Viettel chiều 11/3, đầu hiệp 2 khi Viettel đang bị đội chủ nhà dẫn 2-1, Bùi Quang Khải đã được đưa vào sân thế chỗ tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc.

Phút 77, Quang Khải nỗ lực tung người móc bóng hụt trong vòng cấm và bị chấn thương khi tiếp đất. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 4 phút để các bác sĩ vào sân sơ cứu, dùng nẹp gỗ để cố định tay và băng bó cho Quang Khải.

Sau khi rời sân, Quang Khải (Nguyễn Đức Hoàng Minh vào thay và đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 chung cuộc cho Viettel) được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán ban đầu, anh bị trật khớp khuỷu tay.

"Chiều nay chúng tôi sẽ bay ra Hà Nội và Quang Khải sẽ được đưa đi chụp lại để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Nhưng nhìn chung mọi thứ đã ổn và mong Quang Khải sẽ sớm tập luyện, thi đấu trở lại".

Sau 3 trận đã đấu, CLB Viettel được 7 điểm (2 thắng, 1 hoà) đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với +2) so với CLB Hải Phòng.

Chiều mai (13/30, nếu CLB Hải Phòng thắng trong chuyến làm khách của B.Bình Dương, họ sẽ trở lại ngôi đầu. Thậm chí chỉ cần 1 điểm, CLB Hải Phòng cũng tạm thời có được vị trí số 1 trên bảng tổng sắp nếu SLNA (6 điểm/3 trận) không thể thắng chủ nhà Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.

Cơ hội sẽ trở lại ngôi đầu sẽ tới với CLB Viettel khi họ thi đấu trận derby bù vòng 2 với Hà Nội FC vào ngày 4/4 tới trên sân Hàng Đẫy.