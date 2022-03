HAGL lại không thắng, HLV Kiatisuk tiếc điều gì ở Công Phượng?

HLV Kiatisuk: "V.League 2022 hoàn toàn khác năm ngoái"

Trong trận đấu sớm vòng 4 Night Wolf V.league 2022 diễn ra trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL đã 2 lần vượt lên dẫn trước CLB Viettel nhờ cú đúp của Công Phượng (phút thứ 4 và 25).

Đáng tiếc là cuối cùng HAGL vẫn chưa thể tìm được chiến thắng ở mùa giải năm nay khi đội khách đã giữ được 1 điểm sau những pha lập công của Geovane (phút thứ 9) và Nguyễn Đức Hoàng Minh (phút 83).

HAGL xuất trận tiếp CLB Viettel với 11 nhân tố đá chính y nguyên mùa giải năm ngoái. Ảnh: VPF

Với kết quả này, Viettel (7 điểm/3 trận) tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với +2) so với CLB Hải Phòng.

Còn HAGL (3 điểm/4 trận) sẽ phải cố gắn rất nhiều nếu muốn có mặt trong tốp đua vô địch V.League 2022.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu chiều nay, HLV Kiatisuk nói: "So với V.League 2021, 11 cầu thủ đá chính của HAGL không thay đổi. Các cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 cũng có chất lượng tốt.

Nhưng V.League 2022 là giải đấu hoàn toàn khác năm ngoái. Hầu hết các đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chơi rất nỗ lực trên sân nhà và HAGL đã gặp nhiều khó khăn.



Dù sao mùa giải mới bắt đầu và tôi nghĩ phải hết lượt đi mới có thể so sánh những gì HAGL đã thể hiện so với V.League 2021".

HLV Kiatisuk cho biết phải tới hết lượt đi mới có thể so sánh HAGL tại V.League 2022 so với V.League 2021. Ảnh: VPF

HLV Kiatisuk cho biết sau trận hòa Viettel, ông đã nhắn nhủ các học trò không được nản chí dù kết quả không được như ý:

"Tất nhiên khi chơi trên sân Pleiku, chúng tôi muốn có 3 điểm. Nhưng Viettel là đội bóng rất mạnh, trong đội hình có nhiều cầu thủ giỏi, ngoại binh chất lượng. Trước khi đến đây họ đã có 6 điểm, còn HAGL đã trải qua 3 trận đấu không tốt.

Hôm nay chúng tôi đã rất cố gắng để có bàn dẫn trước nhưng việc chia điểm là hợp lý", HLV Kiatisuk nhìn nhận.

Khi phóng viên hỏi về phong độ của Công Phượng ở trận đấu với Viettel, HLV Kiatisuk đáp: "Công Phượng luôn là 1 trong những cầu thủ chơi nổi bật ở HAGL, kể cả khi cậu ta dự bị hay đá chính.

Hôm nay Công Phượng đã lập cú đúp nhưng nếu may mắn hơn, cậu ta ghi được 1 bàn nữa thì có thể HAGL đã có 3 điểm. Tôi muốn cho Công Phượng chơi hết trận để kiếm thêm bàn thắng".

Chốt lại, HLV Kiatisuk nói về mục tiêu tại AFC Champions League của HAGL: "Các đối thủ đều rất mạnh, hơn HAGL về kỹ chiến thuật và thể lực.

Trước mắt, chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị, tập luyện khoa học, chăm chỉ sao cho có màn trình diễn tốt nhất trên đấu trường châu lục với tư cách đại diện cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức có nói với tôi là đừng thua nhé và chúng tôi hiểu nhiệm vụ của đội bóng!"