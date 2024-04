Cáp treo Núi Sam - điểm đến không thể bỏ qua dành cho khách hành hương dịp lễ 30/4 và mùa Vía Bà Chúa Xứ

Đến vùng đất Núi Sam - Châu Đốc - An Giang, du khách có thể tham quan nhiều địa điểm du lịch có nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng. Trong đó, đặc biệt là quần thể Khu du lịch Quốc gia núi Sam và không thể bỏ qua KDL cáp treo Núi Sam.

Miếu Bà Chúa Xứ (TP. Châu Đốc, An Giang) luôn đông đúc khách hành hương viếng Bà.

Khu du lịch Quốc gia núi Sam với trung tâm là núi Sam được một hệ thống kênh rạch bao quanh, cùng với hệ thống đền, chùa, am, miếu cổ kính trên sườn núi tạo nên một phong cảnh đẹp giữa vùng đồng bằng trù phú, sở hữu nhiều di tích kiến trúc, văn hóa, lễ hội đã khắc sâu vào tâm linh người dân An Giang và cả khu vực đồng bằng Nam Bộ mà tiêu biểu nhất là bốn di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia là chùa Tây An, Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu và chùa Hang (Phước Điền tự), Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lễ Hành Binh (Lễ Nghinh Ông), Lễ giỗ ông Thoại Ngọc Hầu, Lễ giỗ Phật Thầy Tây An…, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến với nơi này.

Theo kịp xu hướng phát triển kinh tế vùng, kể từ khi thông 2 tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh đi Cần thơ và TP. Hồ Chí Minh đi TP. Long Xuyên (tuyến ngoài) và thông cầu Châu Đốc (tuyến trong) đã giảm tải lưu lượng cho 7-10 triệu du khách hành hương và vận tải hàng năm với cung đường từ 7-8 giờ nay chỉ còn 4-5 giờ.

Hàng năm hàng triệu khách hành hương về Châu đốc viếng Bà Chúa Xứ nguyện cầu bình an.

Ghi nhận thực tế vào ngày chủ nhật 28/4/2024, du khách chỉ mất khoảng 3,5 giờ di chuyển xe ô tô từ đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh đến TP. Châu Đốc. Tương lai gần sang 2025 khi thông tuyến cao tốc Cần Thơ đi Châu Đốc rút xuống khoảng 3 tiếng, tạo điều kiện về kinh tế văn hóa phát triển mạnh mẽ, "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì người dân sẽ rất thuận tiện khi mỗi dịp hành hương về Miền Tây, đặc biệt vùng đất tâm linh Khu du lịch Quốc gia Núi Sam và tâm điểm Miếu Bà Chúa Xứ và trạm dừng chân Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam (KDL Cáp treo núi Sam)

KDL Cáp treo núi Sam với vị trí đắc địa đối diện miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, khuôn viên rộng lớn 10ha, được đầu tư xây dựng bài bản, với bãi giữ ôtô có sức chứa lên đến trên 2.000 xe, cùng 4 sảnh nhà hàng kết hợp công viên rộng rãi, thoáng mát, phục vụ 24/24…, Cáp treo núi Sam mang đến nhiều tiện ích hấp dẫn, được xem là điểm đến không thể bỏ qua khi đến TP. Châu Đốc.

Bệ Bà – Nơi có tảng đá tương truyền Bà Chúa Xứ Núi Sam từng ngự trước khi được chín cô gái đồng trinh thỉnh xuống chân núi.

KDL cáp treo Núi Sam gồm hệ thống cáp treo được đầu tư bởi công ty MGA Việt Nam, do các kiến trúc sư Cộng hòa Áo xây dựng. Hệ thống cáp có chiều dài 900m với 37 cabin. Mỗi cabin chở được tối đa 8 khách và di chuyển liên tục đưa mọi người lên Núi Sam viếng bệ Bà Chúa Xứ. Từ trên đỉnh Núi Sam có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của những cánh đồng lúa trải dài, vườn trái cây xanh tươi, ngắm con kênh Vĩnh Tế thẳng tắp, cảnh Thất Sơn hùng vĩ nơi chứa đựng những điều huyền bí...

Theo lời ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc KDL Cáp treo núi Sam cho biết: KDL đã chuẩn bị sẵn sàng, đổi mới hàng tháng với các sản phẩm check-in mới và hàng trăm CB-CNV trẻ, nhiệt huyết phục vụ cùng hệ thống nhà hàng, trên 250 giường nghỉ chân giá rẻ chỉ 99.000/1 người, mang đến trải nghiệm và cảm nhận thực tế cho du khách hành hương khi có dịp ghé thăm nơi đây.

Từ trên cáp treo ngắm toàn cảnh đỉnh núi Sam, chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca ngồi thiền, cao 81m, được xem là tượng Phật Thích Ca tạc vào núi cao to nhất Việt Nam, đang được thi công, theo dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025.

Phật Ngọc Hòa Bình.

KDL Cáp treo núi Sam đã tổ chức nhiều dịch vụ tiện ích để phục vụ chu đáo cho du khách đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam dù là ngày hay đêm được trải nghiệm trọn vẹn chuyến du lịch tâm linh khi đến với nơi đây.

Điểm check-in mới tại KDL Cáp treo núi Sam.

Điểm check-in tại KDL Cáp treo núi Sam.

Đến với KDL Cáp treo núi Sam, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc độc đáo, tận hưởng yên bình khi được đắm mình trong không gian Phật giáo, ngắm nhìn bao quát toàn bộ thành phố Châu Đốc cũng như đường biên giới Việt Nam – Campuchia và đặc biệt đi cáp treo buổi tối, trong không khí hơi se lạnh của miền viễn biên, toàn bộ thành phố Châu Đốc với ánh đèn lung linh về đêm sẽ đem lại cho du khách trải nghiệm tuyệt vời ở mọi góc nhìn.

Du khách xếp hàng chờ đến lượt lên cáp treo.

Du khách hào hứng trải nghiệm văn hóa miền Tây độc đáo khi vừa ăn uống tại khu vực nhà hàng ngoài trời, vừa thưởng thức những show lô tô, tham gia gian hàng trò chơi dân gian có thưởng tái hiện ký ức tuổi thơ diễn ra liên tục trong ngày.

Trải nghiệm Cáp treo núi Sam ngắm toàn cảnh TP. Châu Đốc về đêm.