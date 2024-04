An Giang: Nghi vấn người dân vào rừng bắt ong gây cháy rừng trên Núi Tô

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 26/4 nhận được tin báo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Tô xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng đước (thuộc ấp Tô Thuận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) hàng trăm người gồm: Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, dân quân, chính quyền địa phương, cùng nhân dân đã tích cực ra sức chữa cháy.



Hiện trường vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng đước trên địa bàn xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: NVV

Phương tiện huy động chữa cháy gồm 2 xe tải chở nước và 2 xe tải chở quân, 15 máy chữa cháy đeo vai, 3 máy bơm nước, 350 cal nước.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên do tình hình khu vực đám cháy dốc cao, đá lớn, cháy lớn, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên cao xuống… sợ ảnh hưởng mất an toàn đối với các lực lượng tham gia chữa cháy, nên được sự thống nhất giữa Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, Công an, Quân sự và Cấp ủy - Chính quyền địa phương rút lực lượng về để bảo đảm an toàn sáng mai (7h, ngày 27/4) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ngún.

Hiện tại lực lượng Kiểm lâm, Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Tô, Ô Lâm tổ chức lực lượng theo dõi, quan sát đám cháy.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, hiện vẫn chưa xác định được diện tích đám cháy và chưa xác định được nguyên nhân cháy, nhưng nghi vấn ban đầu có khả năng người dân vào rừng bắt ong.