Cáp treo núi Sam phục vụ khách hành hương xuyên đêm

Những ngày đầu năm mới, rất đông du khách đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam để cầu khấn cho một năm 2024 bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.

Với vị trí đắc địa đối diện miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, khuôn viên rộng lớn 10ha, được đầu tư xây dựng bài bản, với bãi giữ ôtô có sức chứa lên đến trên 2.000 xe, cùng 4 sảnh nhà hàng kết hợp công viên rộng rãi, thoáng mát, phục vụ 24/24…, Cáp treo núi Sam mang đến nhiều tiện ích hấp dẫn, được xem là điểm đến không thể bỏ qua khi đến TP. Châu Đốc vào dịp lễ hội đầu năm.



Rất đông du khách đến với Cáp treo núi Sam từ mờ mờ sáng cho đến đêm khuya.

Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam (Cáp treo núi Sam) đã tổ chức nhiều dịch vụ tiện ích để phục vụ chu đáo cho du khách đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam dù là ngày hay đêm được trải nghiệm trọn vẹn chuyến du lịch tâm linh khi đến với nơi đây.



Bãi giữ ôtô có sức chứa lên đến trên 2.000 xe luôn tấp nập.

Du khách xếp hàng chờ đến lượt lên cáp treo.





Khu du lịch tổ chức dịch vụ ăn uống 24/7 với cung cách phục vụ chu đáo, ân cần, chuyên nghiệp, với những món ăn đặc sản thơm ngon, nóng hổi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách.

Đến với Cáp treo núi Sam, bạn sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc độc đáo mà còn được tận hưởng yên bình khi được đắm mình trong không gian Phật giáo. Ban ngày ngắm cảnh đã đẹp là thế, nhưng khi về đêm còn lung linh hơn nhiều lần.

Ngồi cáp treo, du khách cũng có thể bao quát toàn bộ thành phố Châu Đốc cũng như đường biên giới Việt Nam – Cambodia và đặc biệt đi cáp treo buổi tối, trong không khí hơi se lạnh của miền viễn biên, toàn bộ thành phố Châu Đốc với ánh đèn lung linh về đêm sẽ đem lại cho du khách trải nghiệm tuyệt vời ở mọi góc nhìn.



Khu cáp treo về đêm đẹp lung linh.

Đứng từ trên cao khu cáp treo ngắm nhìn TP.Châu Đốc về đêm.

Đặc biệt, Ban Giám đốc Cáp treo núi Sam đã quyết định áp dụng giá vé cáp treo ưu đãi nhất cho lực lượng cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (xuất trình thẻ công nhân viên hoặc có xác nhận nơi làm việc) và bà con hành hương (xe 16 chỗ trở lên), với giá vé cáp treo chỉ 79.000 đồng/người, từ ngày 09/2/2024 đến hết ngày 09/3/2024. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác kéo dài đến hết lễ Vía Bà năm nay.

Đông đảo người dân phấn khởi, tranh thủ đến đây trải nghiệm và nhận ưu đãi.

Du khách check-in tại khu du lịch.

Đồng thời, Cáp treo núi Sam triển khai cuộc thi "Check-in ngay - Nhận quà liền tay" đối với du khách với quà tặng ngay 3 vé cáp treo cho du khách check-in, chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook, Tiktok... cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác cho những khách có lượt theo dõi, bình luận cao theo từ 200 lượt trở lên.

Ca sỹ Quách Tuấn Du chia sẻ: "Viếng Bà Chúa Xứ, đi cáp treo lên đỉnh núi Sam đảnh lễ Bệ bà vừa được trải nghiệm trọn vẹn hành trình tâm linh, vừa thoải mái, nhanh chóng, tiện lợi và còn được khám phá cảnh quan hùng vĩ, lung linh từ trên cao"

Tuyền Mập chia sẻ: "Trước đây, khi đảnh lễ Bà Chúa Xứ xong chỉ nhanh nhanh mong quay về, do thời gian đi về mất rất nhiều thời gian trên dưới 16 -18 tiếng, đường xa kẹt xe rất là mệt mỏi. Vừa rồi, còn được nhiều anh chị em nghệ sỹ truyền tai cho biết chuyến hành hương chỉ được xem là trọn vẹn khi đi cáp treo lên đỉnh núi Sam hành trình viếng bệ Bà Chúa Xứ, chiêm bái tượng Phật Ngọc song sinh và nhận lộc Vía Bà - là túi cát nhỏ dùng để đặt bát nhang, món quà này do Ban quản lý khu du lịch tận tâm chuẩn bị… Sau chuyến hành hương trở về, Tuyền Mập cảm thấy thân tâm rất an lạc, thư thái, cùng với nhiều mong ước thiện lành, hy vọng cho một năm mới bình an. Đặc biệt, đi cáp treo núi Sam rất tiện lợi, mặc áo dài cũng không thấy vướng víu vì cabin rất rộng và thoáng đãng.



Ngoài ra, ca sỹ Quách Tuấn Du - đại diện thương hiệu Cáp treo núi Sam và diễn viên Tuyền Mập còn gửi tặng trên hàng chục ngàn vé mời đến công nhân các khu công nghiệp và bà con hành hương.



Chùa "Một Cột" tại khu du lịch.

Đền Phật ngọc trên đỉnh núi Sam tấp nập du khách về đêm.

Du khách hào hứng trải nghiệm hàng trò chơi dân gian có thưởng tái hiện ký ức tuổi thơ diễn ra liên tục trong ngày.