Cặp vợ chồng họa sĩ Thu An – Đức Huy: Hạnh phúc khi cùng vẽ tranh, cùng triển lãm

Triển lãm giới thiệu khoảng 60 tác phẩm, trong đó 34 tranh - phần lớn các tác phẩm thuộc bộ Hương thời gian - do Đặng Thị Thu An sáng tác, và 26 bức còn lại thuộc về Nguyễn Đức Huy với tên là Ánh sáng. Cả hai mang tranh vào TP.HCM, triển lãm từ 6/8 tại Hakio - Let's Art (38 Trần Cao Vân, Q.3, TP.HCM).



Cặp đôi họa sĩ Thu An và Đức Huy

Nếu như tranh của Đức Huy đậm chất trừu tượng, với mảng tư duy phức tạp về đời sống và đức tin, về ý nghĩa của sự tồn tại ở từng cá thể,về ánh sáng soi rọi trong tâm thức thì tranh của Thu An lại đậm chất nữ tính, đặc tả gương mặt phụ nữ với nhiều tâm trạng khác nhau, với mảng màu tươi sáng, rực rỡ, yên bình. Cả hai dù muốn dù không vẫn có ảnh hưởng qua lại trong bố cục, ý tưởng, nhất là cùng sống trong một môi trường, một ngôi nhà, cùng quê Đồng Hới, cùng học ở Đại học Nghệ thuật Huế, cùng là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thế nhưng, phòng tranh này lại là sự bù trừ và bổ sung cho nhau về dấu ấn sáng tạo, sự dung hòa giữa hai phong cách đối kháng, giữa sự suy tư và hồn nhiên, giữa sự phức tạp và giản dị, giữa nét phá cách và đơn thuần, giữa gam màu tối và sáng, động và tĩnh…

Chùm tranh của họa sĩ Đức Huy

An&Huy, một cái tên mà ghép lại, ý nghĩa là cùng bình yên trong tình yêu và cùng tỏa sáng. Đặng Thị Thu An sinh năm 1983 và Nguyễn Đức Huy sinh năm 1976, vượt qua những trắc để sau cùng gặp nhau thành đôi uyên ương và cùng hướng về nghệ thuật.

Họ từng có chung với nhau một cuộc triển lãm chung Men đàn bà vào năm 2017 tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai, đôi uyên ương An&Huy cùng nhau chắp cánh cho một cuộc triển lãm chung mang tên An&Huy, tại Sài Gòn.

Cặp họa sĩ cùng chung 2 triển lãm

Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, cuộc sống gia đình đầm ấm đã phả men say vào tác phẩm của Thu An, trong tranh vẽ hoa cũng như các đề tài khác, như loạt tranh vẽ người nữ trong phòng tranh Men đàn bà tại Hà Nội năm 2017 và trong triển lãm mới nhất lần này tại TP.HCM. Với các series tranh Ngũ sắc, Hương thời gian và Tuổi thần tiên, Thu An cho thấy năng lực hình họa, sự thành thạo và làm chủ chất liệu sơn dầu nơi cô.



Tranh vẽ phụ nữ của Thu An

Trong khi đó, loạt tranh Ánh sáng tại triển lãm An&Huy của Nguyễn Đức Huy là một bước hoàn toàn mới trên hành trình sáng tác của anh. Giã biệt hình tượng người nữ đã quen thuộc với tranh Đức Huy tại triển lãm cá nhân Vườn thiên nhiên ở Huế, đặc biệt là nhân vật nữ tròn trịa kiểu Botero trong Men đàn bà, vốn lấy cảm hứng từ chính nửa kia của mình.

Thu An và Đức Huy thích vẽ, đi thực tế cùng nhau.

Dường như anh đang thể nghiệm một cách biểu đạt mới về bản ngã, về thân phận con người trong muôn vàn mối liên hệ đa đoan. Có một biểu trưng được lặp lại trong tranh như thể đó chính là ánh sáng tâm linh mà tác giả muốn tìm đến.

Đặng Thị Thu An chia sẻ: "Trong hầu hết các tác phẩm của tôi, hình tượng người phụ nữ toát lên một vẻ đẹp rất riêng rất cá tính và cũng rất sinh động, đa sắc thái, diện mạo. Các tác phẩm của tôi tập trung vào biểu cảm thế giới nội tâm chứ không chỉ cố thể hiện vẻ đẹp dịu dàng tha thướt của các nàng trong trang phục áo dài, hay những dáng ngồi, đứng yểu điệu gợi cảm.

Hai vợ chồng bù trừ cho nhau hai phong cách đối lập

Tôi thích khai thác vẻ đẹp trong từng tính cách của họ mà mình đã nắm bắt trong từng câu chuyện đâu đó ngoài đời thực, nhìn thấy vẻ đẹp của họ trong từng cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố... bởi họ biết che dấu, trong cái lúng liếng, cái đanh đá, cái mời gọi, cái hờn dỗi... rất rất "men đàn bà" với tất cả sự khát khao, say đắm, nồng nàn, lay động. Dẫu thế nào họ vẫn làm cho cả thế giới phải yêu cuồng si và có cả ngàn lý do để yêu họ mà với lý do nào, nguyên cớ nào cũng đều rất chân thành và rõ ràng".

PGS-TS Phan Thanh Bình (Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế) nhận định: "Sự kết hợp tính lãng mạn trữ tình hiện đại của Thu An với nét bồng bềnh tư lự của Đức Huy tạo cho những sáng tác của cặp đôi thực ngoài đời này thêm chất lý tưởng và sự gắn kết thẩm mỹ đặc sắc. Đó là điều không phải cứ muốn là có được mà nó chỉ có thể hình thành và khởi phát từ sự đồng cảm, chia sẻ và gắn kết nghề rất chuyên nghiệp và lâu năm của họ".

Còn nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định: "Sự rực rỡ huy hoàng trong tranh của Đặng Thị Thu An trái ngược với các tác phẩm của Nguyễn Đức Huy, ẩn chứa trầm tư và triết lý. Thế giới của Huy vang dội những tiếng nói thầm kín chênh vênh giữa phạm trù ý thức và khái niệm, là bước vào những giấc mơ chập chờn giữa hiện hữu và vô minh…

Đây chính là cuộc đối thoại im lặng với cảm xúc của chính mình, chân thật đến nỗi qua từng đường tế bào nhỏ nhất để đạt được ánh sánh chân minh. Quả nhiên, chuỗi tranh của Huy ngập tràn ánh sáng".