Cặp vợ chồng rủ nhau cướp tiệm vàng ở An Giang có thể bị xử lý thế nào?

Hai vợ chồng rủ nhau cướp tiệm vàng

Ngày 5/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (22 tuổi, cùng ở tỉnh Long An) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, 14h cùng ngày, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo vừa xảy vụ cướp tại tiệm vàng Kim Chi ở thị trấn Mỹ Luông do đôi nam nữ lạ mặt gây ra.

Đỗ Duy Khánh cùng Nguyễn Thị Kim Thoa khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Họ giả vờ vào mua vàng, sau đó cướp dây chuyền vàng 24k trọng lượng 3 chỉ, mặt dây chuyền trọng lượng một chỉ và vòng đeo tay 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được thủ phạm là Khánh cùng vợ là Thoa, đang lẩn trốn tại vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Khánh và Thoa khai nhận trước đó đã lái xe máy đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng. Chủ tiệm đưa cho xem số vàng nói trên.

Sau đó, Thoa kêu tính tiền, còn Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng. Cả hai cướp số vàng nói trên, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Căn cứ để xử lý về tội cướp tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng vũ lực để đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác khiến cho người bị đe dọa lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản.

Người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Ông Cường phân tích, theo mô tả của điều luật, tội cướp tài sản là tội danh có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác tác động đến thân thể của nạn nhân nhằm vô hiệu hóa sức kháng cự, khả năng bảo vệ tài sản của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản là sẽ cấu thành tội phạm mà không bắt buộc hành vi phải đến mức nạn nhân bị tê liệt ý chí và phải chiếm được tài sản...

Trong tình huống ở trên nếu hai vợ chồng không sử dụng bình xịt hơi cay, giả vờ xem vàng rồi bỏ chạy nhầm chiếm đoạt số vàng đó thì có thể bị xử lý hình sự về tội cướp giật tài sản với mức hình phạt ít nghiêm khắc hơn.

Tuy nhiên diễn biến qua thông tin ban đầu cho thấy người chồng đã sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công người bán hàng trước khi bỏ chạy, hành vi này được xác định là đã sử dụng vũ lực nhằm triệt tiêu sức kháng cự của người quản lý tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này đã chuyển hóa từ hành vi cướp giật sang hành vi cướp tài sản nên hai vợ chồng đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản theo chứ không phải là cướp giật tài sản.

Nếu bị chứng minh có tội và nếu hành vi của hai vợ chồng đối tượng được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dù tài sản bị cướp chưa tới 50 triệu đồng nhưng vẫn có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 đến 15 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự" – ông Cường nêu quan điểm.