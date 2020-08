Cầu Chương Dương xuống cấp như thế nào sau hơn 30 năm sử dụng?

Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, được hoàn thành vào năm 1985. Sau hơn 30 năm khai thác, nhiều bộ phận, kết cấu của cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Chương Dương là cây cầu lớn đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam mà không cần sự giúp đỡ kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài

Lớp bê tông nhựa phần mặt cầu chính bị nứt vỡ, tập trung chủ yếu ở các vị trí trên dầm ngang cầu và khe nối của các bản bê tông lắp ghép gây thấm nước.

Phần kết cấu thép thuộc phần trên của cầu đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Ngoài ra, trên cầu hiện còn một số khe co giãn cũ và lan can cầu có chiều cao thấp (chỉ cao 1,1m tính từ mặt cầu), gờ bê tông nhỏ gây tâm lý không an toàn cho người tham gia giao thông.

Lan can cầu bằng thép xuất hiện gỉ sét nặng, trụ lan can bằng bê tông bị nứt vỡ thành từng mảng.

Lớp bê tông dày 14cm dưới hệ bản mặt cầu có hiện tượng vỡ cục bộ do gỉ cốt thép bên trong…

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cầu Chương Dương để bảo đảm an toàn giao thông và kéo dài tuổi thọ của cầu.

Cơ quan hữu quan xác định các hư hỏng trên chưa gây ra vấn đề nghiêm trọng về tính ổn định và khả năng chịu lực của cầu, nhưng nếu không có giải pháp cải tạo, sửa chữa, gia cường kịp thời thì trong tương lai gần sẽ đẩy công trình vào giai đoạn xuống cấp nhanh hơn.

Do đó, việc cải tạo, sửa chữa kịp thời các hư hỏng của cầu Chương Dương giúp cải thiện điều kiện ổn định và chịu lực, kéo dài tuổi thọ cho công trình cũng như bảo đảm an toàn giao thông.

Nếu được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, dự án sửa chữa cầu Chương Dương sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn 2020 - 2021.