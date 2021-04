Câu chuyện vừa cảm động vừa đáng sợ về gia đình duy nhất trên thế giới nuôi sư tử như thú cưng trong nhà

Họ có nuôi hai con sư tử. Con đầu tiên được đặt tên là King I – là một chú sư tử hiền lành biết ơn vợ chồng nhà Lev và Nina Berberov vì đã cứu nó, còn con sư tử thứ hai - King II – lại là một con thú sống đúng với bản năng săn người. King II đã giết chết đứa con đầu lòng của gia đình, một cậu bé 14 tuổi.

Đi dạo quanh vườn thú, Nina Berberova và con gái Eva nhìn thấy một chú sư tử con ốm yếu bị mẹ bỏ rơi. Được sự cho phép của giám đốc vườn thú, gia đình đã đưa "em bé" về căn hộ của họ và đặt tên là King I và trở thành một thành viên yêu quý của gia đình. Gia đình của kiến trúc sư Lev Lvovich Berberov có rất nhiều vật nuôi. Mèo, chó, vẹt, nhím, rắn và gấu trúc sống trong một căn hộ rộng 100 mét vuông, vì vậy khi vợ anh mang theo một con sư tử con sắp chết từ vườn thú, Leo không lấy gì làm ngạc nhiên.



Chẳng bao lâu sau, không chỉ Liên Xô, mà cả báo chí nước ngoài cũng quan tâm đến King I. Nhiều bài báo đã viết về chú sư tử, thậm chí một số chương trình truyền hình đã được quay. Thậm chí, King I còn đóng vai chính trong một số bộ phim như The Lion Left Home, The Boy, the Girl and the Lion và The Incredible Adventures of Italians in Russia. Sau đó, Lev Berberov từ bỏ nghề kiến trúc sư và bắt đầu đàm phán với các hãng phim với tư cách là nhà sản xuất cho King I. Tuy nhiên, để nuôi được chú sư tử này, họ gặp phải không ít khó khăn nhất là từ những người hàng xóm xung quanh. Nina Berberova nói rằng hàng xóm của họ không hài lòng với khu phố có sư tử khi phải sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng thường trực.

Nina Berberova và con gái Eva đã đưa King I về căn hộ của họ và King I trở thành một thành viên yêu quý của gia đình.



Berberovs và King I đã sống một thời gian trong một tòa nhà của trường học khi quay bộ phim "Những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc của người Ý ở Nga" ở Leningrad. Mỗi buổi sáng, cảnh sát cảnh báo những người dân gần đó không được đến gần khu trường học. Tuy nhiên, một số người vì tò mò đã phớt lờ những cảnh báo này. Một trong số họ là một chàng trai trẻ, Valentin Markov. Khi huấn luyện viên của King I đi uống trà được vài phút, Markov đi đến cửa sổ phòng tập và bắt đầu nhảy để thu hút sự chú ý của chú sư tử này. King I nghĩ rằng mình đang bị chơi nên đã phá cửa sổ và đè Markov xuống đất. Một trung úy cảnh sát, nghe thấy tiếng kêu cứu, đã chạy đến hiện trường và bắn nhiều phát vào King I. Vậy là cuộc đời của một "minh tinh màn bạc" đã kết thúc.

Cái chết của King I như một cú sốc đối với cả gia đình, đặc biệt là là 2 đứa trẻ Eva và Roma và cả chú chó Chapa đang tìm kiếm King I khắp nơi ở nhà và chết vì u uất vài ngày sau đó.

Cái chết của King I như một cú sốc đối với cả gia đình, đặc biệt là là 2 đứa trẻ Eva và Roma và cả chú chó Chapa đang tìm kiếm King I khắp nơi ở nhà và chết vì u uất vài ngày sau đó. Năm 1975, gia đình lấy một con sư tử khác và đặt tên là King II. Tuy nhiên, những bi kịch nối tiếp nhau. Năm 1978, Lev Berberov qua đời vì một cơn đau tim. Sau cái chết của chồng, Nina Berberova gặp khó khăn về tài chính, cô quyết định đưa King II trở lại sở thú, nhưng không thể.

Ngày 24/11/1980 Nina Berberova nhớ lại như một ngày bi thảm nhất trong cuộc đời cô. Đi làm trở về vào buổi chiều, cô thấy King II đang có những hành động kỳ lạ do hít phải mùi nhựa cháy khó chịu từ một người hàng xóm say rượu đốt nhựa ném vào người. Ngay khi Nina bước vào phòng, King II đã lao vào cô. Người con trai cố gắng ngăn cản con sư tử, nhưng không thể. Con thú săn mồi đã làm Nina bị thương và giết chết Roma ngay trước mặt cô và lúc này cảnh sát đã đến và bắn chết King II.

Nina Petrovna chỉ biết về cái chết của con trai mình sau khi cô xuất viện. Trái tim cô ấy tan nát và lại phải nằm viện trong ba tháng. Cô không muốn sống và đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng con gái Eva, cũng như người bạn, nam diễn viên Kyazim Abdullaev, người sau này trở thành chồng cô, đã giúp cô vượt qua chứng trầm cảm. Kyazim và Nina đã có hai con. Người phụ nữ không còn muốn nuôi động vật hoang dã ở nhà. Họ chỉ có vẹt, mèo và chó. Ở một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà của họ, vẫn có những bức ảnh của Roma trong lòng King II. Nina Petrovna không có ác cảm với King II, vì cô nhận ra rằng nó chỉ là một kẻ săn mồi, tuy nhiên cô vẫn tự trách mình về cái chết của con trai mình.