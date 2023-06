Cầu Giấy thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một số trường mầm non, trung học cơ sở Cầu Giấy thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một số trường mầm non, trung học cơ sở

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh vừa kí Thông báo số 102 về việc thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng các trường: mầm non Dịch Vọng, mầm non Nghĩa Đô, tiểu học Yên Hòa và Phó Hiệu trưởng các trường: mầm non Trung Hòa, mầm non Yên Hòa, THCS Trần Duy Hưng, THCS Trương Công Giai.

Theo đó, có 3 đối tượng được đăng kí dự tuyển là: đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển bắt buộc, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển tự nguyện và đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển.

Trường THCS Trương Công Giai. Ảnh: Đình Việt. Trong đó, đối với đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển bắt buộc là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển. Đối tượng này chỉ được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản. Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển, hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Trường hợp đối tượng bắt buộc đăng ký nêu trên vì yêu cầu công tác, lý do đặc biệt mà không thể tham gia dự thi, cá nhân có đơn đề nghị không tham gia dự tuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp này không đưa ra khỏi quy hoạch nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Về hình thức thi, quận Cầu Giấy sẽ tổ chức thi viết và thi trình bày đề án. Nội dung thi viết là kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định chọn đề thi viết trong các đề thi do Ban ra đề thi chuẩn bị, bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tối mật trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cho đến khi công bố đề thi viết được chọn. Thời gian thi viết là 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trong khi đó, kết quả điểm thi trình bày đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được tính. Kết quả điểm thi trình bày đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển. Đối với phần thi này, không thực hiện việc phúc khảo. Thông báo nêu rõ, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 là từ ngày 20/6 đến 17h ngày 10/7/2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 từ ngày 31/8 đến ngày 22/9/2023. Thời gian tổ chức thi viết đợt 1 vào ngày 8/8/2023, thi trình bày đề án đợt 1 vào ngày 29/8 và ngày 19/9/2023. Thời gian tổ chức thi viết đợt 2 vào ngày 18/10/2023 và thi trình bày đề án đợt 2 vào ngày 7/11 và 21/11/2023.

