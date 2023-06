Mới 6 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy đã thu ngân sách hơn 9,1 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, cơ cấu kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 65%, công nghiệp – xây dựng chiếm 35%. Giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 108,4 nghìn tỷ đồng tăng 7,51% so với cùng kỳ năm 2022.



Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: LĐ

Trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp và Xây dựng ước đạt hơn 40,6 nghìn tỷ đồng tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt hơn 67,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, trên địa bàn quận có 21.352 doanh nghiệp (tăng 7,9% so với cùng kỳ) và 10.119 hộ kinh doanh đang hoạt động (tăng 18,7% so với cùng kỳ). Lũy kế từ đầu năm đến nay, 948 doanh nghiệp cấp mới (tăng 67,79% so với cùng kỳ), 1.169 hộ cấp mới (tăng 326,6% so với cùng kỳ). Quận Cầu Giấy dẫn đầu thành phố về số lượng doanh nghiệp đang hoạt động.

Cũng theo ông Bùi Tuấn Anh, 6 tháng đầu năm quận thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất so với cùng kỳ các năm, đạt hơn 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75,15% so với dự toán thành phố giao, bằng 173,91% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Triển khai thực hiện 98 dự án, bao gồm: 10 dự án thành phố giao (4 dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố và 6 dự án giải ngân qua quỹ đầu tư phát triển thành phố); 88 dự án quận.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy - HĐND và UBND quận Cầu Giấy tại ô đất ký hiệu D22 - Khu đô thị mới Cầu Giấy; Xây dựng trường mầm non và THCS tại ô đất A11- Khu quy hoạch K7-1…

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Duy trì không có hộ nghèo và cận nghèo.

Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, quận được công nhận 7 trường chuẩn quốc gia. Tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trên lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, điểm nhấn là dự án Giáo dục phát triển bền vững với thành phố UMEA, Thụy Điển tiếp tục được triển khai giai đoạn 3 và mở rộng triển khai ở 3 cấp học.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận, đã kiểm tra 6.356 trường hợp, xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo Chủ tịch quận Cầu Giấy, quận là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hỏi - đáp thủ tục hành chính (AIchatbot).

Ngoài ra, còn riển khai mô hình thi đua "Chứng thực trả kết quả ngay" trên địa bàn để giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân. Quận cũng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp mã định danh điện tử mức 2 cho công dân, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân với căn cước công dân.