Nhập viện vì cương cứng suốt 10 ngày

Ngày 7/6, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, vừa qua Trung tâm Thận niệu - Nam khoa của nơi này đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp rối loạn cương dương khá hy hữu.

Bệnh nhân là ông T.V.V. (57 tuổi), nhập viện với tình trạng dương vật cương cứng suốt 10 ngày. Bệnh nhân chia sẻ, trước đó có bị té đập vùng kín (vùng giữa hậu môn và bìu) vào cây gỗ cứng. Sau té, bệnh nhân có ghi nhận chảy ít máu đầu dương vật. Tối hôm đó, người đàn ông vẫn quan hệ tình dục bình thường, vẫn xuất tinh và tinh dịch không thấy máu.

Tuy nhiên sau khi xuất tinh, dương vật không mềm xìu như thường lệ mà cứ cương cứng mãi. Bệnh nhân chỉ cảm giác đau tức nhẹ dương vật, ngoài ra không có triệu chứng gì khác. Dù đã đi khám và chữa trị tại một số cơ sở y tế tại địa phương nhưng tình trạng trên không thay đổi.

Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có tình trạng vỡ mạch máu thể hang 2 bên. Nhánh mạch máu vỡ này đổ vào xoang hang, từ đó gây nên tình trạng trên. Bệnh lý này khá hiếm gặp, chỉ chiếm chưa đến 5% các trường hợp cương dương vật kéo dài thể lưu lượng cao.

Với sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia can thiệp nội mạch, bệnh nhân đã được can thiệp làm tắc "siêu chọn lọc" một trong các nhánh mạch máu của thể hang bị rách. Ngay sau can thiệp, dương vật đã trở về trạng thái "mềm xìu" như bình thường. Hiện, bệnh nhân đã được ra viện.

ThS.BS. Trần Lê Duy Anh, Đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, cương dương vật kéo dài (Priapism) là tình trạng dương vật cương cứng trên 4 giờ, không liên quan đến kích thích tình dục. Có 2 loại cương dương vật kéo dài, bao gồm loại dòng máu thấp và loại dòng máu cao.

Sau can thiệp, tình trạng cương dương kéo dài của bệnh nhân được xử lý (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Vì sao bị cương cứng?

Có nhiều nguyên nhân gây cương dương kéo dài dòng máu thấp, như mắc bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh ưa chảy máu, giảm tiểu cầu, do sử dụng thuốc (trầm cảm, chống loạn thần..), do thâm nhiễm (ung thư lympho, ung thư bàng quang…) hoặc tổn thương hệ thần kinh trung ương, tủy sống.

Với loại dòng máu cao, nguyên nhân thường gặp là do chấn thương.

Để điều trị, tùy tình trạng mà bệnh nhân có thể được dùng thuốc kết hợp chọc hút máu thể hang, tạo lỗ dò thể hang hoặc can thiệp điều trị nội mạch.

Tuy nhiên theo bác sĩ Duy Anh, sau điều trị bệnh nhân vẫn có tỷ lệ 15-25% bị rối loạn cương dương. Ngoài ra nếu tình trạng cương dương kéo dài sẽ khiến thể hang bị xơ hóa, thậm chí dẫn đến liệt dương. Đó là chưa kể công việc, cuộc sống bệnh nhân bị ảnh hưởng,

Do đó với trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ vẫn theo dõi sát để kiểm soát tình trạng rối loạn cương và có phương pháp điều trị phù hợp.