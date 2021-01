Cầu thủ CLB Nam Định trả giá vì phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng

CLB Nam Định mất cầu thủ vì án phạt nguội

Trong trận đấu tại vòng 1 V.League 2020 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đã thắng đậm đội khách Hà Nội 3-0 nhờ cú đúp của ngoại binh Gramoz và chân sút Rodrigo.

Đây là trận đấu mà tuyến giữa Hà Nội FC không làm chủ được thế trận do thiếu vắng tiền vệ ngoại Moses vì chấn thương từ trận Siêu Cúp QG với Viettel FC.

Pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Nam Định Đinh Văn Trường khiến Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương cổ chân.

Thêm vào đó, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng cũng phải rời sân trong hiệp 1 vì bị chấn thương cổ chân sau pha vào bóng quyết liệt thái quá của Đinh Văn Trường phút 12.

Trong tình huống này, Đinh Văn Trường chỉ bị trọng tài rút thẻ vàng. Họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thông tin: "Đỗ Hùng Dũng bị lật cổ chân nhận cú đạp vào chân của Văn Trường".

Cho đến buổi tập chiều nay của Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận tiếp B.Bình Dương ở vòng 2 V.League 2021, Hùng Dũng vẫn chưa thể tập trở lại.

Như vậy, gần như chắc chắn Hùng Dũng sẽ không thể cùng các đồng đội ra sân tối 23/1 tới.

CLB Nam Định ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Hà Nội FC ở vòng 1 V.League 2021.

Liên quan tới tình huống nói trên, chiều nay (20/1), Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt nguội đối với Đinh Văn Trường.

Cụ thể, Đinh Văn Trường bị phạt 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Định và Hà Nội ngày 15/01/2021 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

Như vậy, Đinh Văn Trường cũng không thể góp mặt trong chuyến làm khách của Nam Định trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC (vòng 2) và gặp chủ nhà Đông Á Thanh Hóa (vòng 3).

B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, T.Bình Định bị phạt tiền

Cũng liên quan tới các án phạt xung quanh vòng 1 V.League 2021, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt CLB B.Bình Dương 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 07 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa ngày 16/01/2021 trên sân vận động Bình Dương, tỉnh Bình Dương tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

Phạt câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh ngày 17/01/2021 trên sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.



Phạt câu lạc bộ bóng đá T.Bình Định 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và Topenland Bình Định ngày 16/01/2021 trên sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.