Cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch bao giờ thông xe?

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đi kiểm tra công trình cầu vượt chữ C, tại nút giao giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.



Đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can công trình. Ảnh: hanoi.gov.vn

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được thực hiện nhằm nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Đồng thời, tăng cường năng lực giao thông trên các tuyến đường qua nút giao, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của TP Hà Nôi.

Dự án có quy mô xây dựng cầu vượt bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Kết cấu nhịp cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao dầm thép 1,2 m.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án bắt đầu triển khai thi công vào ngày 29/10/2021, tuy nhiên, do vướng mắc một số nội dung liên quan đến công tác ngầm nổi, vận chuyển dầm thép của dự án nên đã phải lùi tiến độ.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục kết cấu phần dưới bao gồm 9 cọc KN D2000 phía Phạm Ngọc Thạch, 14 cọc KN D1200 phía Chùa Bộc, 2 mố và trụ từ T1 đến T8, tường chắn hai đầu cầu. Kết cấu phần trên đã hoàn thành lắp đặt 9/9 nhịp dầm thép, bê tông BMC.

Đồng thời, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành xén hè, mở rộng đường Chùa Bộc, bảo vệ di chuyển hệ thống điện, thông tin và lắp đặt chiếu sáng giao thông phía đường Chùa Bộc.

Hiện, đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can (450/600 m), lắp đặt lan can thép (100/600 m). Thời gian tới, nhà thầu sẽ tập trung thi công lan can thép, khe co giãn, lớp phòng nước và lắp dựng bó vỉa, tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch… Dự kiến hoàn thành các hạng mục trên để phục vụ công tác thông xe dự án vào ngày 25/6.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đề xuất UBND Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải cùng liên ngành Thanh tra - Công an, rà soát phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt xem xét có cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế giao thông hiện trạng phục vụ đưa vào khai thác ngay sau khi hoàn thành và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết đảm bảo việc đi lại trong phạm vi dự án.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cũng như các nhà thầu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị gấp rút hoàn thành công trình, đảm bảo thông xe trong cuối tháng 6 để giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực...