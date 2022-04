Cây an xoa có công dụng gì mà nông dân ở Quảng Trị thu 200 triệu/ha/năm, nấu cao bán sang cả nước Mỹ?

Theo ông Trần Văn Luyến, ở một cơ sở thu mua, chế biến cao dược liệu an xoa xuất khẩu ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị), cây an xoa đang được thu mua ngay tại vườn với giá 12.000 đồng/kg tươi; mỗi hécta trồng cây an xoa, người dân thu nhập khoảng 200 triệu đồng, trồng cây an xoa một lần thu liên tục trong 7-10 năm