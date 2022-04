Đến thăm mô hình trồng bù đỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Ngà ở thôn 4 xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khi họ đang tập trung thu hoạch, mới thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những quả bù đỏ nằm san sát nhau trải dài và thẳng tắp trên vùng đất bãi ven sông Lam.

Nông dân Anh Sơn (Nghệ An) trồng bù đỏ trên đất bãi.

Anh Ngà chia sẻ: Vụ đông năm nay, gia đình trồng 5 sào bù đỏ trên đất bãi. Qua nhiều năm trồng nhận thấy đây là loại cây dễ trồng, chỉ cần làm đất, phủ nilong và xuống giống sau 2- 3 ngày sẽ nảy mầm.

Trong quá trình trồng bù đỏ không tốn nhiều công chăm sóc, không phải làm giàn mà thả cho dây bù bò dưới mặt đất, chỉ cần cung cấp đủ nước tưới là bù ra trái rất đạt. Về chất lượng, giống bù đỏ trái hình hồ lô này dẻo hơn so với các giống khác, kích cỡ cũng không lớn quá, mỗi quả nặng từ 1-1,5kg nên dễ bán.

Bù đỏ được thu hoạch từ hoa, ngọn, quả non đến quả già, được người tiêu dùng ưa thích.

Anh Ngà còn cho biết thêm, mỗi sào trồng bù đỏ, sau 40- 50 ngày cho thu hoa, quả bù non và sau 75 ngày cho thu quả già.

Đây là loại cây rau đa dụng bởi ở giai đoạn cây sinh trưởng mạnh, ngọn và hoa được các hộ thu hái bán làm rau ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa, trồng bù đỏ có lợi thế hơn so với các loại rau màu khác là không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường, khi giá xuống thấp gia đình sẽ neo lại không bán, vì vỏ quả bù cứng, có thể bảo quản trong thời gian dài, hơn nữa bù để càng già thì độ dẻo sẽ càng cao, ngon hơn.

Với diện tích 5 sào bù đỏ, gia đình anh Ngà thu về gần 6 tấn quả. Giá đầu vụ 6.500 đồng/kg, hiện tại 4.500 đồng/kg, anh thu về gần 30 triệu đồng.

Bù có thể bảo quản lâu hơn so với các loại quả khác.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Hội Lâm xã Cẩm Sơn xuống giống từ tháng 12, đến giữa tháng 2 cho thu hoạch quả. Mỗi sào đạt năng suất từ 1-1,2 tấn quả, sau khi trừ chi phí cũng cho gia đình thu lãi hơn 5 triệu đồng/sào, chưa kể tận thu thêm từ hoa bù, ngọn bù lúc đầu vụ cũng mang lại cho gia đình chị một số tiền không nhỏ.

Theo kinh nghiệm của bà con nông dân trồng bù đỏ ở Anh Sơn, đây là loại cây phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 70-75 ngày là cho thu hoạch. Bình quân năng suất đạt từ 24-30 tấn/ha đem về nguồn thu từ 100-120 triệu đồng/ha sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Ngoài ra, sản phẩm thu đa dạng từ hoa, ngọn, quả non đến quả già, được người tiêu dùng ưa thích nên rất dễ tiêu thụ, do đó cây bù đỏ mang lại hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích.

Từ hiệu quả của cây bù đỏ mang lại, những năm gần đây bà con nông dân các địa phương huyện Anh Sơn đã chủ động mở rộng diện tích.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn cho biết: Từ hiệu quả của cây bù đỏ mang lại, những năm gần đây bà con nông dân các địa phương huyện Anh Sơn đã chủ động mở rộng và tận dụng tối đa diện tích có thể trồng được.

Vụ đông năm nay, toàn huyện có khoảng 20 ha trồng bù đỏ, chủ yếu được trồng ở các vùng đất bãi ven sông Lam. Những địa phương trồng nhiều như Cẩm Sơn, Phúc Sơn, Tào Sơn và Thạch Sơn…

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng của từng địa phương, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu diện tích cụ thể cho từng xã, thị trấn để trồng các loại cây trồng trong vụ đông.

Theo đó, huyện tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng phù hợp tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, trong đó chủ yếu là rau màu, bí xanh, bù đỏ. Các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và hướng dẫn chăm sóc cho bà con nông dân để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.