Cây cảnh cát tường, mở ra phúc lộc, hương thơm thanh mát, lọc không khí, rước may mắn vào nhà

Với sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều người trồng hoa và cây cảnh ở nhà để trang trí nhà cửa. Hoa và cây cảnh không chỉ có thể làm cho ngôi nhà của bạn trông rực rỡ hơn mà còn thanh lọc không khí và cải thiện môi trường.

Một trong những "máy lọc không khí" cực mạnh mà bạn nên trồng trong nhà đó là Phật thủ. Toàn thân của cây cảnh này đều tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát, có tác dụng thanh lọc không khí tốt.

Một trong những "máy lọc không khí" cực mạnh mà bạn nên trồng trong nhà đó là Phật thủ. Ảnh minh họa

Hơn nữa, loài cây này còn mang ý nghĩa cát tường, có tác dụng cải thiện phong thủy trong gia đình. Bạn nên thử trồng nhé!

Đặc điểm của cây cảnh Phật thủ

Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc họ Cam chanh (Rutaceae), có tên khoa học là Citrus medica L.var.sarcodactylis Swingle và tên trong dược liệu là Fructus citri Sarcodactylis.

Tên tiếng Anh của cây cảnh này cũng có nghĩa là bàn tay của Phật (Buddha’s Hand) hoặc Fingered Citron (chanh ngón tay).

Tên tiếng Anh của cây cảnh này cũng có nghĩa là bàn tay của Phật (Buddha’s Hand). Ảnh minh họa Toutiao

Bề ngoài của quả chia nhánh trông như bàn tay Phật do đó nhiều người cho rằng loại quả này là quả linh thiêng và thường dùng để thờ cúng.

Lá Phật thủ màu xanh đậm, quả màu vàng, mùi thơm nồng nàn. Quả giống như bàn tay, các ngón tay có hình dạng ngón tay duỗi ra hoặc nắm tay.



Hoa phật thủ nở có mùi thơm và quả thì không có nước bên trong, không có ruột mà chỉ có phần lõi xốp bên trong.

Hàm ý “nhiều phúc lộc, nhiều con, trường thọ, cát tường. Ảnh minh họa Toutiao

Vì có nhiều hình dáng sống động như thật, loại quả này giống như bàn tay của Đức Phật, như thể chúng có thể đưa ra sự chỉ dẫn, ban phước lành cho mọi người.

Ý nghĩa của cây cảnh Phật thủ

Với tên gọi linh thiêng, mùi thơm thanh mát, màu sắc tài lộc, Phật thủ đương nhiên trở thành một trong những loại hoa quả được ưa thích nhất để dùng trong lễ cúng Rằm, mùng 1, cúng chùa...

Ngoài ra, Phật thủ trong tiếng Hán Việt còn đồng âm với hạnh phúc và trường thọ nên loại quả này thuờng xuất hiện trong các bức tranh trang trí truyền thống cùng với quả lựu, quả đào, hàm ý “nhiều phúc lộc, nhiều con, trường thọ, cát tường.

Quả Phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý. Ảnh minh họa Toutiao

1. Biểu tượng cho bàn tay Phật chở che

Quả Phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Theo một số chuyên gia văn hóa cho biết từ khi Phật Giáo du nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam, các nhà sư đã mang theo một quả có mùi hương dịu nhẹ, hình giống với những ngón tay đưa ra, cong vào rất đặc biệt.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng Phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Đặt quả Phật thủ trong nhà sẽ làm cho căn phòng có mùi thơm. Ảnh minh họa Toutiao

Trái Phật thủ thường được bày trên mâm ngũ quả hoặc đặt trên bàn thờ để thắp hương cho tổ tiên. Nếu đặt trên mâm ngũ quả, Phật thủ thường được đặt vị trí chính giữa, nơi cao nhất trong mâm ngũ quả.



2. Hương thơm quân tử

Lá và quả Phật thủ chứa dầu thơm và có mùi thơm trái cây nồng nàn, đặc biệt là quả. Ngay cả khi quả được hái và bảo quản trong một thời gian, hương thơm sẽ vẫn giữ được lâu.

Đặt quả Phật thủ trong nhà sẽ làm cho căn phòng có mùi thơm, đồng thời nó còn có thể khử mùi hôi và làm cho không khí trong lành hơn.

Ngày nay, mọi người thích đặt Phật thủ trong nhà để tạo hương thơm thanh khiết. Ảnh minh họa Toutiao

Phật thủ là loại quả quý được mọi người ưa thích bày trong nhà để tạo hương thơm. Theo truyền thuyết, Từ Hi Thái Hậu yêu thích nó đến mức bà luôn đặt một vài quả Phật thủ bên cạnh rèm cửa vào mùa đông.

Ngày xưa, các tao nhân, mặc khách cũng thường đặt loại quả này vào tủ quần áo để tạo hương thơm tự nhiên. Vì thế loại quả này còn được gọi là "hương thơm quân tử".

Ngày nay, mọi người thích đặt Phật thủ trong nhà để tạo hương thơm thanh khiết. Đặc biệt là vào dịp Tết, sau khi dọn dẹp, các chị em thường chọn quả Phật thủ thật đẹp để trưng trên bàn thờ hay mâm ngũ quả hoặc bày biện ở vài nơi trong nhà để tạo hương thơm mát, mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người.

Ngoài ra, Phật thủ còn có giá trị y học nhất định. Ảnh minh họa essentialoilapothecary

3. Làm thuốc, chế món ăn

Trong mỗi quả phật thủchứa rất nhiều vitamin C, đường, acid hữu cơ, dầu chanh, glucozit. Nên phật thủ có tác dụng điều trị các chứng ăn không tiêu, đầy bụng, đau dạ dày, viêm gan, đau họng, ngực tức, mạng sườn trướng đau,...

Ngoài ra, Phật thủ còn có giá trị y học nhất định. Nó có thể điều hòa khí và giải đờm, giảm nôn mửa và giảm sưng tấy, làm dịu gan, tăng cường lá lách và điều hòa dạ dày. Phật thủ cũng chữa được các bệnh viêm phế quản mãn tính, viêm gan truyền nhiễm và điều trị các bệnh về phụ nữ.



Những cây cảnh này mang lại may mắn, cát tường cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Nhiều người hầm Phật thủ trong các món súp, vỏ t cũng có thể làm mứt rất ngon và ngọt. Bạn có thể dùng phật thủ để làm si rô, si rô phật thủ rất có tác dụng trong việc trị ho, nhất là dành cho trẻ em hoặc sử dụng cho những người có chứng bệnh về hô hấp.

Bạn có thể dùng quả phật thủ để nấu trà, với hương vị thơm ngon, không chỉ giúp bạn thanh lọc cơ thể mà còn có thể chữa thêm các bệnh về dạ dày: đau dạ dày cấp tính, đau dạ dày mãn tính, đầy hơi, ợ chua, buồn nôn,...

Chất selen có trong su su giúp bảo vệ tế bào, nâng cao khả năng chống oxy hóa của da, giúp chống lão hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Ăn một ít thường xuyên và bạn sẽ trở nên trẻ hơn và xinh đẹp hơn.

Để một chậu cây cảnh trong nhà hoặc đặt vài quả Phật thủ cũng có tác dụng đuổi muỗi rất tốt. Ảnh minh họa Toutiao

4. Giá trị trang trí

Hình dáng cây và quả Phật thủ đều độc đáo. Lá cây có màu xanh ngọc lục bảo, khi nở hoa kết hợp với những bông hoa màu trắng, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng trong lành.

Những cây cảnh này mang lại may mắn, cát tường cho gia đình. Do đó, trồng vài cây Phật thủ trong nhà có giá trị trang trí và sử dụng rất cao.

5. Tác dụng đuổi muỗi

Chính mùi thơm của Phật thủ cũng khiến muỗi không thích. Để một chậu cây cảnh trong nhà hoặc đặt vài quả Phật thủ cũng có tác dụng đuổi muỗi rất tốt.

Cây cảnh này khi mùa về có thể trồng trực tiếp vào chậu. Ảnh minh họa Toutiao

Cách trồng cây cảnh Phật thủ

1. Trồng Phật thủ

Cây cảnh này khi mùa về có thể trồng trực tiếp vào chậu, vì chậu hoa mua về thường là những chậu hoa đơn giản. Lúc này khi thay chậu có thể loại bỏ nhẹ một ít đất bên ngoài, sau đó bón thêm một ít đất trộn với phân bón bánh, đất mốc lá, đá trân châu vermiculite.

Ưu điểm của việc thay chậu theo cách này là sẽ không ảnh hưởng đến rễ của cây cảnh và có thể thay chậu trực tiếp. Một số loại phân bón cơ bản cũng được thêm vào để cây cảnh phát triển nhanh hơn.

Cây cảnh này là loại cây rất ưa ánh nắng. Ảnh minh họa Toutiao

Chậu hoa dùng để thay chậu có thể là chậu đất sét, chậu bùn,… có khả năng thoáng khí, thấm nước tốt. Kích thước của chậu hoa có thể lớn hơn một kích thước so với chậu ban đầu, giúp việc thay chậu dễ dàng hơn và cũng có thể bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng để thúc đẩy sự phát triển của rễ Phật thủ.

2. Phơi dưới nắng

Cây cảnh này là loại cây rất ưa ánh nắng nên khi trồng nên trồng ở nơi có nhiều ánh nắng trong nhà như ban công hướng Nam, bậu cửa sổ hướng Nam trong nhà, nơi có nhiều nắng trong phòng khách, hơn 4 giờ một ngày.

Nếu muốn Phật thủ phát triển nhanh và dễ đậu quả thì khi trồng cây cảnh này nên sử dụng phân hữu cơ. Ảnh minh họa waynesword

Nhưng vào mùa hè, khi nắng quá gắt thì cần phải che nắng hợp lý, hoặc để ở nơi có ánh sáng tán xạ, vì lá Phật thủ trong chậu sẽ bị cháy nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mạnh.

3. Bón phân thúc đẩy kết quả tăng trưởng

Nếu muốn Phật thủ phát triển nhanh và dễ đậu quả thì khi trồng cây cảnh này nên sử dụng phân hữu cơ, chẳng hạn như phân bánh mè lên men, không chỉ được dùng làm phân bón khi thay chậu, thay đất. Nó cũng có thể được sử dụng làm phân bón trong thời kỳ Phật thủ phát triển.

Trước và sau khi cây cảnh nở hoa và trước khi Phật thủ trưởng thành, phải sử dụng kali dihydrogen photphat. Ảnh minh họa googleusercontent

Việc sử dụng thường xuyên một số loại phân hữu cơ cũng có thể làm cho đất trông tơi xốp, thoáng khí, duy trì đất ở mức hơi chua, giúp đất phật thủ không bị cứng lại, ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống rễ và gây ra lá vàng và rụng.

Sử dụng phân bón hữu cơ cho cây cảnh này. Nó có thể được sử dụng trong thời kỳ cây phát triển mạnh, tức là cứ sau 20 ngày lại bón một lần.

Trước và sau khi cây cảnh nở hoa và trước khi Phật thủ trưởng thành, phải sử dụng kali dihydrogen photphat. Điều này có thể thúc đẩy Phật thủ ra hoa và đậu quả, đồng thời cũng có thể làm cho quả chín sớm hơn, hương vị sẽ ngon hơn.

Cây cảnh này thích môi trường ẩm ướt, nếu không khí quá khô. Ảnh minh họa Toutiao

Bởi cây cảnh này không dễ nở hoa kết trái nên sử dụng kali dihydrogen phosphate cứ sau 15 ngày một lần giúp thúc đẩy việc nở hoa, kết trái.

4. Thích ẩm ướt

Cây cảnh này thích môi trường ẩm ướt, nếu không khí quá khô, lá Phật thủ sẽ bị khô, thậm chí cây cảnh có đậu quả cũng dễ bị rụng. Vì vậy, khi không khí khô, bạn cần phun nước thường xuyên để tạo độ ẩm cho không khí.

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và phát triển chậm hoặc thậm chí ngừng phát triển vào mùa đông. Ảnh minh họa Toutiao

Nhưng đừng để nước tích tụ trong chậu hoa liên tục, vì Phật thủ sợ úng chứ không sợ khô hạn. Tuy nhiên, nếu đất trồng thường xuyên có nước, rễ cây cảnh không thể thở tốt, dễ bị thối rễ. sẽ xảy ra.

Cũng cần phải thông gió tốt, đặc biệt là khi nhiệt độ cao vào mùa hè, để tránh nhiệt độ cao và độ ẩm cao gây bệnh và côn trùng gây hại cho cây cảnh.

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và phát triển chậm hoặc thậm chí ngừng phát triển vào mùa đông. Lúc này, cây cảnh cần được tưới ít nước hơn và đất hơi ẩm.

Trồng một cây cảnh có quá nhiều lợi ích như Phật thủ, bạn còn chần chừ gì nữa! Ảnh minh họa Toutiao

Hơn nữa, thời gian tưới nước cũng cần vào thời điểm ấm áp để tránh nhiệt độ thấp về đêm có thể gây thối rễ Phật thủ ở nhiệt độ thấp.

Trồng một cây cảnh có quá nhiều lợi ích như Phật thủ, bạn còn chần chừ gì nữa!