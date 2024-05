Cây cảnh chỉ nhà giàu mới trồng, lớn nhanh như thổi, cành khỏe, lá to, "xòe tay" đón lộc tứ phương

Giữ một số cây cảnh trong nhà không chỉ trông đẹp mà còn làm cho không khí trong lành hơn. Vì vậy, nhiều người thích trồng những loại cây xanh phát triển mạnh mẽ.

Nhưng bạn không thể trồng cây cảnh trong nhà một cách mù quáng. Có 1 số cây xanh chỉ có nhà giàu mới nên trồng.

Lý do đơn giản là nhà giàu nhà cao rộng, những cây cảnh phát triển như vũ bão này mới có điều kiện để "vươn tay duỗi chân".

Nếu nhà bạn không đủ rộng, những cây cảnh này sẽ nhanh chóng chạm nóc, che chắn hết ánh sáng vào nhà bạn.

Chẳng hạn như 10 loại cây cảnh dưới đây

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) có những phiến lá to và xanh tươi, cực kỳ ấn tượng. Khi lá lớn lên sẽ tách ra những lỗ nhỏ giống như lưng rùa lại giống như phiến pho mai xanh khổng lồ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Ảnh minh họa SH

Cây cảnh này còn chịu bóng rất tốt nên rất thích hợp trồng trong nhà nên đã trở thành loài cây trồng ưa bóng râm nổi tiếng trên Internet.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Cây cảnh này có bộ rễ trên không phát triển tốt nên nó sẽ nhanh chóng lấp đầy ngôi nhà nhỏ. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, trầu bà lá xẻ là một loại cây khổng lồ và phát triển nhanh chóng. Nó có thể nhanh chóng vươn tới mái nhà sau một thời gian bạn trồng nó.

Cây cảnh này có bộ rễ trên không phát triển tốt nên nó sẽ nhanh chóng lấp đầy ngôi nhà nhỏ của bạn. Nếu bạn không đủ giàu, nhà không đủ lớn thì có lẽ không nên trồng trầu bà lá xẻ.

2. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân (Philodendron bipinnatifidum) cũng tương tự như trầu bà lá xẻ, là một loại cây xanh rất nổi tiếng trên mạng. Lá cây to bản, xanh bóng. Lá xẻ thùy sâu tựa chân vịt, bẹ lá lớn ôm thân. Hoa của cây dạng mo nhỏ.

Theo phong thủy, trầu bà thanh xuân được xem là loài cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Ảnh minh họa Toutiao

Loại cây cảnh này tuy để ngắm lá nhưng lá cây vô cùng duyên dáng, thanh thoát, xanh mướt, chịu bóng râm, rất dễ nuôi. Dù được đặt trong nhà hay trong khu vườn nhỏ của bạn thì cây cảnh này đều nổi bật, độc đáo, tươi tốt và đẹp mắt.

Ngoài ra, thân cây của nó sau khi rụng các phiến lá sẽ tạo thành hoa văn như vảy rồng, thân già uốn lượn và như thân rồng, những phiến lá có thùy như những chiếc sừng rồng khiến nó càng giá trị trang trí đồng thời cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt.

Theo phong thủy, trầu bà thanh xuân được xem là loài cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.

Tuy nhiên, giống như trầu bà lá xẻ, trầu bà thanh xuân phát triển nhanh, Ảnh minh họa Toutiao

Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến.

Tuy nhiên, giống như trầu bà lá xẻ, trầu bà thanh xuân phát triển nhanh, có thân cây khổng lồ, lá to, nhanh chóng, lan nhanh đến tận mái nhà và ngôi nhà nhỏ sẽ không đủ lớn để chứa nó.

3. Cây cảnh: Sake

Cây sa kê hay còn gọi là cây bánh mì có tên khoa học là Artocarpus altilis, là một loài cây gỗ có hoa trong họ Dâu tằm (Moraceae), cùng họ hàng với cây mít.

Chúng là cây lớn nên có thể phát triển chạm nóc nhà trong 1 mùa hè. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này vốn là cây lương thực thân gỗ lớn, có sản lượng cao, với một cây có thể ra tới trên 200 quả mỗi mùa. Quả sa kê dùng như thực phẩm, có chứa tinh bột có vị như bánh mì nướng.

Lá của nó to và có lông, lá và cành màu xanh. Với hình dạng dày đặc và duyên dáng, những chậu cây sẽ lấp đầy phòng khách với cảm giác bầu không khí chỉ trong vài phút.

Đặt cây cảnh này trong phòng khách sẽ tạo nên ấn tượng đặc biệt, sang trọng. Tuy nhiên, chúng là cây lớn nên có thể phát triển chạm nóc nhà trong 1 mùa hè.

Lá của nó to và cành xòe rộng nên chiếm rất nhiều không gian. Do đó, nó không phù hợp với ngôi nhà nhỏ, nếu phòng khách của bạn khiêm tốn đừng trồng cây cảnh này.

4. Cây cảnh: Huyết rồng

Cây huyết rồng có nhiều tên gọi (đại lộc, phất dụ rồng, phát tài núi), tên khoa học là Dracaena draco L, thuộc họ thực vật Dracaenaceae – Bồng bồng.

Cây cảnh này có tuổi thọ rất cao. Ảnh minh họa Inf.news

Nó cũng là một cây cảnh hot, đắt tiền trên mạng Internet hiện nay. Hình dáng của cây cảnh này khá độc đáo, ấn tượng. Cây cảnh này cho cảm giác sang trọng, lịch lãm khi đặt chúng trong phòng khách.

Cây cảnh này là một loại cây cao và đẹp, có tư thế như một con rồng đang bay thẳng lên trời. Lá cây mảnh và xanh tươi, cụm lá có hình đầu rồng. Những chậu cây trông độc đoán và lộng lẫy.

Cây cảnh này có tuổi thọ rất cao, chỉ cần có môi trường thích hợp thì có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm nên ý nghĩa của nó là trường thọ.

Ngoài ra, tên còn có chữ “rồng” nên còn hàm ý linh hồn rồng hổ, rồng ngựa, được coi là biểu tượng của sự cát tường.

Cây tương đối cao, dễ trồng, có thể cao đến 2 mét. Ảnh minh họa Inf.news

Theo phong thủy, cây huyết rồng có thể thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình và nâng cao tài lộc cho các thành viên trong gia đình, đồng thời bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của người nhà bạn.

Cây cảnh này giống như trầu bà thanh xuân, được cư dân mạng trẻ ca ngợi là “cây xanh trong nhà năm Thìn”.

Lá của nó tuy không to bằng trầu bà thanh xuân nhưng lại dài và rậm rạp. Cây tương đối cao, dễ trồng, có thể cao đến 2 mét. Vì vậy, nếu bạn chưa mua được nhà to thì không nên trồng cây cảnh này.

5. Cây cảnh: Thiên điểu

Có hai loại thiên điểu trên thị trường, một loại có hoa (Strelitzia) và một loại không có hoa (Nicholas Strelitzia). Ở đây, tôi nhắc đến loại thiên điểu trắng lá to không có hoa.

Ngoài vẻ ngoài đẹp ấn tượng, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành. Ảnh minh họa Toutiao

Lá của cây cảnh thiên điểu có thể rất to, to bằng lá chuối. Đối với cây xanh nói chung, lá càng lớn thì khả năng thanh lọc không khí, hút bụi càng tốt.

Những chiếc lá lớn được bao phủ bởi những lỗ chân lông mịn, có thể hấp thụ bụi bẩn xung quanh, đồng thời cũng có thể lọc sạch một số khí độc hại. Nó rất thích hợp để được giữ trong nhà.

Ngoài vẻ ngoài đẹp ấn tượng, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành, là loài cây xanh có khả năng thanh lọc không khí tốt, được nhiều người ưa thích.

Ngoài khả năng chịu bóng tương đối, cây cảnh này còn ưa ẩm nhưng không chịu úng nên khi chăm sóc chúng cần lưu ý về điểm này.

Chỉ trong 1 mùa hè, nếu ngôi nhà của bạn không đủ lớn, cây cảnh này có thể trở thành "kẻ khổng lồ" tấn công nhà bạn. Ảnh minh họa SH

Cây cảnh thiên điểu trắng lá to cũng khá cao, có thể lên đến 2m. Đặc biệt là vào mùa hè ấm áp, cây cảnh này phát triển rất nhanh.

Chỉ trong 1 mùa hè, nếu ngôi nhà của bạn không đủ lớn, cây cảnh này có thể trở thành "kẻ khổng lồ" tấn công nhà bạn. Ngay cả trong một biệt thự, nó cũng chỉ có thể được đặt dựa vào cầu thang hoặc trong một góc.

6. Cây cảnh: Ráy voi

Ráy voi thực chất là cây môn rừng, hay còn gọi là cây bạc hà voi, cây hạ du, ráy cảnh, tai voi... Ráy voi tên tiếng Anh là Elephant’s Ear (tai voi), Egyptian Onion, tên khoa học là Alocasia macrorrhizos, họ Ráy (Araceae).

Trong phong thủy, đặc biệt đề cao những cây cảnh có lá to, rộng, xanh tốt, giàu sức sống.

Ráy voi có đặc điểm thân rễ mập, cao đến vài mét, thân nằm sâu trong đất, lá mọc tập trung trên mặt đất, cuống dài có bẹ tạo thành thân giả.

Lá cây ráy thường rất to, mọc vươn ra có chiều dài khoảng 10-50cm, chiều rộng khoảng 8-45cm, phiến lá dạng hình tim, cuống dài khoảng 15-120cm, lá xòe và không thấm nước.

Trong phong thủy, đặc biệt đề cao những cây cảnh có lá to, rộng, xanh tốt, giàu sức sống. Theo phong thủy, cây cảnh trong nhà càng vượng thì điều kiện môi trường càng tốt, lá cây xanh càng to thì gia đình càng thịnh vượng, làm ăn phát đạt, tài lộc, sức khỏe đều dồi dào.

Nếu nhà bạn không đủ rộng thì tốt hơn hết bạn không trồng ráy voi mà lựa chọn một chậu hoa xinh xẻo hơn. Ảnh minh họa urbano

Cây cảnh này phát triển nhanh chóng khi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Sau khoảng một tuần, nó sẽ ra 1-2 lá mới. một năm sau khi mua nó không còn có thể đặt vừa trong phòng khách nữa.

Nếu nhà bạn không đủ rộng thì tốt hơn hết bạn không trồng ráy voi mà lựa chọn một chậu hoa xinh xẻo hơn.

7. Cây cảnh: Dừa cảnh

Dừa cảnh (Dypsis lutescens) à một loại cây xanh lớn trong nhà, cây cao và có lá xoay tròn, giống như một con phượng hoàng lớn, dáng cây rất duyên dáng và được nhiều người thích.

Trong phong thủy, cây dừa cảnh còn giúp đem lại vận khí tốt cho ngôi nhà, giúp cho mỗi thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, suôn sẻ trong công việc, gặp điều tốt trong cuộc sống, tiền tài, tài lộc đầy nhà.

Loại cây cảnh này thường được sử dụng như một loại cây thanh lọc không khi tự nhiên và tạo độ ẩm cho gia đình. Ảnh minh họa Inf.news

Đặc biệt, cây có khả năng hấp thụ khói bụi, chất độc hại có trong không khí giúp cho bầu không trí trở nên trong lành, môi trường mát mẻ hơn từ đó bạn sẽ có một không gian sống an toàn, đảm bảo không lo nhiễm độc hại tạo cảm giác dễ chịu, sau những giây phút căng thẳng của cuộc sống mệt nhọc.

Loại cây cảnh này thường được sử dụng như một loại cây thanh lọc không khi tự nhiên và tạo độ ẩm cho gia đình.

Bạn trồng cây cảnh này trong nhà không chỉ có tác dụng lọc sạch khí, làm sạch cacbonic trong không khí và thải ra nhiều oxy hơn, khiến người sống và làm việc trong nhà cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, nếu nhà bạn không đủ lớn thì đừng nuôi. Bạn có thể thay thế nó bằng một cây có tư thế tương tự. Ảnh minh họa SH

Đồng thời, vì ưa môi trường ấm và ẩm nên trong quá trình trồng cây cảnh này trong chậu, bạn cần giữ cho đất hơi ẩm trong thời gian dài. Điều này tự nhiên có thể cân bằng độ ẩm của không khí hanh khô vào mùa hè.

Vì vậy, khi trồng cây dừa cảnh trong nhà, mọi người sẽ không phải thở không khí khô hanh, cả đường hô hấp và làn da đều mạnh khỏe hơn.

Tuy nhiên, nếu nhà bạn không đủ lớn thì đừng nuôi. Bạn có thể thay thế nó bằng một cây có tư thế tương tự.

8. Cây cảnh: Hạnh phúc

Cây hạnh phúc có tên khoa học là Radermachera sinica, có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Vì thế, tên tiếng Anh của nó còn được gọi là China Doll Plant (cây búp bê Trung Quốc).

Cây cảnh này thuộc họ cây thân gỗ. Ảnh minh họa Inf.news

Cây hạnh phúc với cái tên rất dễ thương là một loại cây xanh trồng trong nhà cổ điển rất được ưa chuộng.

Cây cảnh này thuộc họ cây thân gỗ. Khi trưởng thành, cây có thể cao từ 1-3m nếu sinh trưởng trong môi trường tự nhiên và chỉ 1.4-1.6m nếu được trồng trong nhà.

Lá cây mọc xum xuê, có màu xanh non khi còn nhỏ và đậm dần lên khi trưởng thành, tạo thành màu xanh sáng bóng vô cùng bắt mắt.

Rước 1 cây hạnh phúc về nhà, mọi người thường gửi gắm mong ước vào nó và hy vọng nó sẽ lan tỏa hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Là cây thân gỗ lớn nên nó phát triển nhanh chóng và vươn tới mái nhà, lá cũng sẽ bung xòe rậm rạp. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy là giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài lộc ngày càng vượng. Vì khi gia đình hòa thuận thì chúng ta gặp được may mắn, yên tổn mà kiếm tiền, giúp công việc phát đạt, lộc lá dồi dào.

Là cây thân gỗ lớn nên nó phát triển nhanh chóng và vươn tới mái nhà, lá cũng sẽ bung xòe rậm rạp. Do đó, nếu nhà bạn không đủ rộng, chỉ sau một thời gian ngắn trồng cây hạnh phúc bạn sẽ cảm thấy không gian chật hẹp.

9. Cây cảnh: Everfresh tree

Cây Everfresh tree (Pithecellobium Confertum) có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi tiếng với tán lá tươi tốt và hình bóng duyên dáng.

Tán cây của nó rất rậm rạp, sẽ phát triển nhanh chóng trong một hoặc hai năm. Ảnh minh họa Toutiao

Những chiếc lá xanh rực rỡ, được tạo hình tỉ mỉ, tạo nên bầu không khí thanh bình khi được trồng trong nhà. Với vẻ đẹp trường tồn và sự hiện diện yên bình, cây cảnh "mãi mãi xanh tươi" này là biểu tượng của sự hài hòa và tĩnh lặng của thiên nhiên.

Tán cây của nó rất rậm rạp, sẽ phát triển nhanh chóng trong một hoặc hai năm, cành sum suê, um tùm nhanh chóng tạo thành "khu rừng nhỏ" trong nhà bạn.

Nếu ngôi nhà của bạn không đủ lớn để thích ứng với nhịp điệu của nó, tốt hơn hết bạn nên trồng trúc mây, dương xỉ và những loại tương tự xanh tươi và rậm rạp nhưng không quá cao lớn.

Nếu bạn không đủ giàu để sắm nhà to thì không nên trồng nhưng cây cảnh to lớn này! Ảnh minh họa Toutiao

Như vậy, bạn có thể hiểu tại sao những cây cảnh này chỉ dành cho nhà giàu trồng rồi đấy. Chúng không chỉ đẹp, sang chảnh, có ý nghĩa phong thủy tốt lành mà còn phát triển quá mức.

Nếu bạn không đủ giàu để sắm nhà to thì không nên trồng nhưng cây cảnh to lớn này!