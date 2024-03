Cây cảnh "chiêu tài nạp phúc", nở ngàn vạn hoa rực rỡ, gia đình ăn nên làm ra, tiền vào như nước

Nếu bạn muốn tìm một cây cảnh nở hoa xinh đẹp, hoa nhiều và sống hàng trăm năm thì trà Nhật là lựa chọn hàng đầu.

Đây là cây cảnh thực sự có sức sống mãnh liệt khi trưởng thành, thân dày, hoa nở rất nhiều, tạo thành "ngọn núi" phủ đầy màu sắc hồng, đỏ lãng mạn, sáng rực dưới ánh nắng. Cú sốc thị giác mà nó mang lại khi nở hoa có thể khiến bạn choáng ngợp.

Loài hoa này còn được mệnh dành là "Chanel" trong thế giới loài hoa. Ảnh minh họa Toutiao

Trên thế giới có nhiều cây hoa trà Nhật trăm tuổi, cao hàng chục mét, nở hoa từ gốc đến ngọn, càng lên cao hoa càng xum xuê.

Những bông hoa màu hồng mọc dày đặc như một ngọn núi, số lượng hoa thật sự rất nhiều, tươi đẹp như hoa hồng lại đẹp hơn hoa hồng.

Loài hoa này còn được mệnh dành là "Chanel" trong thế giới loài hoa. Hoa trà này cũng được hãng thời trang nổi tiếng Chanel lấy làm biểu tượng.

Màu hồng hoàn hảo. Ảnh minh họa Toutiao

Khác với vẻ tươi đẹp và sang chảnh của mình, trà Nhật tương đối dễ trồng, có thể trồng cả ở sân và ở chậu. Nếu chăm sóc đúng cách cây cảnh này có thể sống hàng trăm năm, trở thành báu vật gia truyền từ đời này qua đời khác.

Đặc điểm của cây cảnh trà Nhật

Trà Nhật hay còn được gọi là trà cung đình có tên gọi tiếng Anh là Japanese camellia hay Common camellia, tên khoa học là Camellia japonica, thuộc gia đình Theaceae.

Trong tự nhiên chúng có thể phát triển thành cây bụi hoặc cây lớn cao đến cả chục mét. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có nguồn gốc từ Trung Quốc, miền nam Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi nó được biết là mọc hoang trong rừng, đặc biệt ở độ cao khoảng 300-1100m.

Mặc dù cây cảnh này thường được coi là cây bụi nhỏ hơn trong vườn, nhưng trong tự nhiên chúng có thể phát triển thành cây bụi hoặc cây lớn cao đến cả chục mét.

Camellia japonica này có rất nhiều loại. Ảnh minh họa freeimeet

Camellia japonica này có rất nhiều loại nhưng 1 số loài phổ biến và được các nhà làm vườn đánh giá vao về vẻ đẹp và độ ra hoa của nó như: C. japonica ‘Adelina Patti’; C. japonica ‘Alexander Hunter’; C. japonica ‘Ballet Dancer’; C. japonica ‘Bob Hope’;

C. japonica ‘Drama Girl'; C. japonica ‘Gloire de Nantes’; C. japonica ‘Hagoromo’; C. japonica ‘Jupiter’; C. japonica ‘Lavinia Maggi’; C. japonica ‘Mars’; C. japonica ‘Nuccio’s Gem’; C. japonica ‘San Dimas’; C. japonica ‘Tricolor’ .

Ưu điểm của cây cảnh của trà Nhật hồng phấn

1. Hoa đẹp



Màu phấn hồng này giống như màu trang điểm của các cung nữ thời xưa nên nó được gọi là "trà phấn cung đình". Ảnh minh họa Toutiao

Nói riêng về trà phấn cung đình có màu hồng rất đẹp, cánh kép, mỗi bông có 60-80 cánh, đường kính 6-8 cm, hình dạng hoa cân đối, xinh đẹp.

Màu phấn hồng này giống như màu trang điểm của các cung nữ thời xưa nên nó được gọi là "trà phấn cung đình".

Màu phấn cung đình của loài hoa này là một màu hồng rất tinh tế và tươi sáng, dịu nhẹ, có người cho rằng đây là màu cao cấp nhất trong bảng màu hồng, nếu đậm quá thì thô tục mà nhẹ quá thì không đủ tinh tế.

Khả năng ra hoa của phấn cung đình rất mạnh, thời gian ra hoa rất dài. Ảnh minh họa Toutiao

2. Khả năng ra hoa mạnh

Khả năng ra hoa của phấn cung đình rất mạnh, thời gian ra hoa rất dài, nở từ Tết Nguyên đán đến Tết Thanh Minh. Cho dù là cây con vẫn có thể nở hoa ngay, không kém gì giống hoa Camellia sasanqua.

Cành lá của cây cảnh này cũng rất xum xuê, xanh bóng khỏe mạnh, chìa khóa cho sự phổ biến nhanh chóng của nó.

Ngoài ra, cây cảnh trà phấn cung đình ra hoa rất nhiều, ngay từ khi ra nụ đã sai trĩu trịt và hông hề bị rụng. Hầu như nụ nào cũng nở thành những bông hoa hoàn hảo, dày đặc, rực rỡ, lãng mạn.

Cây cảnh càng già thì khả năng ra hoa càng mạnh mẽ, không hề vì già mà hết khả năng sinh nở. Ảnh minh họa Toutiao

3. Hoa bền và có tuổi thọ cao



Màu sắc hoa của trà phấn cung đình tuy nhẹ nhàng nhưng lại là một giống tương đối bền trong số các loại hoa trà, có tuổi thọ cao.

Trên thế giới có rất nhiều cây hoa trà đã sống trên dưới 100 năm, rất được ưa chuộng. Cây cảnh càng già thì khả năng ra hoa càng mạnh mẽ, không hề vì già mà hết khả năng sinh nở.

Bày hoa trà trong nhà giúp tâm tính bình thản, nói năng hành động mực thước, không nóng vội. Ảnh minh họa horticulture

Cây cảnh này cũng chịu được mùa đông lạnh và ẩm ướt, dễ dàng sống sót ở nơi có khí hậu lạnh giá. Hoa trà từ lúc mới nở đến khi héo tàn đều rất chậm rãi, từng cánh hoa rơi dần cho đến khi lụi tàn hoàn toàn.

Nhiều người cảm nhận rằng, quá trình nở hoa và tàn của trà phấn cung đình giống như thái độ làm người khoan hòa, trầm tĩnh. Bày hoa trà trong nhà giúp tâm tính bình thản, nói năng hành động mực thước, không nóng vội.



Ngôn ngữ hoa của hoa trà là may mắn và giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trà Nhật

Hoa trà nói chung và trà Nhật nói riêng trong phong thủy là loài hoa tượng trưng cho việc theo đuổi đam mê, lý tưởng một cách kiên trì nhưng lại rất cẩn trọng.

Ngôn ngữ hoa của hoa trà là may mắn và giàu có. Nếu bạn trồng cây cảnh này trong sân, vận may của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.

Trong quan niệm người xưa, màu đỏ hay màu hồng là màu của sự may mắn và lạc quan, tràn ngập sức sống cho những ngày đông lạnh lẽo và ảm đạm.

Hoa trà là đại diện của vượng tài, sung túc. Ảnh minh họa bigtreesuppy

Chính vì thế, màu hoa trà tươi hồng trong mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm sẽ đem lại cảm giác vô cùng ấm áp và thịnh vượng trong gia đình, giúp gia chủ có thêm động lực để phấn đấu, và tự nâng cao tinh thần của bản thân.

Hoa trà cũng thường được bày ở cửa giúp chiêu tài nạp phúc, nghênh đón cát khí cho ngôi nhà, khai thông tài vận mà còn mang đến sự tươi vui, mới mẻ cho gia đình.

Hoa trà là đại diện của vượng tài, sung túc. Cây cảnh xum xuê, xanh tốt, hoa nở rộ đầy cành thì càng tượng trưng cho tài lộc trong nhà thịnh vượng.

Cây cảnh càng phát triển, hoa càng nở nhiều thì gia đình càng ăn nên làm ra. Ảnh minh họa horticulture

Màu hồng nhẹ nhàng và sang chảnh của cánh trà phấn cung đình còn là biểu tượng của cô gái đoan trang, xinh đẹp và hiền thục.



Cây cảnh càng phát triển, hoa càng nở nhiều thì gia đình càng ăn nên làm ra, tiền của vào như nước và vận mệnh của các cô gái trong gia đình càng tốt đẹp.

Những nhà có con gái trồng hoa trà phấn cung đình còn có thể mang lại những mối nhân duyên tốt đẹp.

Hoa trà cũng có thể được trồng ở ban công, có tác dụng chắn sát khí và đón vượng khí, mang lại sự may mắn, tốt lành cho ngôi nhà. Ảnh minh họa burncoose

Theo phong thủy, hoa trà có thể trồng ở cửa chính để mang lại phong thủy tốt lành cho ngôi nhà, chiêu tài nạp phúc, nghênh đón cát khí. Trồng hoa trà ở cửa chính không chỉ có tác dụng chiêu tài, khai thông tài vận mà còn mang đến sự tươi vui, mới mẻ và sang trọng.

Hoa trà cũng có thể được trồng ở ban công, có tác dụng chắn sát khí và đón vượng khí, mang lại sự may mắn, tốt lành cho ngôi nhà.

Sau một ngày làm việc vất vả, ngồi ngắm hoa trà, nhấp tách trà thơm cũng có thể đem lại cho bạn cảm giác thảnh thơi, thư giãn, quên đi mệt mỏi và tích cóp năng lượng để tiếp tục ăn nên làm ra, thu hái của cải, làm giàu cho gia đình.

Nói chung, cây cảnh này nếu trồng ở vườn nên tránh những nơi quá râm mát tuy nhiên mùa hè khi nhiệt độ cao cần được che nắng. Ảnh minh họa independent

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh trà Nhật

1. Chọn môi trường

Camellia japonica ưa môi trường râm mát, nửa râm mát, vị trí trồng không cần quá nắng, chỉ cần ánh sáng rải rác hơn nửa ngày. Nếu ánh sáng quá mạnh lá sẽ bị cháy sém và hoa sẽ héo, dễ bị cháy nắng.

Nói chung, cây cảnh này nếu trồng ở vườn nên tránh những nơi quá râm mát tuy nhiên mùa hè khi nhiệt độ cao cần được che nắng.

Còn chậu cây cảnh đặt ở ban công nên chọn ban công hướng Bắc hoặc bậu cửa sổ phòng khách có độ thông gió tốt. Nếu ở nơi có nhiệt độ quá lạnh nên chuyển cây cảnh vào nhà.

Cây cảnh có khả năng giữ nước mỏng. Ảnh minh họa gardens4you

2. Đất canh tác

Giống như các loại hoa trà khác, cây cảnh này ưa đất tơi xốp, màu mỡ, hơi chua, không cần trồng trên đất cát pha.

Cây cảnh có khả năng giữ nước mỏng và bón phân kém nên tốt nhất trồng ở đất vườn trộn với 1/3 đất lá thông và đất mùn. Khi trồng xuống đất có thể trộn với đất tơi xốp, bón lót bằng phân hữu cơ hoặc phân chuồng.

Thông thường, vào mùa xuân, thu và mùa đông nên tưới mỗi ngày một lần và 2 lần vào mùa hè nóng bức. Ảnh minh họa Toutiao

3. Tưới nước và bón phân

Trong quá trình bảo dưỡng cây cảnh này, bạn cần chú ý tưới nước và giữ ẩm cho đất càng nhiều càng tốt, đừng đợi đến khi khô hoàn toàn mới tưới nếu không cành và lá sẽ trở nên không thể phục hồi.

Tuy nhiên không nên tưới quá nhiều nước vì lâu dài nước sẽ tích dưới rễ gây hại cho cây cảnh.

Thông thường, vào mùa xuân, thu và mùa đông nên tưới mỗi ngày một lần và 2 lần vào mùa hè nóng bức.

Cây cảnh này có tuổi thọ rất cao. Ảnh minh họa Toutiao

Vào mùa đông ở nơi khô hanh, do nước trong phòng sưởi bốc hơi nhanh và không khí khô đi nên nếu bạn đặt chậu trà trong phòng thì ngoài việc tưới nước hàng ngày, tốt nhất là phun một ít nước lên lá để tăng độ ẩm không khí.

Bón phân hỗn hợp mỗi tháng một lần cho cây cảnh trong mùa sinh trưởng. Bón phân lân và kali trong thời kỳ nảy chồi, và phun kali dihydrogen photphat 1-2 lần lên lá trong thời kỳ nảy chồi để phát huy tác dụng ra hoa.

Nếu bạn thích cây cảnh hoa phấn hồng lung linh này, còn chần chừ gì nữa! Ảnh minh họa Toutiao

Vì lý do chất lượng nước, tốt nhất nên tưới hoa trà bằng nước mưa và nước máy pha với một ít giấm trắng hoặc sắt sunfat.

Nếu bạn thích cây cảnh hoa phấn hồng lung linh này, còn chần chừ gì nữa!