Cây cảnh lá siêu to khổng lồ, bình oxy lớn trong nhà, còn hút lộc, chiêu tài cực vượng

9 cây cảnh này nhanh chóng được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Các cây cảnh có lá to đều là chuyên gia trong việc lọc sạch không khí, giúp gia đình trong lành và thích hợp trồng trong nhà.

Những chiếc lá siêu to không chỉ làm phòng khách của bạn thêm ấn tượng mà còn có ý nghĩa tốt lành trong phong thủy. Lá to trong tiếng Hán đồng âm với "đại gia, đại nghiệp", tức là lá to mang lại phú quý, thịnh vượng cho gia đình.

Do đó, theo phong thủy, những chiếc lá to có tác dụng thu hút tài lộc, thịnh vượng cho gia đình, có lợi cho tài lộc của ngôi nhà.

Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ. Ảnh minh họa Inf.news

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (tên khoa học là Philodendron xanadu) là loại cây xanh lá lớn cổ điển nhất. Nó nhanh chóng trở thành cây cảnh được ưa cuộng vì lá to và hình dạng kỳ lạ.

Lá đơn của nó có đường kính có thể lên đến 60cm, trên có nhiều lồ giống như mai con rùa. Khi lá lớn, nứt ra nên mới có lên là "lá xẻ", có màu xanh đậm bắt mắt.

Điều quan trọng là cây cảnh này chịu bóng rất tốt, dễ leo trèo vươn cao trong môi trường ẩm ướt, cũng dễ chăm sóc. Khi nuôi trong phòng khách có ánh sáng yếu, nếu tưới nước thường xuyên cây dễ phát triển cao tới trần nhà.



Cây cảnh: Thiên điểu. Ảnh minh họa Inf.news

2. Cây cảnh: Thiên điểu

Có hai loại thiên điểu trên thị trường, một loại có hoa (Strelitzia) và một loại không có hoa (Nicholas Strelitzia). Ở đây, tôi nhắc đến loại thiên điểu lá to không có hoa.

Thiên điểu là loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ Chuối (Musa). Chúng là cây xanh cao cấp, thanh nhã rất nổi tiếng, có phiến lá gần như to nhất trong các cây cảnh trồng trong nhà.

Lá như lá chuối, có màu xanh lục mát mắt, thân bụi rậm rạp, rất phát triển, có dáng vẻ cao cấp, quý phái khi trồng trong chậu, rất phù hợp với phong cách trang trí đơn giản, trang nhã, được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Cây cảnh này không có yêu cầu cao về ánh sáng và có thể dễ dàng duy trì trong phòng khách có ánh sáng tán xạ miễn là nhiệt độ không thấp hơn 5°C.

Cây cảnh: Philodendron Gloriosum. Ảnh minh họa Inf.news

3. Cây cảnh: Philodendron Gloriosum

Philodendron Gloriosum là loại cây xanh đắt tiền nhất được ưa chuộng trong hai năm gần đây. Sự nổi tiếng của nó tất cả là do những chiếc lá vô cùng tươi đẹp, có kích cỡ như chậu rửa mặt, xanh ngắt, có gân sâu.

Cây cảnh này có thể cao tới hơn 1,5 mét, phù hợp đặt trong phòng khách có không gian tương đối rộng và có trách nhiệm tạo dáng phù hợp.

Lá của nó rộng và to (có thể vài chục cm), có hình trái tim rất cân đối, đặc điểm nổi bật nhất là những đường gân màu sáng và trong suốt hiện rõ trên lá. Sẽ không ai có thể cưỡng lại một cây xanh như vậy.

Loại lá loại lá Philodendron Gloriosum lớn nhất là cây Philodendron "Dean McDowell", là sự lai tạo tuyệt vời giữa Philodendron gloriosum (André) và Philodendron pastazanum (K.Krause) mang họ Ráy (Araceae).

Trồng một cây cảnh đắt đỏ, ấn tượng này trong phòng khách sẽ tôn lên vẻ quý phái, sang trọng của ngôi nhà, cũng nâng tầm đẳng cấp về "chịu chơi" của gia chủ.

Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân. Ảnh minh họa Inf.news

4. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân có tên khoa học là Philodendron bipinnatifidum hoặc Philodendron selloumSplit, thuộc họ Ráy (Araceae).

Đây là loại cây xanh rất được ưa chuộng trong hai năm trở lại đây. Có những phiến lá rất to với những vết nứt giống như gạc nail Lá có màu xanh lục và tươi tắn, mơn mởn như những mầm xuân mọc sau cơn mưa.

Hình dáng cây uốn lượng như thân con rồng và kKhi lá rụng, những cuộng lá hằn dấu vết lên thân cây tạo thành "vảy rồng" rất ấn tượng.

Đặt một chậu cây cảnh bá đạo như này ở trong phòng khách sẽ rất quý phái.

Cây cảnh: Cau cảnh. Ảnh minh họa Inf.news

5. Cây cảnh: Cau cảnh

Cau cảnh hay còn gọi là cau Nhật, cau vàng, cau kiểng vàng, có tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens nằm trong họ Arecaceae (Cau cảnh)

Đây là một loại cây trồng trong phòng khách, hai năm gần đây đã trở nên rất được ưa chuộng, lá rất to, hình đuôi phượng.

Cau cảnh là dạng cây bụi cây tươi tốt, lá xanh mướt, là một loại cây trồng trong chậu uy nghiêm và đẹp đẽ.

Cành của nó mảnh mai, cứng và mọc thẳng, mang vẻ đẹp may mắn. Những chiếc lá phía trên được chẻ nhỏ từng chiếc một và xòe ra mang ý nghĩa chiêu tài, hút lộc.

Với tốc độ sinh trưởng nhanh, tán cây xòe rộng, cành lá sum suê, xanh tốt, Cau cảnh được ví như đem lại nhiều may mắn, niềm vui, tài lộc cho gia chủ, đồng thời tạo cho phòng khách sự sang trọng, uy quyền.

Ngoài ra, với khả năng hấp thu độc tố, cùng với dáng cây bền đẹp, vươn thẳng xanh tốt, cây Cau Cảnh có ý nghĩa xua đi những điều không may mắn, mang lại hạnh phúc, bình an cho gia chủ.

Do cành và lá cây cảnh này xum xuê nên môi trường phải thông thoáng, nếu không rất dễ sinh ra nhện đỏ và côn trùng có vảy.

Đối với những lá già cỗi, úa vàng cần phải cắt tỉa thường xuyên, một mặt có thể đảm bảo chất lượng cây cảnh, mặt khác cũng có thể tạo sự thông thoáng cho cây.

Cây cảnh: Môn ngựa. Ảnh minh họa toutiao

6. Cây cảnh: Môn ngựa

Môn ngựa có tên khoa học là Alocasia Zebrina, thuộc họ Môn Ráy và có nguồn gốc từ Philipin. Một số loại tên khác thường gặp là cây tai voi, cây ngựa vằn.

Đây cũng là cây cảnh "mới nổi" trên mạng. Cây môn ngựa có lá rất to, xanh mướt và bóng bẩy tạo cảm giác dễ chịu và tươi tắn cho không gian.

Thân cây là loại thân chi gồm nhiều cành cao và xòe ra xung quanh, cùng với lá to và tươi tắn tạo nên tổng thể rất đẹp.



Điểm nhấn của cây là hoa văn hình vằn nâu xếp liền nhau giống như lông của chú ngựa vằn. Do đó, một số nơi còn gọi là cây ngựa vằn. Có vùng lại gọi là cây tai voi do đặc điểm lá to, có hình trái tim dễ liên tưởng đến tai voi.

Đặt chậu cây cảnh này trong phòng khách rất hoang dã, ấn tượng, có tính trang trí cao.

Là loại cây ưa sáng, lá cây xòe to vươn ra hứng nắng tạo nên tổng thể rất đẹp mắt. Do đó, nên để cây ở vị trí đủ sáng để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Màu xanh lục tươi mát, mặt lá mịn màng bóng bẩy được gặp ánh nắng sẽ càng đẹp, càng rạng rỡ hơn.

Nhựa của môn ngựa có thể gây ngứa và kích ứng da, do đó, nên hạn chế tiếp xúc với nhựa cây bằng tay trần. Hơn nữa, nên đặt cây tránh xa tầm tay trẻ em để đảm bảo an toàn.

Cây cảnh: Môn nhung xanh. Ảnh minh họa toutiao

7. Cây cảnh: Môn nhung xanh

Cây môn nhung xanh còn có nhiều tên gọi khác như cây môn Alocasia Frydek, cây nhung xanh Alocasia, cây Alocasia Frydek, cây Green Velvet Alocasia.

Môn nhung xanh có tên khoa học: Alocasia micholitziana ‘Frydek’, là một loại cây xanh nổi tiếng trên Internet trong vài năm gần đây.

Vẻ đẹp và giá trị của nó phụ thuộc vào những chiếc lá. Lá của cây cảnh này rất to, màu xanh lục, có đường gân rõ ràng, bắt mắt.

Lá cây có màu xanh nhung đậm kết hợp gân nổi màu trắng, hình dáng lá trông như những chiếc tam giác ngược, mỗi lá dài từ 25 – 30cm, rộng 10 – 20cm.

Những chiếc lá màu nhung xanh kết hợp cùng các đường gân trắng nổi bật là điểm cuốn hút mạnh mẽ tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho loài môn này.

Câyc ảnh này thích ngôi nhà ấm áp, sáng sủa, ánh sáng tán xạ, không chịu được lạnh hoặc hạn. Bạn cũng nên chú ý đến nhiệt độ và nguồn nước trong quá trình bảo trì.

Cây cảnh: Anthurium crystallinum dark. Ảnh minh họa toutiao

8. Cây cảnh: Anthurium crystallinum dark

Anthurium crystallinum là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nhà Anthurium. Lá cây hình tim hơi thuôn dài với các đường gân trắng sáng nổi bật trên nền lá xanh nhung đậm.

Nhìn gần hoặc dưới ánh nắng, bạn có thể nhìn thấy các gân lấp lánh kim tuyến vô cùng xinh đẹp trên những chiếc lá.

Cây cảnh này cũng đắt giá tới từng chiếc lá, rất quý phái nếu đặt một chậu trong phòng khách. Cần lưu ý rằng nó không chịu được ánh sáng gắt quá hay bóng râm nhiều quá.

Cây cảnh này cần ánh sáng tán xạ sáng, đất trồng trong chậu tơi xốp, không thích đọng nước và khô. Bạn cần giữ ẩm cho cây nếu không lá sẽ dễ bị vàng.

Cây cảnh: Ráy voi. Ảnh minh họa toutiao

9. Cây cảnh: Ráy voi

Cây cảnh ráy voi hay còn được gọi là ráy tai voi, ráy bụi, ráy cảnh, tên khoa học là Alocasia macrorrhizos thuộc họ Araceae. Đây là là cây cảnh "mới nổi" rất được ưa chuộng trồng trong phòng khách do có những chiếc lá khổng lồ như tai voi.

Điều tuyệt vời nhất ở ráy voi là nó có những chiếc lá lộng lẫy giống hình tai voi. Chúng gây ấn tượng mạnh vì vẻ ngoài to lớn sẽ tạo ra một màn trình diễn đẹp mắt cả trong nhà và ngoài trời.

Cây cảnh này còn được gọi là ráy khổng lồ, có rất nhiều phiên bản đa dạng. Cây cảnh này rất dễ trồng. Nó mọc mầm 1 -2 lá mới khoảng một tuần, nó phát triển với tốc độ đáng báo động. Khoảng nửa năm cây cảnh có thể cao hơn một mét, cảm giác như nó khó có thể nhét vừa trong phòng khách.

Đây là 9 loại cây cảnh lá nổi tiếng trên mạng trong vài năm gần đây. Mọi người ưa chuộng chúng vì những chiếc lá siêu to khổng lồ, bá đạo và sang trọng.

Có nhiều loại lá đắt đỏ mà khi thấy chúng ở phòng khách bạn đã biết gia chủ "có điều kiện", là đại gia, đại nghiệp.