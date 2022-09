Cây cảnh lá to như cánh quạt, mang bình an, may mắn nhà giàu nào cũng thích trồng

Trầu bà lá xẻ là cây cảnh được ưa thích, đặt ở phòng khách dưỡng không khí, tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ, may mắn, tài lộc.