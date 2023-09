Cây cảnh "mới nổi" lá siêu to, trồng trong nhà làm ăn thuận buồm xuôi gió, đón lộc, chiêu may

Ráy voi là cây cảnh nghe có vẻ lạ tai nhưng thực chất không xa lạ với bà con ở các vùng có rừng núi. Ráy voi thực chất là cây môn rừng, hay còn gọi là cây bạc hà voi, cây hạ du, ráy cảnh, tai voi...

Ráy voi tên tiếng Anh là Elephant’s Ear (tai voi), Egyptian Onion, tên khoa học là Alocasia macrorrhizos, họ Ráy (Araceae).

Loài cây này xuất hiện nhiều ở những nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa và ôn đới, cho nên mọc nhiều ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia,...

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các triền đồi, suối (nơi có ánh sáng trung bình và ẩm thấp).

Đặc điểm của cây cảnh ráy voi

Cây ráy voi mang đến nhiều ý nghĩa khác nhau từ phong thủy đến sức khỏe, ngoài ra cây ráy voi còn có thể thanh lọc không khí, hấp thụ bụi bẩn, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát, vô cùng tốt cho sức khỏe con người.

Cây cảnh này có thể được trồng trong nhà nhưng cũng có thể trồng làm cây cảnh ngoài trời, đặc biệt phù hợp với các vùng có khí hậu ấm áp.

Nhưng nếu bạn sống ở vùng lạnh, hãy mang ráy voi vào nhà để qua mùa đông và trồng bên ngoài vào mùa xuân năm sau.

Ngoài tự nhiên, bạn có thể gặp các cây ráy voi siêu to, siêu khổng lồ. Ảnh minh họa tropicsathome

Ráy voi có đặc điểm thân rễ mập, cao 0,5-1,5m, thân nằm sâu trong đất, lá mọc tập trung trên mặt đất, cuống dài có bẹ tạo thành thân giả.

Phiến lá lớn, mép nhăn nheo, mũi nhọn ở đầu, mở rộng tim sâu ở gốc, màu xanh bóng đậm, một số chủng có các vệt màu trắng hoặc vàng trên phiến lá. Gân lông chim nổi bật.

Lá cây ráy thường rất to, mọc vươn ra có chiều dài khoảng 10-50cm, chiều rộng khoảng 8-45cm, phiến lá dạng hình tim, cuống dài khoảng 15-120cm, lá xòe và không thấm nước.

Cây cảnh có thể trồng ngoài trời. Ảnh minh họa edenbrothers

Cụm hoa dạng mo trên cuống chung mập, dài , thẳng. Mo màu lục hoặc vàng lục phía trên, rụng sớm. Quả mọng hình trứng ngắn.

Cây cảnh này phát triển cực nhanh, từ 1 củ có thể nhân thành nhiều củ và phát triển thành bụi lớn. Đây là cây cảnh mới được ưa chuộng trong thời gian gần đây vì tán lá xanh, to, giàu sức sống.

Tên tiếng Anh của cây cảnh này là "Tai voi", ngụ ý về những chiếc lá xòe rộng như tai voi vậy. Ấn tượng về ráy voi đương nhiên là những tấm lá to có thể có kích cỡ tới hàng mét, xanh mướt.

Trồng cây cảnh này trong nhà cũng rất ấn tượng. Ảnh minh họa urbano

Trồng cây cảnh này, dù bạn đặt ở đâu trong nhà nó cũng có thể trở thành tiêu điểm. Còn nếu làm tiểu cảnh sân vườn cũng rất ấn tượng.

Trong Đông y, cây ráy voi có tác dụng kháng côn trùng, hỗ trợ trị bỏng và vết thương ở phần mềm, ngoài ra còn có thể chữa được mụn nhọt, ghẻ, sưng tay chân, giải ngứa,...

Cây ráy cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đàm, giảm đau, thân và rễ có thể chữa được bệnh mề đay, ghẻ, rắn cắn, bị thương do té ngã.

Những chiếc lá to của cây cảnh này đặc biệt ấn tượng. Ảnh minh họa adamrobinsondesign

Ý nghĩa của cây cảnh ráy voi

Trong phong thủy, đặc biệt đề cao những cây cảnh có lá to, rộng, xanh tốt, giàu sức sống. Theo phong thủy, cây cảnh trong nhà càng vượng thì điều kiện môi trường càng tốt, lá cây xanh càng to thì gia đình càng thịnh vượng, làm ăn phát đạt, tài lộc, sức khỏe đều dồi dào.

Loại điềm lành phong thủy này kỳ thực cũng có cơ sở khoa học nhất định.

Lý do thứ nhất là vì những chiếc lá to của cây xanh cho thấy môi trường trong nhà rất tốt. Chỉ trong môi trường có ánh sáng, thông gió và chất lượng không khí tốt thì cây mới phát triển mạnh và lá phát triển cực lớn.

Trong phong thủy, đặc biệt đề cao những cây cảnh có lá to, rộng, xanh tốt, giàu sức sống. Ảnh minh họa bhg

Một môi trường như vậy cũng phù hợp cho cuộc sống của con người, giúp tinh thần và thể xác của con người đều thoải mái. Trong phong thủy, sự xanh tốt, xum xuê của cây cối trong nhà tượng trung cho thịnh vượng, chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia đình.

Lý do thứ hai, cây xanh trong nhà phát triển mạnh mẽ và lá to, đòi hỏi phải được bảo dưỡng một cách khoa học, thậm chí tốn rất nhiều năng lượng và nguồn tài chính.

Lá cây xanh càng to chứng tỏ gia đình yêu đời, tâm hồn thanh thản. Chỉ có gia đình hòa thuận mới có thân tâm khỏe mạnh như vậy. Vì vậy, lá cây xanh tươi phì nhiêu chứng tỏ ngôi nhà càng thịnh vượng.

Nhà càng vượng cây cảnh càng to lớn. Ảnh minh họa botanix

Lý do thứ ba là những cây cảnh có lá mập mạp, to khỏe nhìn rất độc đáo và cao cấp, giá trên thị trường cây cảnh cũng không thấp. Nói chung, những người có cuộc sống nghèo khó, tài chính eo hẹp không có tâm trí bỏ ra số tiền lớn để mua cây cảnh đắt tiền về nhà để "cung phụng".

Chỉ những gia đình giàu có mới mua các cây cảnh đắt tiền, độc lạ về trưng trong nhà và đặc biệt chú ý đến cây cảnh phong thủy có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc vào nhà, với hy vọng năm sau làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương.

Còn lý do thứ 4 là cây cảnh có lá to sẽ đắt giá và cao to hơn hẳn cây xanh thông thường. Lá cây to cũng giúp cây cảnh có khả năng quang hợp, lọc không khí mạnh hơn.

Khi từ trường trong nhà tốt thì ngôi nhà nhất định sẽ thịnh vượng, mọi người trong nhà đều có vạn khí tốt hơn. Ảnh minh họa edenbrothers

Cây xanh có lá to thường phát triển nhanh và có sức sống mạnh mẽ. Chúng thường có thể kích thích cảm xúc tích cực của mọi người, dưỡng người, giúp mọi người sống trong nhà tràn đầy năng lượng tích cực.

Khi từ trường trong nhà tốt thì ngôi nhà nhất định sẽ thịnh vượng, mọi người trong nhà đều có vạn khí tốt hơn.

Nếu nói về lá to thì cây ráy voi quả thực là "nhà vô địch" trong các cây cảnh thường xanh. Trong phong thủy, cây ráy voi có ý nghĩa may mắn, nhiều tài lộc, lá có dạng giống hình buồm nên biểu tượng cho sự làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống an khang, thịnh vượng.

Đặc biệt, cây ráy voi còn giúp tâm hồn được an tĩnh, thoải mái, bình yên.



Ráy voi có thể được trồng dưới ánh nắng đầy đủ đến bóng râm một phần, nhưng chúng thích trồng ở nơi có bóng râm một phần hoặc có nhiều ánh nắng. Ảnh minh họa Pinterest

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh ráy voi

Theo bhg, để cây cảnh ráy voi xanh tốt quanh năm, bạn cần đáp ứng nhu cầu của chúng, bao gồm:

Ánh sáng

Ráy voi có thể được trồng dưới ánh nắng đầy đủ đến bóng râm một phần, nhưng chúng thích trồng ở nơi có bóng râm một phần hoặc có nhiều ánh nắng.

Những cây có lá sẫm màu cần nhiều ánh nắng hơn để duy trì màu sắc. Càng cho cây cảnh àny nhiều nắng, bạn sẽ càng phải tưới nước cho chúng nhiều hơn.

Giữ cho cây cây cảnh này sống trong môi trường ẩm ướt. Chúng thậm chí có thể sống sót trong vùng nước đọng vài cm. Ảnh minh họa plantaddicts

Đất

Cây cảnh này phát triển tốt nhất ở đất giàu mùn, ẩm đến mức ẩm ướt (nhưng không sũng nước). Loại cây này lý tưởng cho những khu vực có nhiều bùn lầy, đầm lầy, vùng đầm lầy hoặc vườn nước.

Nước

Giữ cho cây cây cảnh này sống trong môi trường ẩm ướt. Chúng thậm chí có thể sống sót trong vùng nước đọng vài cm.

Mặc dù cây cảnh sẽ phát triển mạnh nhất nếu bạn giữ cho đất ẩm nhưng hãy đảm bảo không sũng nước quá lâu và đặc biệt không bao giờ để đất khô hoàn toàn.

Cây cảnh này sẽ thường xanh ở có khí hậu ấm áp. Ảnh minh họa Odua

Nhiệt độ và độ ẩm

Ráy voi là loài thực vật nhiệt đới phát triển tốt nhất trong những hoàn cảnh bắt chước môi trường sống tự nhiên của chúng. Chúng sẽ thường xanh ở có khí hậu ấm áp.

Ở những vùng lạnh, chúng sẽ tàn lụi vào mùa đông, bạn hãy đào củ lên và bảo quản và trồng lại vào mùa xuân.

Phân bón



Giống như nhiều loài thực vật nhiệt đới lá lớn, ráy voi là loài ăn nhiều. Bạn hãy bón phân bón có hàm lượng nitơ cao, hòa tan trong nước hai đến ba tuần một lần.

Cách nhân giống ráy voi



Bạn có thể mua cây hoặc mua củ ngoài hàng về trồng. Nếu bạn muốn có thêm những cây ráy voi khác hãy phân chia củ vào cuối mùa sinh trưởng- cuối mùa thu.

Nếu bạn sống ở vùng ấm áp có thể vùi cù ngay xuống đất khi phân chia chủ, bạn sẽ sớm có chậu ráy voi mới.

Còn nếu bạn sống ở vùng lạnh hãy bảo quản củ và trồng lại vào mùa xuân.

Bạn có thể mua cây hoặc mua củ ngoài hàng về trồng. Ảnh minh họa edenbrothers

Cần lưu ý là cây ráy có chứa canxi oxalat, hay còn gọi là raphite, một tinh thể không hòa tan. Chất này khiến phần nhựa của cây ráy trở thành nguy cơ gây bỏng da, kích ứng, sưng khi tiếp xúc, đặc biệt là phần lưỡi, miệng, môi,…

Nếu nhà bạn có trẻ em hoặc thú cưng thì không nên để các loại ráy trong tầm với của chúng.

Nếu nhà bạn có trẻ em hoặc thú cưng thì không nên để các loại cây ráy trong tầm với của chúng. Ảnh minh họa balconygardenweb

Chẳng may ăn phải lá ráy thì sẽ bị trúng độc và sưng, dị ứng là triệu chứng nhẹ. Nghiêm trọng sẽ là mất tỉnh táo, khó thở, ảnh hưởng hệ tiêu hóa.