Cây cảnh ngoài vai trò trang trí làm cảnh trong nhà còn có nhiều tác dụng phong thủy khác nhau, giúp duy trì, hoàn thiện nguồn sinh khí trong nhà, tạo ra môi trường sống hoàn hảo, thoải mái, tốt cho sức khỏe.



Cây cảnh có hoa mang đến tác dụng tinh thần rất lớn cho người thưởng thức, đồng thời, cây cảnh có hoa còn có tác dụng rất lớn trong việc tăng tuổi thọ, giúp cho người già sống khỏe mạnh hơn.

Bởi trồng cây cảnh có hoa không những làm đẹp cho ngôi nhà của bạn với nhiều màu sắc mà nó còn khiến ta cảm thấy luôn vui vẻ, giải tỏa được nhưng căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống, từ đó sẽ giúp bạn và gia đình có một lối sống lành mạnh hơn.

Trong số những loại hoa, cây cảnh được yêu thích trồng tại nhà thì có 4 loại cây cảnh có hoa tuyệt đẹp nhưng lại có một đặc điểm đặc biệt đó là chúng rất thích nước chua. Cứ 15 ngày mà cho chúng ăn một chút nước chua là chúng sẽ sinh trưởng và phát triển cực tốt, hoa nở rộ quanh năm.

Trong bài viết ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ với các bạn về 4 loại cây cảnh có hoa cực kỳ quen thuộc mà "nghén chua" nói trên.

1. Cây cảnh: Hoa nhài

Có thể bạn không biết, ngoài việc được trồng làm cảnh để trang trí nhà cửa thì cây cảnh hoa nhài (hoa lài) còn được trồng để có công dụng diệt trừ vi khuẩn, trừ hôi miệng, điều hòa nội tiết, làm mịn da, tăng khả năng miễn dịch, xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Hoa, lá và rễ của loài cây cảnh này còn có thể dùng làm thuốc.

Cây cảnh hoa nhài là 1 trong 4 loại cây cảnh "nghén chua"

Là một loại cây cảnh vừa có sắc lại có hương, cây cảnh hoa nhài có mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Thời kỳ hoa nở rộ chính là vào mùa hè, nhiều người trồng cây cảnh còn cho rằng, khi nhìn thấy hoa nhài nở cảm giác rất tươi mát và tao nhã, giúp gia chủ cảm nhận được sự dễ chịu, giải trừ được cơn nóng bức của mùa hè oi cả.

Đặc biệt, cây cảnh hoa nhài này còn giúp chị em phụ nữ trong công cuộc làm đẹp hoặc dùng hoa để pha trà, nấu chè hay nấu cháo. Chính nhờ rất nhiều ưu điểm này mà nhiều người yêu thích cây cảnh đều rất thích trồng hoa nhài trong nhà.

Muốn cây cảnh hoa nhài ra hoa đẹp, phát triển tốt thì khâu chăm sóc rất quan trọng.

Cây cảnh có hoa này là loại cây cảnh ưa đất hơi chua nên tốt nhất nên trồng cây cảnh này trong đất kiềm hoặc dùng nước có tính chua để tưới cho chúng. Điều này không những không làm cho lá của cây cảnh này bị vàng, cây cảnh sinh trưởng và phát triển kém, giảm ra hoa mà ngược lại còn giúp cây cảnh hoa nhài lớn nhanh vùn vụt, ra hoa quanh năm suốt tháng.



Chính vì đặc điểm này mà bạn nên sử dụng đất chua hoặc đất cát pha than bùn hoặc đất có nhiều mùn để tạo độ cho đất. Ngoài ra, khi tưới nước cho cây cảnh hoa nhài, bạn nên tưới nước có vị chua như nước phèn (sắt II sunfat) khoảng 15 ngày một lần.

Việc tưới nước phèn cho cây cảnh hoa nhài sẽ giúp cho hoa nhài mau nở và thơm lâu hơn bình thường.

2. Cây cảnh: Hoa dành dành

Hoa dành dành là loài cây cảnh vô cùng xinh đẹp và từ lâu đã được nhiều người trồng để làm đẹp quang cảnh, phong thủy nhà cửa.

Cây cảnh hoa dành dành có kích thước khá to, thường có hai loại là hoa đơn và hoa kép mọc đơn lẻ ở đầu cành. Hoa dành dành thường có màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Hoa dành dành thường nở vào tháng 3 cho đến tháng 5, hoa có hương thơm nồng nàn.

Trong đời sống, nhiều người thắc mắc có nên trồng cây cảnh hoa dành dành trước nhà? Như đã đề cập, hoa dành dành tỏa mùi thơm dễ chịu và cây có khả năng giúp thanh lọc không khí, giúp không gian nhà cửa trong lành hơn nên thích hợp trồng trước nhà và sân vườn nhé.

Hoa dành dành có màu trắng thanh tao, có mùi thơm dễ chịu, tạo cho người thưởng thức một cảm giác vô cùng sảng khoái. Đã từng có một bài hát mang tên "Hoa dành dành", nói rằng hoa dành dành là "thanh xuân trong sáng, tình yêu nhạt nhòa", vì vậy nhiều người yêu hoa đều thích trồng một chậu cây cảnh hoa dành dành.

Khi trồng cây cảnh dành dành tại nhà rất dễ bị vàng lá do thiếu sắt. Điều này xảy ra với cây cảnh dành dành chủ yếu là do đất trở thành đất kiềm, vì cây dành dành thích đất hơi chua và được tưới nước hơi chua.

Cây cảnh hoa dành dành trước nay vẫn nổi tiếng là một loại cây hoa đẹp, với màu trắng tinh khôi hoa dành dành không chỉ đẹp về mặt hình thức và nó còn mang trong mình rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp về mọi mặt.

Nếu bạn sử dụng nước kiềm để tưới trong thời gian dài, hoặc sử dụng đất kiềm để trồng cây dành dành, lá vàng do thiếu sắt sẽ xuất hiện, dẫn đến cây cảnh sẽ giảm hoặc không ra hoa. Chính vì vậy, tuy rất thích vị chua thế nhưng bạn cũng không nên thường xuyên tưới nước chua cho loại cây cảnh này mà nên tưới có tần suất. Cụ thể, cứ cách 15 ngày bạn hãy nên tưới nước phèn (sắt II sunfat) cho cây cảnh hoặc bạn cũng có thể bón thêm sắt II sunfat cho cây cảnh mỗi lần bón cùng phân hữu cơ để thành nước phân có vị chua. Điều đó sẽ giúp cho cây cảnh dành ành của bạn ra hoa xum xuê, nhiều và thơm hơn bình thường.

Đặc biệt, trong phong thủy, cây cảnh dành dành có ý nghĩa mang lại may mắn cho mệnh Kim. Màu trắng và màu ánh kim là những màu bản mệnh của người mệnh Kim. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc,Thổ sinh Kim, màu bản mệnh của Thổ là màu vàng và màu nâu. Do vậy, trồng cây cảnh hoa dành dành trắng và vàng trong nhà sẽ đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ mệnh Kim và mệnh Thổ.

3. Cây cảnh đỗ quyên

Nhắc đến cây cảnh đỗ quyên là nhắc đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, đó cũng là lý do tại sao cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về là nhiều gia đình lại cho mua cho mình một chậu đỗ quyên. Để có một chậu cây cảnh đỗ quyên đẹp, bạn hãy lưu mẹo nhỏ mà có võ khi chăm sóc cây cảnh này nhé.

Để có thể trồng và chăm sóc được cây cảnh hoa đỗ quyên trên chậu, có thể trồng vào chậu có kích thước lớn hơn, lựa chọn đất có nhiều chất dinh dưỡng, vị trí trồng phù hợp, chế độ tưới nước đảm bảo vừa phải cây sẽ ra hoa đẹp và thường xuyên hơn.

Trong quá trình trồng và chăm sóc cây cảnh đỗ quyên bạn có thể sử dụng thêm một ít phân cừu lên men để làm phân bón cho cây cảnh này. Điều này sẽ giúp cho cây cảnh đỗ quyên mập mạp và nở nhiều hoa hơn. Đồng thời, việc sử dụng phân cừu lên men cho cây cảnh cũng giúp cho đất trồng cây có vị chua hơn, điều này rất có lợi cho đỗ quyên.

Vốn là loại cây cảnh ưa chua nên cứ khoảng sau 15 ngày là bạn có thể sử dụng nước có vị chua như nước phèn (sắt II sunfat) để pha thành dung dịch tưới cho cây cảnh đỗ quyên. Thông thường, ngoài nước chua bạn cũng có thể sử dụng nước mua để tưới cho cây. Trong trường hợp bạn sử dụng nước máy thì nên để nước máy ra vật chứa rồi để qua 24 tiếng cho các hóa chất trong nước máy bay đi bớt, khi đó mới sử dụng để tưới cây cảnh đỗ quyên.

Theo phong thủy phòng khách chính là nơi đại diện cho người chủ của ngôi nhà. Đặt cây cảnh đỗ quyên ở đây sẽ giúp gia chủ có nhiều hồng vận, may mắn và thịnh vượng trong cả năm.

Cây cảnh hoa đỗ quyên tượng trưng cho một chuyện tình đẹp của tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Loài cây cảnh có hoa này là biểu tượng của vận khí may mắn, trong phong thủy. Cây cảnh hoa đỗ quyên chính là loại cây cảnh tốt nhất dùng để trang trí và xua tan những luồng khí độc hại đem đến luồng sinh khí mới và hồng vận cho gia chủ. Vì thế, không chỉ mỗi độ Tết đến xuân về mà thường niên các mùa trong năm hoa đỗ quyên cũng được rất nhiều người trồng và trang trí trong nhà.

Hạnh phúc tròn đầy cũng chính là thông điệp mà đỗ quyên gửi đến cho những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng. Trong điển tích Tiên Ông cảm động trước tình cảm chờ đợi của đôi vợ chồng lạc mất nhau. Trong câu truyện đó giữa hoa Đỗ và chim Quyên đôi vợ trồng với tình yêu son sắc. Tình yêu của họ chính là biểu tượng của sự thủy chung đợi chờ.

4. Cây cảnh: Hoa cẩm tú cầu

Loại cây cảnh có hoa thứ 4 cũng "nghén chua" đó là cây cảnh hoa cẩm tú cầu.

Bạn đã từng lạc vào vườn hoa cẩm tú cầu Đà Lạt chưa? Vốn được xem là loài cây cảnh có hoa tượng trưng cho xứ sở sương mù, hoa cẩm tú cầu được đông đảo người yêu hoa khao khát.

Nếu bạn yêu thích cây cảnh hoa cẩm tú cầu, bạn có thể trồng hoa cẩm tú cầu trong chậu ngay tại nhà. Bạn nên trồng cẩm tú cầu vào mùa thu hoặc đầu mùa xuân, vào một buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Cây sẽ phát triển nhanh chóng trong điều kiện thời tiết ấm áp.

Cẩm tú cầu là cây cảnh có hoa cũng ưa đất hơi chua nhẹ. Tuy nhiên, nếu trồng ở đất kiềm lâu ngày thì loài cây cảnh này sẽ bị sinh trưởng và phát triển kém. Đặc biệt, khi trồng loài cây cảnh có hoa này bạn cũng cần hết sức lưu ý, việc trồng trong đất có tính chua như thế nào sẽ làm thay đổi màu sắc của hoa cẩm tú cầu. Tuy nhiên, nếu trồng trong đất có vị quá chua, hoa cẩm tú cầu sẽ dễ bị vàng lá do thiếu sắt, sinh trưởng kém hay thậm chí là bị chết đi.

Chất lượng đất và nước có yếu tố quan trọng trong việc sinh trưởng của cẩm tú cầu. Đất trồng lioaij cây cảnh này nên đất than bùn và cát, thêm vào một lượng nhỏ phân lên men. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng phân cừu để giữ cho dất ở trạng thái hơi chua.

Cũng như cây cảnh đỗ quyên, cây cảnh cẩm tú cầu bạn có thể sử dụng nước mưa để tưới cây, nếu sử dụng nước máy, nhớ để chúng trong vật chứa khoảng 24 tiếng đồng hồ trước khi đem tưới nhé. Sau khoảng 15 ngày, bạn nên tưới nước có vị chua nhẹ cho cây cảnh này để cẩm tú cầu mọc nhiều nụ và có nhiều hoa.

Trên đây là 4 loại cây cảnh có hoa đều được coi là "nghén chua". Cứ cách khoảng 15 ngày, bạn nên cho cây cảnh này ăn chua một lần để chúng mập lên, ra nhiều nụ, nhiều hoa, hoa tươi và thơm được lâu hơn nhé.