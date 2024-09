Cây cảnh "tiên thảo", đẹp mê hoặc, là vị thuốc quý, trồng trong nhà phú quý như mây, tài lộc như mưa

Cây cảnh này là nằm trong top dược thảo "bất tử" trong y học cổ truyền: Lan hoàng thảo. Nhiều người bị nó mê hoặc và thường tin rằng nơi nào nó mọc lên phải đẹp như xứ sở thần tiên.

Bạn có thể bắt gặp ở đâu đó những cái cây lớn hoa mọc "um tùm" từ dưới thân lên ngọn cây, hoa nở to và rất đẹp. Không chỉ vậy, mùi hương thơm ngọt của hoa lan hoàng thảo cũng khiến mọi người ngây ngất.

Loài hoa đẹp mê mẩn, say lòng người này còn được mệnh danh là "cỏ tiên ngàn năm". Ảnh minh họa Toutiao

Màu sắc của hoa chủ yếu là các màu tươi sáng như hồng, trắng, vàng, tím,… Sau khi nở hoa, cây cảnh này tạo nên không gian lãng mạn, lơ lửng như tiên cảnh ở giữa lưng chừng trời, như thể trong thế giới cổ tích không bị bụi bặm trần tục chạm vào.

Cây cảnh lan hoàng thảo hay còn được gọi là thiết bì thạch hộc. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc điểm của cây cảnh lan hoàng thảo

Cây cảnh lan hoàng thảo hay còn được gọi là thiết bì thạch hộc hay là kim thoa thạch hộc, hắc tiết thảo, hoàng thảo hay ngắn gọn là thạch hộc.

Tên khoa học của lan hoàng thảo là Dendrobium là dòng lan lớn thứ hai trong họ nhà lan (Orchidaceae). Cây lan hoàng thảo có nguồn gốc từ một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và các vùng ôn đới, nhiệt đới của Châu Á, với khoảng 1.500 loài, rất đa dạng.

Tên khoa học của lan hoàng thảo là Dendrobium là dòng lan lớn thứ hai trong họ nhà lan Ảnh minh họa Toutiao

Cây có tên thạch hộc là do vị trí thường mọc hay địa điểm phân bố của cây này thường mọc ở trong các kẽ núi đá (thạch với nghĩa là đá, hộc trong nghĩa là kẽ)

Nhiều loài lan hoàng thảo hoang dã mọc cheo leo, thậm chí trên một số vách đá, rất khó thu hái, có thể ví chúng "tiên thảo" thứ thiệt, khó tìm.

May mắn thay, với sự phát triển của công nghệ làm vườn, lan hoàng thảo được trồng nhân tạo đã trở nên khá phổ biến. Lan hoàng thảo khi nở hoa rất đẹp và được rất nhiều người yêu cây cảnh yêu thích.

Lan hoàng thảo khi nở hoa rất đẹp và được rất nhiều người yêu cây cảnh yêu thích. Ảnh minh họa Toutiao

Rễ cây cảnh này thuộc hệ rễ dạng sợi, rễ trên không, bám vào bề mặt đá và thân cây, không có rễ có lông. Đường kính của rễ lan hoàng thảo dày có thể đạt tới 0,2 cm, và đường kính của rễ mỏng khoảng 0,06 cm. Chiều dài của rễ một năm tuổi có thể đạt tới hơn 40 cm.



Nó khác với các loài hoa lan khác. Thân cây thẳng đứng, nhiều thịt và đầy đặn, hơi dẹt và hình trụ, có các đốt, dài 10-60 cm và dày 1,3 cm, phần trên uốn cong qua lại, phần gốc rõ ràng là hẹp và không phân nhánh. Cụm hoa dài 2-4 cm, có 1-4 hoa, mọc ra từ phần trên của phần giữa thân già có lá hoặc lá rụng.

Hoa của Dendrobium lớn hơn các loài hoa lan khác, màu sắc đa dạng từ trắng, vàng, tím, trắng, hồng, đỏ hoặc trắng pha oải hương... Có khi toàn bộ hoa có 1 màu nhưng có khi lại pha trộn nhiều màu khác nhau, nhìn rất đẹp và lộng lẫy, sang trọng.

Loài hoa này oại cây này thực sự hoang dã, có rễ trên không. Nó có thể phát triển khi gặp một chút độ ẩm. Quả của nó sẽ nảy mầm khi vỡ ra và rơi xuống vỏ cây ẩm. Nó không chỉ dựa vào hệ thống rễ và sự phát triển của các cành bên.



Đây là loài hoa rụng lá vào mùa thu và phải có thời gian ngủ đông để chuẩn bị ra hoa cho mùa hoa tiếp theo. Ảnh minh họa Toutiao

Lan hoàng thảo có mặt ở khắp nơi với hình dáng với cấu trúc khác nhau tuỳ giống hoa nhằm thích nghi với điều kiện sống. Đây là loài hoa rụng lá vào mùa thu và phải có thời gian ngủ đông để chuẩn bị ra hoa cho mùa hoa tiếp theo.

Để thích nghi với các điều kiện sống khác nhau hoa chi lan hoàng thảo gồm có 10 loại hoa chính phổ biến ở Việt Nam, mỗi loại hoa sẽ có mỗi đặc điểm riêng biệt đem lại sự đa dạng về màu sắc và hình dáng cho hoa.

Cụ thể như lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum), lan hoàng thảo xoắn (Dendrobium tortile lindl), lan hoàng thảo long nhãn (Dendrobium fimbriatum), lan hoàng thảo tam bảo sắc (Dendrobium devonianum), lan hoàng thảo lông trắng (Dendrobium senile);

Lan hoàng thảo vạch đỏ (Dendrobium ochraceum), lan hoàng thảo u lồi (Dendrobium wardianum), lan hoàng thảo nhất điểm hồng (Dendrobium draconis), lan hoàng thảo hoa vàng (Dendrobium chrysanthum), lan hoàng thảo môi tua (Dendrobium brymerianum), lan hoàng thảo hương duyên (Dendrobium ellipsophyllum)...

Lan hoàng thảo cùng là vị thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh phong phú như chữa ho, bổ thận, bổ khí huyết. Ảnh minh họa Toutiao

Dendrobium có tác dụng nuôi dưỡng tuyệt vời và môi trường phát triển đặc biệt. Nó được mệnh danh là "tiên thảo" với nhiều tác dụng chữa bệnh thần kỳ.

Ý nghĩa và tác dụng của cây cảnh lan hoàng thảo

1. Giá trị chữa bệnh

Ít ai biết rằng, loài hoa xinh đẹp này bước vào đời sống con người là do giá trị chữa bệnh của chúng, sau đó mới được phát triển thành cây cảnh. Lan hoàng thảo cùng là vị thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh phong phú như chữa ho, bổ thận, bổ khí huyết.

Theo đó, lan hoàng thảo có tác dụng điều hoa miễn dịch,... Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này này có giá trị dinh dưỡng cao, rất bổ dưỡng cho cơ thể, có thể dưỡng da, dưỡng ẩm toàn thân. Nhất là đối với dạ dày không tốt người, ăn lan hoàng thảo có tác dụng rất tốt.

Trong y học cổ truyền, lan hoàng thảo được gọi là "cỏ thần tiên". Nhiều loài có tác dụng chữa bệnh. Thân rễ của cây cảnh này có thể được cắt ra và sấy khô để pha trà và súp, là những sản phẩm bổ dưỡng có giá thành không rẻ.

Theo đó, lan hoàng thảo có tác dụng điều hoa miễn dịch, bảo vệ phổi; và các axit amin có trong nó có thể cải thiện tốt hơn khả năng chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do oxy và thúc đẩy cơ thể hoạt động tốt hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ lan hoàng thảo có thể ức chế tế bào ung thư, bảo vệ tim mạch... Ảnh minh họa orchidden

Nó giúp sửa chữa hư hỏng điều chỉnh sự cân bằng chức năng của cơ thể và cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ lan hoàng thảo có thể ức chế tế bào ung thư, bảo vệ tim mạch...

2. Ý nghĩa phong thủy

Ngoài ra, chúng có sức sống cường đại, bền bỉ. Ảnh minh họa epicgardening

Ngoài giá trị làm cảnh không thể bàn cãi, lan hoàng thảo còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành, Là "tiên thảo", chúng được coi là loại cây cảnh cát tường, trồng trong nhà mang lại thành công, phú quý và thịnh vượng cho gia đình.

Ngoài ra, chúng có sức sống cường đại, bền bỉ, vượt trên mọi môi trường khắc nghiệt nên còn là biểu tượng của sự trường thọ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Loài hoa này cũng là biểu tượng cho vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Chúng thường xuất hiện trong các sự kiện trang trọng như đám cưới hoặc lễ kỷ niệm.

Loài hoa này cũng là biểu tượng cho vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Ảnh minh họa gardening

Trong phong thuỷ, hoa lan hoàng thảo thường được coi là một biểu tượng của sự trường thọ, thanh lịch và sự thịnh vượng. Do đó, nhiều người tin rằng trồng hoa lan hoàng thảo trong ngôi nhà của họ có thể mang lại một số lợi ích phong thuỷ.



Lan hoàng thảo có thể tạo ra sự cân bằng năng lượng, giúp tạo ra một môi trường sống tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Vẻ đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống của loài hoa này có thể thu hút tài lộc và thịnh vượng vào nhà. Chúng được xem là biểu tượng cho sự phồn thịnh và thành công.

Lan hoàng thảo có thể tạo ra sự cân bằng năng lượng, giúp tạo ra một môi trường sống tốt cho sức khỏe và tinh thần. Ảnh minh họa gardening

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh lan hoàng thảo

Lan hoàng thảo hoang dã chủ yếu mọc trên thân cây hoặc đá trong các thung lũng trong rừng núi ẩm ở độ cao 480-1700 mét. Địa hình chủ yếu là vách đá và các hốc khe có phản chiếu xiên của ánh sáng mặt trời và thường đi kèm với các loài rêu.



Do đó, cây cảnh này thích khí hậu ấm áp và ẩm ướt, sợ sương giá và nhiệt độ cao. Nó cần đủ ánh nắng để phát triển, nhưng không thể tiếp xúc với ánh nắng mạnh.

Để cây sinh trưởng bình thường, nhiệt độ tăng trưởng thích hợp là 20-30 độ C Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh thường phát triển ở nơi nửa râm với độ ẩm không khí 60%-80. % Độ ẩm quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến Dendrobium.

Để cây sinh trưởng bình thường, nhiệt độ tăng trưởng thích hợp là 20-30 độ C, tối thiểu không thấp hơn 5 độ C và tối đa không cao hơn 40 độ C.

Để chăm sóc tốt, giúp cây cảnh này nở hoa nhiều, bạn cần lưu ý:

1. Chọn môi trường

Nếu đặt chậu hay treo giỏ nên đặt ở ban công thoáng đãng, râm mát. Ảnh minh họa plants.ces.ncsu

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp, ẩm ướt và tương đối râm mát, thường kết hợp với các loài rêu. Thích hợp trồng trên thân cây ở rừng núi hoặc trên thung lũng đá. Để trồng, bạn có thể chọn những thân cây không sáng lắm hoặc bán thân.

Nếu đặt chậu hay treo giỏ nên đặt ở ban công thoáng đãng, râm mát.

2. Lựa chọn nguyên liệu thực vật

Tốt nhất nên sử dụng vật liệu trồng tơi xốp và thoáng khí, đất cát, đất mốc lá hoặc đất lá thông thì tốt hơn. Ảnh minh họa Toutiao

Dendrobium thuộc họ lan. Tốt nhất nên sử dụng các loại vật liệu trồng lan đặc biệt. Các chậu hoa phải thoáng khí. Hỗn hợp vỏ cây và rêu sphagnum là thuận lợi nhất cho sự phát triển của cây cảnh.

Tốt nhất nên sử dụng vật liệu trồng tơi xốp và thoáng khí, đất cát, đất mốc lá hoặc đất lá thông thì tốt hơn.

3. Tưới nước thường xuyên

Nếu thời tiết hanh khô, bạn cũng cần phun nước lên lá. Ảnh minh họa thewardrobe

Dendrobium không chịu được hạn hán hay nóng ẩm. Trong chăm sóc hàng ngày, ngoài nhiệt độ môi trường, bạn cần chú ý tưới nước thường xuyên và giữ ẩm cho đất trồng trong chậu.

Nếu thời tiết hanh khô, bạn cũng cần phun nước lên lá. Nếu để trong phòng có hệ thống sưởi hoặc máy lạnh thì cũng cần phun nước vào buổi sáng và buổi tối để duy trì độ ẩm không khí.

Đây là cây cảnh thần tiên tuyệt đẹp,. Ảnh minh họa Toutiao

Khi bón phân, bón phân đạm mỗi tháng một lần trong thời kỳ sinh trưởng, bón phân lân và kali trong giai đoạn đầu ra hoa, pha loãng phân hoa 509 lần trở lên với nước để tưới vào rễ. Không rải trực tiếp vào chậu hoa.

Đây là cây cảnh thần tiên tuyệt đẹp, nếu bạn yêu thích có thể trồng cho mình vài chậu nhé!