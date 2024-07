Loại cây này ra quả to bự, hễ chín là thơm khắp đồi đang giúp nông dân một huyện của Quảng Ngãi khá giả

Bước đầu cây dứa MD2 phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng đất khó huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) thử nghiệm mô hình trồng dứa MD2 tại thôn Nước Tang, xã Sơn Bua với diện tích 500 m2 dứa MD2, quy mô 2.500 cây.

Sau 18 tháng gieo trồng, hiện cây sinh trưởng và phát triển tốt, thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương và đã cho thu hoạch đợt đầu tiên.

Vườn dứa được trồng thí điểm tại xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Đinh Hương - TTXVN.

Anh Đinh Văn Mong - hộ dân được chọn thực hiện thí điểm mô hình chia sẻ, bình quân mỗi quả dứa có có trọng lượng từ 1-1,5 kg với 2.500 cây thì gia đình thu về hơn 3,5 tấn.

Dứa MD2 thương phẩm tại vườn có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg thì cùng với tiền bán chồi giống (khoảng 1.000 đồng/chồi).

Sau khi trừ hết các khoản chi phí như làm đất, nhân công lao động, cây giống, phân bón,… người trồng vẫn có lãi khoảng 5,5 triệu đồng/500m2.

So với cây sắn, cây keo thì dứa cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong năm đầu tiên do phải đầu tư chi phí nhiều, nên lợi nhuận thấp hơn nhưng từ mùa thứ 2 do không phải mất phí mua giống nên lợi nhuận sẽ cao hơn. Sắp tới, gia đình sẽ nhân rộng ra một số vườn khác để tăng thu nhập - anh Mong cho hay.

Chị Lê Thị Phương, thôn Đắc Trên, xã Sơn Dung cho biết, thấy giống dứa MD2 này thơm, ngon, nên đặt 500 cây giống đem về trồng thử trong vườn đồi của gia đình. Đến nay, vườn dứa đã cho thu hoạch mùa thứ 2.

Để tận dụng diện tích, chị Phương trồng dứa xen với bưởi, mít để lấy ngắn nuôi dài. Với đất đồi núi thì cách trồng này có ưu thế hơn hẳn trồng chuyên canh bởi giảm được cỏ dại, cho thu nhập đồng thời của nhiều loại cây.

Mỗi quả dứa MD2 thường có trọng lượng từ 1 đến 1,5kg. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Theo chị Phượng, cây dứa dễ trồng, ít sâu bệnh, tốn ít công chăm sóc và thích hợp với nhiều vùng đất khác nhau, nhất là vùng gò đồi.

Thời gian thu hoạch dứa kéo dài từ 2-3 tháng, nên có thể chủ động đầu ra cho sản phẩm. Từ khi trồng đến khi thu hoạch từ 14-16 tháng, nhưng từ vụ sau thì rút ngắn còn 12 tháng.

Một vườn trồng dứa MD2 tại huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Đinh Hương - TTTXVN

Chị Lê Thị Ánh tại xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) thu hoạch quả dứa. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, huyện Sơn Tây đang vận động nhân dân tận dụng chồi giống thu được tiếp tục triển khai trồng lại trên diện tích đã có và nhân diện rộng.

Ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, qua thực tế thí điểm mô hình cũng như một số nông dân trên địa bàn huyện tự trồng cho thấy, cây dứa MD2 thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng huyện Sơn Tây, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để nhân ra diện rộng, Ủy ban nhân dân huyện đã giao các phòng chức năng tính toán kỹ, chặt chẽ từ các khâu, trồng, chăm sóc để phát huy hiệu quả mô hình.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng dứa MD2 cho người dân cách trồng, chăm sóc cũng như tìm đối tác tiêu thụ ổn định để phát huy hiệu quả kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững cho người dân.

Cây dứa MD2 là một trong những loại cây phù hợp, có triển vọng, mở ra hướng mới cho nông dân Sơn Tây chọn để chuyển đổi từ vườn tạp, đất vườn đồi kém hiệu quả, nhằm tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.