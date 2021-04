"Cày" Kia Cerato 6,8 vạn sau 2 năm, chủ xe đánh giá khó tin

Chủ xe Kia Cerato 2019 đánh giá thẳng thật

Kia Cerato 2019 sở hữu phong cách thể thao, năng động và nhiều trang bị tiện ích, an toàn hơn so với đời cũ. Giá bán của Kia Cerato 2019 được điều chỉnh tăng khoảng 30 triệu đồng so với phiên bản cũ (ở cùng cấu hình động cơ và hộp số). Ở mức giá tăng cao, khách hàng nhận được mẫu xe thiết kế đẹp hơn, kích thước lớn hơn, nhiều trang bị tính năng tiện nghi, tăng cường khả năng cách âm, sự êm ái...

Anh Đỗ Trung Kiên, một người làm kinh doanh ở Hà Nội, sau nhiều cân nhắc, thời điểm đầu năm 2019, đã quyết định mua chiếc Kia Cerato 1.6 Deluxe. Cho đến nay, sau 2 năm sử dụng, do đặc thù công việc đi nhiều nên anh Kiên đã chạy chiếc Cerato của mình tới ngót 6,8 vạn km. Sau đây là những đánh giá chân thật về quá trình sử dụng xe của anh Kiên.

Anh Kiên thừa nhận, dáng thể thao và sự trẻ trung của chiếc Kia Cerato đã chinh phục anh dù trước đó, anh đã có ý định mua một mẫu xe khác. Động cơ Gamma 1.6L đã từng được trang bị trên thế hệ trước vẫn tiếp tục được duy trì, cung cấp công suất 126 mã lực cùng mô-men xoắn 155 Nm. Nếu bạn cần một sự đáp ứng hanh chóng từ động cơ khi nạp ga thì phiên bản Cerato 1.6L sẽ làm cho bạn không như mong muốn, đó chắc chắn là một điểm yếu so với các đối thủ trong phân khúc, cũng phải thôi vì nó chỉ ngang với những chiếc hạng B.

Cerato phiên bản này trông nổi bật hơn so với người tiền nhiệm rồi, thiết kế được làm lại chia sẻ rất nhiều từ phong cách của Kia Stinger, bao gồm lưới tản nhiệt kiểu mũi hổ, đèn pha tự động halogen thấu kính.

Phía sau đèn đuôi viền LED, thể hiện một phong thái thể thao hơn, kiểu đèn đuôi thiết kế nối nhau đang là xu hướng trở lại của những mẫu xe hạng sang trên thế giới. Cốp xe thiết kế nhô nhọn thể hiện một cảm giác khí động học của một cánh lướt gió.

Khoang ca-bin của Cerato là một thế mạnh nữa nhắm vào những người chỉ có tiền mua xe phân khúc B nhưng đòi hỏi một không gian của xe phân khúc C và còn tiện nghi hơn nữa. So với người tiền nhiệm thì Cerato mới dài hơn 80mm, cao hơn 5mm, rộng hơn 20mm.

Sự gia tăng này không nằm ở phần thân vỏ mà nó được chuyển vào bên trong khoang ca-bin khiến cho nó rộng rãi hơn.

Khoảng để chân phía sau nhiều hơn. Đặc biệt bộ nội thất mới, có thiết màn hình trung tâm đứng hiện đại, các cửa gió điều hòa kiểu tua-bin máy bay như những chiếc Audi A3. Cụm táp lô, vô-lăng của Cerato có nhiều chi tiết mang hơi hướng của chiếc Audi A3 2016. Ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng LCD nổi 8.0 inch kết nối iPod, USB, AUX. Ngoài ra, để đáp ứng tất cả các nhu cầu sạc điện thoại thông minh của bạn, bạn có ba cổng USB.

Hệ thống loa trầm và loa cánh khá êm và mạnh.

Điều hoà phía trước.

Điều hoà ở hàng ghế sau được đánh giá là lạnh nhanh.

Kích thước tổng thể của Kia Cerato 2019 với D x R x C là 4.640 x 1.800 x 1.450 (mm) và chiều dài cơ sở là 2.700 mm. Điều này giúp Cerato trở thành mẫu xe rộng nhất phân khúc nên không khó hiểu khi Cerato mang đến cho hành khách không gian ghế ngồi rộng rãi hơn. Ngoài việc ghế bọc da, Kia còn trang bị nệm dày hơn và nhiều hỗ trợ vùng lưng để cải thiện mức độ thoải mái trên các chuyến đi dài hơn. Hàng ghế sau cũng gập linh hoạt để tăng dung tích khoang chứa đồ khi cần.

Hệ truyền động của Cerato 2019 là hộp số 6 cấp được mang từ thế hệ trước qua, bạn đừng quá mong đợi nhiều từ động cơ chỉ có công suất khiêm tốn 126 mã lực, nhưng tự trọng của Cerato chỉ 1.260kg cũng phần nào tăng được hiệu suất của động cơ không phải gánh vác quá nhiều. Chính vì thế mà Cerato vẫn đảm bảo vận hành linh hoạt ngay cả trong điều kiện đủ tải 1.635kg, nghĩa là nó đủ dùng trong điều kiện vận hành bình thường vì đây không phải là một chiếc xe đua.