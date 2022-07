Anh Tuấn cho biết, cây me được anh mua cách đây hơn 3 năm từ tỉnh Quảng Ngãi. Khi đó cây me được trồng cạnh 1 cây me khác. Quá trình phát triển cây me không đứng thẳng mà bị ngã nên đã tạo ra dáng độc đáo.

Khi mới mua về, cây me chưa có dáng thế đẹp, qua thời gian chỉnh sửa, cây me mới có được dáng thế độc, lạ như ngày hôm nay.

Cây me độc, lạ 5 gốc có tên “Ngũ phúc” của anh Tuấn, ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) gây sự chú ý với nhiều người. Ảnh: Hoài Thảo

Cây me đã trên 100 tuổi, hiện có chiều dài thân là 5,5m, trên thân có rất nhiều u nần, do có 5 thân đứng nên anh Tuấn đặt tên cây là “Ngũ phúc”, mỗi gốc nhỏ là 1 thân đứng, được nối liền bằng thân lớn nằm ngang.

Ngoài dáng độc lạ, cây me 5 gốc này còn có đặc điểm khác thường là thân lớn bò đến đâu rễ đâm tới đó. Hiện cây me 5 gốc độc lạ này đang được trưng bày tại Câu lạc bộ Mai Vàng ở TP Sa Đéc để khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.